Пять главных правил, которые нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

За последнее время в Обнинске выросло количество преступлений мошеннического характера. К примеру, за первое полугодие прошлого года в нашем городе было зарегистрировано 108 таких преступлений, а за аналогичный период текущего года показатель вырос практически в два раза.

На днях мы встретились с начальником обнинского ОМВД, подполковником полиции Сергеем ВОРОНЕЖСКИМ, который пояснил, что рост преступлений мошеннического характера коснулся не только нашего региона. Сегодня мы расскажем о самых распространенных схемах обмана - для этого мы составили специальный рейтинг и вывели несколько главных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть на удочку мошенников.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: СНАЧАЛА СТУЛЬЯ, ПОТОМ ДЕНЬГИ

Век современных технологий сыграл лишь на руку любителям легких денег - они все чаще находят своих жертв во всемирной паутине.

Первое место в нашем рейтинге занимают покупки через интернет.

- Люди заказывают товар на сайте, вносят предоплату (порой и всю сумму сразу), а заказ в итоге не получают, - приводит пример Сергей Воронежский. - Потом выясняется, что товар был мнимым, а сайт - фальшивым - мошенники создают их так называемые двойники. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам, прежде чем осуществлять тот или иной заказ, ознакомиться внимательно с сайтом, почитать отзывы. И самое важное - никогда не переводите деньги до тех пор, пока вы не получите товар на руки. Представьте, что вы приходите в магазин и покупаете, к примеру, молоко. Вы же не отдаете продавцу деньги сразу. Сначала мы смотрим товар, его срок годности, производителя и только потом идем на кассу.

Раскрыть преступления такого типа сложно, но вполне возможно. С данными преступлениями удаленного характера работают специальные подразделения.

Люди даже порой не вникают в реальность. Был случай, когда женщина заказала себе щенка из Нижегородской области. И сидела, ждала своего питомца. Жертва обмана, переведя деньги в неизвестность, даже не задумалась о том, сколько может стоить одна только транспортировка животного.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ СВОЙ ПИН-КОД

Второе место занимают преступления с банковскими картами. В последнее время у мошенников стало «модно» воровать деньги с чужих счетов. Для этого они придумывают самые разные схемы обмана. Одна из самых распространенных - звонок от «специалиста службы безопасности» того или иного банка.

- Они сообщают о том, что карта клиента заблокирована, например, из-за вирусной атаки. «Специалист» предлагает свою «помощь». В итоге он просит назвать пин-код карты и последние три цифры на оборотной стороне а карты. Хотя при получении карты каждому клиенту сообщается, что никому(!) и никогда(!) нельзя сообщать эти данные. Сделать это можно, только обратившись в отделение конкретного банка, - объясняет начальник обнинского ОМВД.

Такие преступления, как пояснил Воронежский, относятся к одним из самых тяжело раскрываемых. Но тем не менее обнинским правоохранителям удается распутывать даже такие сложные мошеннические схемы.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ПОЗВОНИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ

Однако полностью в виртуальный мир мошенники пока не ушли. Продолжают они выходить и на контактную охоту. Самое удивительное, что в прямом смысле играть обманщикам на руку продолжают самые избитые и заезженные схемы. Среди таких - «Ваш сын попал в беду». Принцип действия банален: мошенники звонят потенциальной жертве (как правило, это доверчивые пенсионеры) и сообщают о том, что их сын (дочь) стал виновником ДТП или, например, соучастником какой-нибудь драки. И чтобы избежать возбуждения уголовного дела, родителю псевдо-виновника предлагают заплатить энную сумму денег.

- Мошенники просто играют на родительских чувствах. У большинства в такие моменты просто отключается разум. Хотя первое, что нужно делать в подобных ситуациях, - позвонить своему ребенку. Или обратиться в полицию. Здесь в человеческом сознании должен отразиться другой важный факт - по сути, вас призывают совершить серьезное преступление - склоняют к даче взятки, а за это грозит большое наказание, вплоть до десяти лет лишения свободы, - комментирует Воронежский.

Кстати, иногда не стать жертвой мошенников в таких случаях помогают сотрудники банка.

- Мы с ними тоже проводим профилактические беседы, объясняем, что работники банка не должны превращаться в офисных клерков. В первую очередь нужно смотреть на ситуацию по-человечески, - говорит подполковник. - Был случай, когда в лапы мошенников попал дедушка, который пришел в отделение банка, чтобы снять крупную сумму денег и вызволить тем самым своего сына «из беды». Однако сотрудники банка отправили его домой, объяснив, что, скорее всего, это обман. Но дедушка пришел повторно, и тогда работники отделения уже позвонили в полицию и сообщили об этом подозрительном факте.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПРОВЕРЬТЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАДАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

Мошенники действуют под прикрытием, называясь газовщиков, соцработников или сотрудников водоканала. Поймать таких преступников правоохранителям, как правило, удается быстро. Однако действовать по избитой схеме они не перестают.

- Они действуют в основном в тандеме. К примеру, притворяются газовщиками и ходят по квартирам. Пока один вместе с хозяином осматривает газовое оборудование, второй - «шарит» по квартире в поисках сбережений и ценных вещей, - рассказывает Сергей Воронежский.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников, необходимо в первую очередь проверить документы, спросить телефон службы и, к примеру, ее адрес.

- Вот увидите, после нескольких таких вопросов они просто развернутся и уйдут. Кроме того, прежде чем пускать незнакомцев, можно действительно позвонить в организацию, сотрудниками которой они представляются. И про проверку документов не стоит забывать. Как ни странно, но когда, например, приходит полицейский, который стоит в форме, люди просят его показать удостоверение. А «газовщиков», не задумываясь, пускают в квартиру. Вот такой вот парадокс.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НЕЗНАКОМЦАМ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ИМ СВОИ ДЕНЬГИ

Замыкает наш рейтинг банальный «развод» на улице. Схема простая: к вам на улице подходит незнакомец и просит разменять, например, пятитысячную купюру. Вы отдаете ему свои деньги, после чего он неожиданно передумывает и говорит, что ваши деньги ему не нравятся, и возвращает их. Только вместо своих купюр вы уже кладете в кошелек так называемые билеты банка приколов. Жертвами таких «фокусников» в основном становятся люди преклонного возраста.

К слову

ПОПРОШАЙКИ - ЭТО НЕ МОШЕННИКИ

Несмотря на то что в последнее время мы все чаще сталкиваемся с попрошайками, которые, прикрываясь слезливой историей, стоят с протянутой рукой, назвать их мошенниками по закону нельзя. Как пояснил Сергей Воронежский, такие любители легкой наживы, в отличие от вышеуказанных, не предлагают тех или иных услуг. Они просто рассказывают вам свою историю и открыто просят денежной помощи. Верить или нет, подавать или пройти мимо - уже личное дело каждого.

- Тех людей, которые просят милостыню, прикрываясь мнимой болезнью (своей или ребенка), назвать мошенниками нельзя, - говорит Воронежский. - Никакой ответственности они не несут. Это люди, которые просто распрощались со своей совестью и играют на человеческих чувствах и их доверии, но при этом взамен они ничего не предлагают и не обещают.

Дарья ГУМЕРОВА

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