Не хуже мировых брендов

Спортивную форму, которую носят российские «олимпийцы», шьют в Обнинске.

Сегодня не каждая компания может похвастаться тем, что шьет одежду для российских олимпийцев и членов правительства. Однако «Кароспорт» преуспевает в этом и, более того, поставляет действительно высококачественные товары. Этим с нами поделился генеральный директор ООО «Верона», директор предприятия Андрей ЖАРИНОВ.



ИДЕЯ СОЗДАНИЯ

Сергей Фесиков в форме от «Кароспорт»

Компания «Кароспорт» была организована в 1998 году, производство одежды начала с 2013 года. Магазины предприятия есть не только в Обнинске, но и в Москве. А продажа продукции ведется по всей России.

- Идея создания появилась оттого, что мы занимаемся тканями 20 лет, а экспортируем их из Италии, - делится Андрей Владимирович.

По словам директора производства, первоначально он увидел, что на российском рынке нет высококачественных тканей для производства спортивной одежды. И даже ткани, завезенные в Россию из Италии, оказались никому не нужными.

- Мы пригласили к сотрудничеству более 20 компаний, которые занимаются производством спортивной одежды, - объясняет Жаринов. - Но никому это не было интересно, потому что все работают на Китай. Однако на выставке интерес спортсменов был очень высокий, и мы попробовали произвести свою одежду, что нам, в общем-то, и удалось.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО?



Андрей Жаринов - директор «Кароспорт»

В первую очередь, конечно, вещи делает уникальными их высокое качество.

- Мы поставляем ткани, которые имеют европейские сертификаты профессионального спорта, - рассказывает Андрей Владимирович. - По своим характеристикам они выше, чем те, которые продаются в магазинах «Адидас», «Найк» и других. - Наша продукция сопровождается не только Декларациями ЕАС, но и международными сертификатами на ткани. На наших изделиях указаны производители этих тканей, что не делают мировые лидеры спортивной индустрии «Адидас», «Найк», «Декатлон», «Спортмастер». Более того, некоторым из этих компаний разрешено ввозить спортивную одежду без сертификатов.

4 июля Роскачество сообщило о результатах исследования женских футболок, согласно которым продукция «Кароспорт» получила высшую оценку среди мировых лидеров.

- Уникальность нашей компании состоит в том, что мы производим профессиональную экипировку практически для всех видов спорта, - говорит Андрей Владимирович. - За истекший год мы одели пять сборных России, сейчас работаем над олимпийскими коллекциями для трех Федераций по зимним видам спорта. Для профессионального спорта нужны инновационные ткани, которые экономят доли секунды или обеспечивают нужный температурный режим, - говорит директор компании.

Кроме того, компания освоила европейские технологии, которыми активно пользуется. Одна из таких - цифровая печать на тканях.

Производство использует исключительно итальянские ткани. Из используемых материалов также - итальянские и швейцарские компоненты, японское печатное оборудование. Что касается швейного - в основном оно тоже итальянского или японского производства.

Также Андрей Владимирович поделился с нами и технологией работы предприятия.

- Сначала мы разрабатываем дизайн, - говорит Жаринов. - Он рождается в нашем дизайн-бюро, в котором, кстати, занимаются выпускники обнинских учебных заведений. Дальше заложенное нами мы реализуем непосредственно в ткань.

Сотрудники день изо дня вкладывают много труда, чтобы производимая ими одежда была высокого качества.

- Три главные составляющие нашей компании, - рассказывает Андрей Владимирович, - это высокое качество сырья, современная техника и высокий уровень работы коллектива.

ЭТИ ВЕЩИ НОСЯТ НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ



Андрей Жаринов и министр

промышленности и торговли РФ

Денис Мантуров

Предприятие является техническим спонсором ряда российских спортивных Федераций. Прежде всего, это сноуборд и гольф.

Но кроме спорта высших достижений компания производит экипировку и для школ олимпийского резерва ДЮСШ - в том числе, и города Обнинска.

- Более 20 спортивных клубов города выступают в нашей одежде, - делится Жаринов. - ФК «Обнинск», ВК «Обнинск», команды пловцов и хоккеистов ДС «Олимп», СК С. Лукина.

Кроме профессиональной экипировки и спортивного кежуала, компания выпускает повседневную одежду, тактическую, одежду с государственной и историко - патриотической символикой.

Предприятие имеет личное разрешение от Президента РФ использовать его лицо на производимой одежде.

- Несомненно, мы дорожим таким доверием, - комментирует Андрей Владимирович. - Это выражается в качестве нашей продукции и новых идеях.

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ



«Кароспорт» предоставляет одежду

министру обороны Российской Федерации

Сергею Шойгу

«Кароспорт» также выступает на многочисленных выставках. Из международных -предприятие участвует в Мюнхене - самой большой европейской выставке. Не стала исключением и зима этого года.

- Я думаю, товар, который мы производим, соответствует самым высоким оценкам выставки, - делится своими впечатлениями Андрей Владимирович. - Уверен, мы не уступаем никаким лучшим мировым брендам.

Однако на достигнутом директор не собирается останавливаться.

- Сейчас мы пытаемся расширить компанию, и я надеюсь, у нас это получится, - резюмирует Жаринов. - Мы используем самые современные технологии. Дело не в том, что их трудно приобрести, а в том, что здесь трудно построить предприятие. Но останавливаться на достигнутом нельзя. И всегда хочется сделать что-то больше. Наверное, это и есть залог успеха.

Виктория ФЕРТ

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