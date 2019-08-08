08.08.2019

Почему родители новорожденной не готовы принять извинения от частной клиники «Здоровье семьи»



 Можно ли доверять медицинским анализам?                       

Практически каждый человек в то или иное время своей жизни вынужден сдавать какие-то анализы.

Результатов многим приходится ждать с замиранием сердца, поэтому от того, что написано на медицинском бланке некоторые люди приходят в ужас, даже не успев критически оценить работу лаборантов.

 

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО МЛАДЕНЕЦ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

8 июля в Наро-Фоминском роддоме родилась новая жительница Обнинска маленькая Лиза. Почему родители не захотели лежать в местном роддоме, это совсем другая история. На 5-ый день маму с новорожденной выписали домой.

В советские времена из роддома было принято выписывать на 7 день, потому как к этому моменту становилось ясно, какова ситуация с желтухой новорожденных. Однако нынче медики решили, что никакой опасности этот процесс не представляет, проходит сам по себе без последствий, поэтому и стали отпускать мамочек с малышами домой через 5 дней. Впрочем, в обнинском роддоме в 2010 году выписывали и на третий день.

Новорожденная Лиза пожелтела на 7 день, как и положено, педиатр из городской поликлиники предложила родителям сделать анализы.

- Вам дали направление на бесплатные анализы? - поинтересовались мы у бабушки Лизы.

- Нет, делали анализы платно в «Здоровье семьи», - отвечает бабушка Ольга Ильинична. - Нам казалось, что частной клинике можно доверять. Представляете себе наш ужас, когда стало известно, что при норме общего билирубина 8,5 - 20,5 единиц, у внучки он оказался 566,6! И эти результаты выдали нам.

Родители бросились в КБ №8.

- У сына первый ребенок, его так ждали, и вдруг такое! - взволнованно рассказывает бабушка.

 

РЕБЕНКА С «ЖЕЛТУШКОЙ НОВОРОЖДЕННЫХ» ОТПРАВИЛИ ИЗ ОБНИНСКА В КАЛУГУ 

Как нам объяснила Любовь ПОНОМАРЕВА, главврач клиники «Здоровье семьи», проблемы у малышей могут возникнуть, если у родителей разный резус. Тогда нужно полное переливание крови. За всю практику у Любови Степановны было только два таких случая. И в такой ситуации действовать надо достаточно быстро.

В приемном покое врач осмотрел малышку, взглянул на анализы за тысячу рублей, и категорически заявил, что «такого быть не может».

- Через два часа ожидания родителям сообщили, что принять малышку в Обнинской больнице не могут, - рассказывает Ольга Ильинична. - Потому как здесь нет врача-неонатолога. А если ребенку нет месяца, то его нужно вести в Калугу.

- Сами доедете? - заботливо поинтересовались медики.

Сами, конечно, доехали. Калужские медики сделали анализ, билирубин оказался на уровне 200-220. Никакого серьезного вмешательства в этой ситуации от медиков не требовалось. При выписке ребенку порекомендовали получать больше солнца и воды.

- Как можно было так делать анализ? - интересуется бабушка. - Вы не представляете, что мы пережили.



КЛИНИКА «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» ПРИНЕСЛА ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ

Семья Лизы предъявила претензии клинике «Здоровье семьи». Там деньги за анализ вернули и извинились.

На вопрос: «Как такое могло произойти?» главврач Любовь Пономарева ответила, что виноват человеческий фактор. По инструкции, после замены раствора в анализаторе лаборант должна отметить это в специальном журнале. Этого сделано не было. В результате лаборант, делавшая анализ, не сделала поправку на то, что раствор только залили.

- Мы наказали сотрудницу материально и отправили на досрочную сертификацию (обучение), - говорит Любовь Степановна. - Она очень переживает эту ситуацию, дошло даже до гипертонического криза. В принципе, они очень ответственный человек, проверила результаты три раза, но не поняла, что проблема в растворе. В принципе, в этой ситуации нужно было предложить родителям пройти тест еще раз, но лаборант сказала, что не хотела лишний раз травмировать маленькую пациентку.

В результате и маленькой Лизе, и ее родителям пришлось немало поволноваться, да еще съездить в Калугу.

- Мы приносим публичные извинения родителям нашей пациентки, - сказала Людмила Пономарева.

- А наши нервы кто-нибудь учитывает в этой ситуации? - интересуется бабушка, явно не желающая никого прощать.

 

НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ АНАЛИЗАМ

Конечно, любой родитель запаникует, увидев плохие анализы, но не нужно спешить с выводами раньше времени. Всегда есть шанс, что с лаборантом или раствором что-то не так. Например, в ИМРе, еще во времена Анатолия ЦЫБА работала программа, по которой мужчинам предлагали проверить на онкологию предстательную железу.

Один из пациентов, заинтересовавшись бесплатной акцией, сдал анализ и получил результат: «РАК!». Возможно, все было совсем не так мрачно, однако принимающий пациента лекарь был категоричен. Более того, стал описывать все последствия и страшные процедуры по уточнению диагноза. В результате пациент вышел из медицинского кабинета и упал в обморок, сломав при этом нос.

Решив проверить результат, мужчина обратился в лабораторию другого учреждения. Там заверили, что рака нет, но есть гепатит С.

- Вы уверены? - спросил пациент, обрадованный отсутствием рака.

- Нет, - честно ответила лаборант. - Вы же делали анализ на 300 рублей, делайте за 800!

Дело было десять лет назад, поэтому цены еще не так кусались. Но имровские «бесплатные» анализы обошлись пациенту в кругленькую сумму, мало того, что пришлось проверяться платно, так еще и ремонтировать нос. И кстати, с тех пор никаких напророченных болезней у мужчины так и не появилось. Возможно, еще и потому, что после пережитого потрясения он серьезно занялся лечебной физкультурой.

Так что, увидев результаты анализов, не спешите паниковать. Не забывайте про человеческий фактор.

Рената БЕЛИЧ

Другие статьи из рубрики «Ситуация»

Ворсинский сценарий

За безобразную работу «КРЭО» накажут администрацию СП «Ворсино»?

Зарабатывают, как могут

Собачья работа

Кому это надо?

Грибок на стенах, вонь и сырость
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
10
августа
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление