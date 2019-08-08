Братьев, убивших Машу Нечетную, приговорили к 19 годам строгого режима

В громком деле об убийстве студентки обнинского ИАТЭ Марии НЕЧЕТНОЙ, наконец, поставлена точка. На этой неделе калужский областной суд вынес приговор двум братьям - Александру и Владиславу КОРОБЕНКОВЫМ. В апреле 2016 года они зверски забили и изнасиловали Машу, которая возвращалась вечером после работы в студенческое общежитие.

Расследование длилось три года. За это время правоохранители опросили тысячи человек и провели несколько тысяч экспертиз. А мама убитой девушки Наталья Нечетная смогла дойти до руководителя Следственного комитета РФ Александра БАСТРЫКИНА, который взял дело под свой личный контроль.



Этого судного дня мама Маши ждала слишком долго. Как удалось пережить этот страшный и долгий период, Наталья Анатольевна не знает и сама. Три года мучительного ожидания, огромное количество подозреваемых, жуткие подробности такого страшного вечера, сотни версий и постоянные слезы - всем этим жила убитая горем женщина, пока не настал самый долгожданный и самый тяжелый день - день оглашения приговора.

Приговор был вынесен шестого августа - 19 лет строгого режима каждому брату.

Однако сама мама считает, что Коробенковы заслуживают большего наказания.

- 19 лет строгого режима - это слишком мало за такое. Это не просто нечаянное убийство, а преднамеренное жестокое убийство моего ребенка. И они поймут это только тогда, когда испытают все на своей шкуре, - прокомментировала Наталья Анатольевна.

Женщину, безусловно, можно понять. Надо полагать, что даже самая высшая мера наказания в отношении этих нелюдей не сможет залечить истерзанную страданиями материнскую душу. Что еще может желать родитель людям (если их можно так назвать), которые убили ребенка, прежде предав его невыносимым мукам? Вопрос риторический.

Между тем, в соцсетях идет бурное обсуждение этой темы. После того как суд вынес приговор, общественность начала разбирать ситуацию и давать свою оценку судебному решению.

Одни считают озвученный срок вполне справедливым, другие полагают, что Коробенковым стоило бы дать пожизненное или казнить, а третьи и вовсе сомневаются относительно виновности братьев в убийстве Маши. Позвольте, если за расследованием данного уголовного дела следил сам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, то какие уж тут могут быть сомнения? Кстати, сама Наталья Анатольевна абсолютно уверена, что наказание настигло тех, кто этого заслуживает.

Кроме оглашенного приговора калужский областной суд обязал братьев Коробенковых выплатить пострадавшей стороне (семье погибшей Маши Нечетной) три миллиона рублей.

- Я никогда бы не стала требовать какие-то деньги! Как я могу оценивать жизнь своего ребенка? Никакие суммы не склеят мое разбитое сердце. Но я пошла на это только ради того, чтобы виновные в смерти моей дочери никогда не смогли выйти на свободу. Ведь бывают случаи, что преступники выходят по УДО. Но если на заключенном будет висеть непогашенный долг, то освободиться условно-досрочно он не сможет до тех пор, пока все не выплатит, - объясняет Наталья Анатольевна.

Цель, к которой мама убитой Маши шла все эти три года, достигнута. Только теперь, как признается сама Наталья Анатольевна, для нее настал этап, который едва ли можно назвать легким - безутешная мать не знает, ради чего теперь жить дальше...

Дарья ГУМЕРОВА

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