В поисках мусорных контейнеров

Житель Обнинска платит за вывоз мусора, но до ближайшего контейнера доставляет его своими силами.

Новая система вывоза мусора и взаимодействие жителей с ГП «КРЭО» (Калужский региональный экологический оператор) вызывают все больше вопросов. Как оказалось, население возмущено не только тем фактом, что стоимость этой услуги выросла в разы. Есть и другие причины для недовольства граждан. Так, на этой неделе к нам в редакцию обратился житель деревни Белкино Вадим Сергеевич, который вот уже несколько месяцев доставляет свой мусор до ближайшего места сбора самостоятельно, потому что рядом с его домом попросту нет контейнера.

НЕКУДА ВЫБРОСИТЬ...

Мужчина рассказал нам, что в Белкино ситуация с утилизацией ТКО вообще очень странная: где-то контейнеры стоят, где-то их нет, но при этом квитанции за вывоз мусора все, без исключения, получают ежемесячно. Даже те, у кого рядом с домами и вовсе отсутствуют контейнерные площадки.

- Вы эти квитанции оплачивали? - спросили мы.

- Какие-то оплачивал, какие-то пока нет, - вздыхает Вадим Сергеевич. - Поэтому и пришел к вам за советом. Меня делегировали в газету многие мои соседи. Вы поймите, мы готовы платить, но в данном случае деньги отдавать пока не за что. Я свои пакеты с мусором вывожу сам. Проезжаю мимо какого-либо мусорного бака и бросаю отходы туда.

Вот уж, казалось бы, столько времени у нас велась разъяснительная работа с населением. Людям говорили о том, что долги лучше не накапливать, что за вывоз мусора нужно платить без задержек. И на тебе... Люди готовы платить и даже платят, а мусор некуда выбросить. Как же быть в такой ситуации? Мы попытались разобраться и обратились за комментариями к специалистам. Учредитель ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО порекомендовал жителям Белкино обратиться в городскую администрацию.

- Полномочия по организации мест сбора ТКО относятся к городской администрации. Мы, подрядчики, работаем по реестру мест сбора ТКО, а составителями этого документа являются муниципалитеты, которые его ведут и предоставляют региональному оператору. Там указано количество отходов и места сбора, от которых нужно вывозить отходы из в муниципалитете, - пояснил Сергей Владимирович.

- То есть контейнеры должна устанавливать городская администрация? - уточнили мы.

- Да, либо она должна организовать место для них - контейнерные площадки, чтобы житель сам установил их там. В любом случае, когда эти емкости для мусора установят, мэрия обязана направить информацию об их наличии региональному оператору, который поставит подрядчику задачу вывозить оттуда ТКО.

Но на деле все оказалось не так просто. Мы стали разбираться в ситуации дальше, и выяснилось, что межведомственное взаимодействие между городской администрацией и ГП «КРЭО» налажено очень плохо.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НЕРАЗБЕРИХА

Начальник управления городского хозяйства обнинской городской администрации Игорь РАУДУВЕ порекомендовал жителям обратиться в ГП «КРЭО». Правда, он пообещал письменно разъяснить населению, как составить подобное обращение и куда его надо направить. - А контейнеры им разве не городская администрация обязана установить? - удивились мы. - Нет, за все отвечает региональный оператор, - настаивал Игорь Винцентасович.

Однако начальник отдела по работе с населением ГП «КРЭО» Любовь МАРТЕШИНА выразила полное несогласие с Игорем Раудуве.

- Все вопросы по установке контейнеров решает теперь муниципалитет, - отрезала она.

- А муниципалитет направил жителей к вам, - пытались возразить мы.

В ответ Любовь Михайловна посоветовала представителям городской администрации почитать 89-й федеральный закон. Мы, пытаясь отстоять права жителей, говорили о том, что мусор не вывозят, а квитанции об оплате людям приходят.

- Они будут приходить, они приходят всем, а контейнеры с этого года устанавливает муниципалитет, - отметила специалист ГП «КРЭО».

А пока два ведомства перекидывают функции друг на друга, скромный житель Белкино выносит из дома очередной пакет с отходами и отправляется в сторону Обнинска в поисках ближайшего бака. Лучше, конечно, не бросать свой мусор в один и тот же контейнер несколько раз подряд. Иначе можно примелькаться и получить нагоняй от жителей тех домов, к которым эти контейнеры относятся.

ЭПИЛОГ:

Когда уже верстался этот номер, в редакцию нашей газеты позвонил начальник отдела озеленения и благоустройства города Андрей БЕЛИКОВ. Тот пояснил, что в соответствии с нормами СанПина контейнеры возле своих домов должны устанавливать сами жители.

- Собственники многоэтажных домов сами оплачивают приобретение контейнеров, и жители частного сектора должны делать это сами, - отметил он.

Правда Андрей Юрьевич проинформировал, что если у людей возникнет проблема с выбором места для контейнерной площадки, они могут обратиться за помощью в мэрию. Решить вопрос градостроительного характера им чиновники помогут.

Инна ЕМЕЛИНА

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