01.08.2019

Грибные мытарства



Обнинские спасатели ежедневно выводят из леса заблудившихся.

Жители Обнинска и близлежащих районов начали массово ходить за грибами, и в службу 112 один за другим теперь поступают сообщения о потерявшихся в лесу грибниках. Случается, что за сутки спасателям приходится выводить из леса от 15 до 20 человек. Такого, как они уверяют, в предыдущие годы не было никогда. И мы составили рейтинг наиболее курьезных историй о грибниках.

 

СПАСАТЕЛИ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ОБМАНА

Первое место, на наш взгляд, должна занять история о девушке, которую не могли найти всю ночь. Поведение этой юной особы вызвало у сотрудников МЧС и у полиции большие сомнения в том, что она действительно заблудилась. 

Еще утром девушка сообщила своей маме, что уходит за грибами с компанией друзей. Та поверила и разрешила, но с условием, что дочь вернется до темноты. Однако ближе к вечеру обеспокоенная мать обратилась в спасательную службу с просьбой заняться поисками дочери, так как ее телефон оказался вне зоны действия сети. Выключены были и мобильники друзей девушки. 

К поиску заблудившейся молодежи подключились спасатели и полицейские. Всю ночь они бродили по лесу, кричали, но все тщетно. А наутро девушка объявилась и заявила, что ей удалось найти дорогу самостоятельно.

Теперь в деталях случившегося разбирается полиция. Возможно, красавица просто весело отдыхала с друзьями, а целая группа людей в это самое время тратила свои силы и время на ее поиски. Пропавшая уже написала объяснительную своему участковому.

 

ПОЗВОНИЛИ И ЗАБЫЛИ

Ничуть не лучше поступили по отношению к обнинским спасателям и две уже немолодые дамы из Москвы. История про них займет в нашем рейтинге курьезности второе место.  

Как рассказал нам  начальник службы пожаротушения ФГКУ восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску Иван ДЬЯЧЕНКО, среди обратившихся в МЧС есть и те, кому потом удалось найти дорогу домой самостоятельно. Только вот некоторые из них потом забывают о том, что вообще обращались в МЧС и что спасатели продолжают их поиски. Забывчивыми оказались и две эти жительницы столицы. 

- Мы сначала оказываем заблудившимся помощь по телефону, даем различные ориентиры, а потом уже, если это не приводит к положительным результатам, приступаем к поиску сами. Но многие выходят из леса и забывают нам сообщить, что их уже не нужно искать. А мы-то ищем! И бывает, что всю ночь, - возмущается Дьяченко.

Иван Александрович рассказал, что заблудившиеся в лесу женщины позвонили в службу 112 около полудня. Этих дам стали ориентировать по телефону, а потом связь прервалась, и дозвониться до них в этот день уже не удалось. Как потом выяснилось, у них разрядились мобильники. А спасатели отправились на их поиски целой группой. Искали их до 12 ночи, а те, оказывается, уже в 16:00 были дома. И только к ночи вспомнили про свои телефоны и поставили их на зарядку. Сотрудникам МЧС они и вовсе перезванивать не собирались. Те связались с женщинами сами и были шокированы таким к себе отношением. Не научились у нас еще ценить чужой труд. 

 

ИЗ ЛЕСА - В БОЛЬНИЦУ

А третье место у нас заняли сразу две истории. Объединяет их то, что обеих пострадавших из леса сразу госпитализировали. 

Вначале в больницу с приступом гипертонии отвезли пожилую женщину, которая перенервничала из-за того, что несколько часов не могла сориентироваться на местности. Пенсионерка паниковала, плакала и по телефону предупреждала диспетчеров службы 112 о том, что ее мобильник вот-вот разрядится. Она также сказала, что ей плохо, а таблеток с собой она не взяла.

Пока женщину искали несколько групп людей, диспетчеры всячески успокаивали и подбадривали ее. Были задействованы машины с сиренами, и заблудившаяся, направляясь на эти звуки, вышла к дороге. Измученной пенсионерке оказали психологическую и медицинскую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо.

А другой пострадавшей в лесу оказалась девушка. Как рассказал нам начальник управления ГО и ЧС по городу Обнинску Сергей КРАСКО, она неудачно упала в лесу соседнего Жуковского района и сломала ногу.

Молодая особа находилась там со своим молодым человеком, но донести ее до дома самостоятельно парень был не в силах, поэтому позвонил в службу 112. Приехавшие спасатели помогли транспортировать пострадавшую и отвезли ее в больницу.

В завершение нашего разговора Сергей Краско в очередной раз дал несколько полезных рекомендаций грибникам: одеваться перед походом в лес нужно как можно ярче, чтобы потом легче было найти заблудившегося среди зелени; с собой надо брать все необходимые лекарства, еду и воду; мобильные телефоны лучше зарядить полностью. И главное - не стоит ходить по лесу до самой темноты. Ведь здоровье важнее даже самых вкусных грибов.

 Инна ЕМЕЛИНА 

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