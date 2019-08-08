Владимир Уйба о настоящем, будущем и прошлом обнинской медицины

Разговор с главой ФМБА России состоялся по печальному поводу. Владимир Уйба сообщил журналистам об увольнении руководителя обнинской клинической больницы №8 Эдуарда ИВАНОВА и рассказал о тех проблемах, которые предстоит в ближайшее время решать новому главврачу Михаилу СЕРГЕЕВУ.

НЕ НУЖНО МОЛЧАТЬ, И ДУМАТЬ, ЧТО ПРОНЕСЕТ

Как признался Владимир Уйба, желание распрощаться с главврачом Ивановым появилось еще несколько месяцев назад, когда был закрыт детский круглосуточный стационар. О самоличном решении своего подчиненного Уйба узнал совершенно случайно на Петербургском экономическом форуме опять же благодаря обнинским журналистам.

«Неужели Уйба не знает, что творится в Обнинске?» - иронизируют посетители соцсетей, активно обсуждающие главную новость газеты.

- Иванов даже не позвонил и не поставил в известность свое руководство о сложившейся тяжелой ситуации, - рассказывал обнинским журналистам Владимир Викторович. - Всегда рапортовал, что все в порядке. Если бы в ФМБА знали об угрозе закрытия стационара, непременно командировали бы в Обнинск дополнительных медиков, и закрывать бы ничего не пришлось.

Владимир Уйба объяснил, что в учреждениях ФМБА, которые находятся в других городах и регионах, подобных инцидентов не случалось. Их руководители решали проблемы сообща, для этого существует круглосуточная приемная, куда можно и нужно звонить.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

- Никогда такого не было, чтобы ко мне обратился врач, и я ему отказал в помощи.

Спасать дневной стационар пришлось уже с заместителем главврача СЕРГЕЕВЫМ. Несмотря на то что Михаилу Александровичу всего 31 год, коллеги из ФМБА положительно оценили его методы работы и стиль общения.

На этой неделе временно исполняющего обязанности главврача представили коллективу.

В день увольнения Иванова в Обнинск были перенаправлены гинеколог, кардиолог, невролог, лор, окулист и травматолог.

Сейчас рассматривается возможность развертывания в Обнинске мобильного госпиталя ФМБА, полностью оснащенного современным оборудованием, чтобы жители могли пройти диспансеризацию. Если не произойдет каких-либо катастроф, то госпиталь приедет в Обнинск в ноябре - декабре этого года.

ОБНИНСКИЕ ВРАЧИ ОБЪЯВИЛИ ЭДУАРДА ИВАНОВА ОБОРОТНЕМ

Идет ли на пользу делу чехарда с главврачами в КБ № 8?

О том, какие настроения в коллективе застал глава ФМБА месяц назад, он рассказал очень ярко и образно. Судя по всему, общение с коллективом наукоградской больницы произвело на Владимира Уйбу большое впечатление. По крайней мере, он честно признался, что больше нигде такого не видел, как в Обнинске. Тогда группа врачей потребовала убрать Эдуарда Иванова.

- Я месяц назад разруливал ситуацию в КБ № 8. Сотрудники разделились на два лагеря. Одни говорят: убирайте его: он оборотень, другие - нет, он хороший, - рассказывает Владимир Уйба. - Я приехал. Говорю: так нельзя работать! Вы внутри себя разодрались, как так можно? «Ребята, вы что творите? Вы же коллеги, нельзя в больнице так! Нельзя, чтобы хирург лаялся с терапевтом. Это же одна работа! Вы для чего пришли в эту профессию? У нас же пациенты»!

ОБНИНСКИМ ПАЦИЕНТАМ ПООБЕЩАЛИ СТОЛИЧНУЮ МЕДИЦИНУ

В этом году КБ №8 станет филиалом в Федерального научно-клинического центра ФМБА России под руководством профессора Александра ТРОИЦКОГО, известного сердечно сосудистого хирурга. А присоединение детской клинической больницы ФМБА даст Обнинску сильную педиатрическую службу. Планируется, что уже в ноябре эти учреждения станут единой структурой.

В КБ № 8 переоборудуют приемное отделение, обеспечив его новейшей техникой. Обследование поступивших пациентов поможет точно ставить диагноз и определять необходимость и срочность предоставления медицинской помощи.

Владимир Уйба пообещал, что скоро пациентов не будут «гонять по больнице», все обследования сделают в приемном покое.

Ищут и пути решения кадровой проблемы.

В осеннюю сессию Государственная дума обещает рассмотреть целый пакет законов для того, чтобы привлечь специалистов в систему ФМБА. Например, предлагается ввести жилищные сертификаты для врачей. Десять лет отработал - можешь квартиру приватизировать.

Кроме того, будут обсуждаться поправки в закон об образовании, предлагают вернуть распределение. Студенты, получившие образование на бюджетной основе, должны будут отработать 3 года в государственных клиниках.

И, конечно, если ко всему этому еще добавится справедливое распределение зарплаты и грамотный менеджмент, вполне может быть, что жители Обнинска смогут спокойно вздохнуть, не опасаясь за то, что если с ними или их близкими что-то случится, то в местной больнице им никто не поможет.

Рената БЕЛИЧ

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