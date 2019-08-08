Почему родители новорожденной не готовы принять извинения от частной клиники «Здоровье семьи»

Можно ли доверять медицинским анализам? Практически каждый человек в то или иное время своей жизни вынужден сдавать какие-то анализы. Результатов многим приходится ждать с замиранием сердца, поэтому от того, что написано на медицинском бланке некоторые люди приходят в ужас, даже не успев критически оценить работу лаборантов. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО МЛАДЕНЕЦ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ? 8 июля в Наро-Фоминском роддоме родилась новая жительница Обнинска маленькая Лиза. Почему родители не захотели лежать в местном роддоме, это совсем другая история. На 5-ый день маму с новорожденной выписали домой. В советские времена из роддома было принято выписывать на 7 день, потому как к этому моменту становилось ясно, какова ситуация с желтухой новорожденных. Однако нынче медики решили, что никакой опасности этот процесс не представляет, проходит сам по себе без последствий, поэтому и стали отпускать мамочек с малышами домой через 5 дней. Впрочем, в обнинском роддоме в 2010 году выписывали и на третий день. Новорожденная Лиза пожелтела на 7 день, как и положено, педиатр из городской поликлиники предложила родителям сделать анализы. - Вам дали направление на бесплатные анализы? - поинтересовались мы у бабушки Лизы. - Нет, делали анализы платно в «Здоровье семьи», - отвечает бабушка Ольга Ильинична. - Нам казалось, что частной клинике можно доверять. Представляете себе наш ужас, когда стало известно, что при норме общего билирубина 8,5 - 20,5 единиц, у внучки он оказался 566,6! И эти результаты выдали нам. Родители бросились в КБ №8. - У сына первый ребенок, его так ждали, и вдруг такое! - взволнованно рассказывает бабушка. РЕБЕНКА С «ЖЕЛТУШКОЙ НОВОРОЖДЕННЫХ» ОТПРАВИЛИ ИЗ ОБНИНСКА В КАЛУГУ Как нам объяснила Любовь ПОНОМАРЕВА, главврач клиники «Здоровье семьи», проблемы у малышей могут возникнуть, если у родителей разный резус. Тогда нужно полное переливание крови. За всю практику у Любови Степановны было только два таких случая. И в такой ситуации действовать надо достаточно быстро. В приемном покое врач осмотрел малышку, взглянул на анализы за тысячу рублей, и категорически заявил, что «такого быть не может». - Через два часа ожидания родителям сообщили, что принять малышку в Обнинской больнице не могут, - рассказывает Ольга Ильинична. - Потому как здесь нет врача-неонатолога. А если ребенку нет месяца, то его нужно вести в Калугу. - Сами доедете? - заботливо поинтересовались медики. Сами, конечно, доехали. Калужские медики сделали анализ, билирубин оказался на уровне 200-220. Никакого серьезного вмешательства в этой ситуации от медиков не требовалось. При выписке ребенку порекомендовали получать больше солнца и воды. - Как можно было так делать анализ? - интересуется бабушка. - Вы не представляете, что мы пережили. КЛИНИКА «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» ПРИНЕСЛА ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ Семья Лизы предъявила претензии клинике «Здоровье семьи». Там деньги за анализ вернули и извинились. На вопрос: «Как такое могло произойти?» главврач Любовь Пономарева ответила, что виноват человеческий фактор. По инструкции, после замены раствора в анализаторе лаборант должна отметить это в специальном журнале. Этого сделано не было. В результате лаборант, делавшая анализ, не сделала поправку на то, что раствор только залили. - Мы наказали сотрудницу материально и отправили на досрочную сертификацию (обучение), - говорит Любовь Степановна. - Она очень переживает эту ситуацию, дошло даже до гипертонического криза. В принципе, они очень ответственный человек, проверила результаты три раза, но не поняла, что проблема в растворе. В принципе, в этой ситуации нужно было предложить родителям пройти тест еще раз, но лаборант сказала, что не хотела лишний раз травмировать маленькую пациентку. В результате и маленькой Лизе, и ее родителям пришлось немало поволноваться, да еще съездить в Калугу. - Мы приносим публичные извинения родителям нашей пациентки, - сказала Людмила Пономарева. - А наши нервы кто-нибудь учитывает в этой ситуации? - интересуется бабушка, явно не желающая никого прощать. НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ АНАЛИЗАМ Конечно, любой родитель запаникует, увидев плохие анализы, но не нужно спешить с выводами раньше времени. Всегда есть шанс, что с лаборантом или раствором что-то не так. Например, в ИМРе, еще во времена Анатолия ЦЫБА работала программа, по которой мужчинам предлагали проверить на онкологию предстательную железу. Один из пациентов, заинтересовавшись бесплатной акцией, сдал анализ и получил результат: «РАК!». Возможно, все было совсем не так мрачно, однако принимающий пациента лекарь был категоричен. Более того, стал описывать все последствия и страшные процедуры по уточнению диагноза. В результате пациент вышел из медицинского кабинета и упал в обморок, сломав при этом нос. Решив проверить результат, мужчина обратился в лабораторию другого учреждения. Там заверили, что рака нет, но есть гепатит С. - Вы уверены? - спросил пациент, обрадованный отсутствием рака. - Нет, - честно ответила лаборант. - Вы же делали анализ на 300 рублей, делайте за 800! Дело было десять лет назад, поэтому цены еще не так кусались. Но имровские «бесплатные» анализы обошлись пациенту в кругленькую сумму, мало того, что пришлось проверяться платно, так еще и ремонтировать нос. И кстати, с тех пор никаких напророченных болезней у мужчины так и не появилось. Возможно, еще и потому, что после пережитого потрясения он серьезно занялся лечебной физкультурой. Так что, увидев результаты анализов, не спешите паниковать. Не забывайте про человеческий фактор.
Можно ли доверять медицинским анализам?
Практически каждый человек в то или иное время своей жизни вынужден сдавать какие-то анализы.
Результатов многим приходится ждать с замиранием сердца, поэтому от того, что написано на медицинском бланке некоторые люди приходят в ужас, даже не успев критически оценить работу лаборантов.
ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО МЛАДЕНЕЦ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ?
8 июля в Наро-Фоминском роддоме родилась новая жительница Обнинска маленькая Лиза. Почему родители не захотели лежать в местном роддоме, это совсем другая история. На 5-ый день маму с новорожденной выписали домой.
В советские времена из роддома было принято выписывать на 7 день, потому как к этому моменту становилось ясно, какова ситуация с желтухой новорожденных. Однако нынче медики решили, что никакой опасности этот процесс не представляет, проходит сам по себе без последствий, поэтому и стали отпускать мамочек с малышами домой через 5 дней. Впрочем, в обнинском роддоме в 2010 году выписывали и на третий день.
Новорожденная Лиза пожелтела на 7 день, как и положено, педиатр из городской поликлиники предложила родителям сделать анализы.
- Вам дали направление на бесплатные анализы? - поинтересовались мы у бабушки Лизы.
- Нет, делали анализы платно в «Здоровье семьи», - отвечает бабушка Ольга Ильинична. - Нам казалось, что частной клинике можно доверять. Представляете себе наш ужас, когда стало известно, что при норме общего билирубина 8,5 - 20,5 единиц, у внучки он оказался 566,6! И эти результаты выдали нам.
Родители бросились в КБ №8.
- У сына первый ребенок, его так ждали, и вдруг такое! - взволнованно рассказывает бабушка.
РЕБЕНКА С «ЖЕЛТУШКОЙ НОВОРОЖДЕННЫХ» ОТПРАВИЛИ ИЗ ОБНИНСКА В КАЛУГУ
Как нам объяснила Любовь ПОНОМАРЕВА, главврач клиники «Здоровье семьи», проблемы у малышей могут возникнуть, если у родителей разный резус. Тогда нужно полное переливание крови. За всю практику у Любови Степановны было только два таких случая. И в такой ситуации действовать надо достаточно быстро.
В приемном покое врач осмотрел малышку, взглянул на анализы за тысячу рублей, и категорически заявил, что «такого быть не может».
- Через два часа ожидания родителям сообщили, что принять малышку в Обнинской больнице не могут, - рассказывает Ольга Ильинична. - Потому как здесь нет врача-неонатолога. А если ребенку нет месяца, то его нужно вести в Калугу.
- Сами доедете? - заботливо поинтересовались медики.
Сами, конечно, доехали. Калужские медики сделали анализ, билирубин оказался на уровне 200-220. Никакого серьезного вмешательства в этой ситуации от медиков не требовалось. При выписке ребенку порекомендовали получать больше солнца и воды.
- Как можно было так делать анализ? - интересуется бабушка. - Вы не представляете, что мы пережили.
КЛИНИКА «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» ПРИНЕСЛА ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ
Семья Лизы предъявила претензии клинике «Здоровье семьи». Там деньги за анализ вернули и извинились.
На вопрос: «Как такое могло произойти?» главврач Любовь Пономарева ответила, что виноват человеческий фактор. По инструкции, после замены раствора в анализаторе лаборант должна отметить это в специальном журнале. Этого сделано не было. В результате лаборант, делавшая анализ, не сделала поправку на то, что раствор только залили.
- Мы наказали сотрудницу материально и отправили на досрочную сертификацию (обучение), - говорит Любовь Степановна. - Она очень переживает эту ситуацию, дошло даже до гипертонического криза. В принципе, они очень ответственный человек, проверила результаты три раза, но не поняла, что проблема в растворе. В принципе, в этой ситуации нужно было предложить родителям пройти тест еще раз, но лаборант сказала, что не хотела лишний раз травмировать маленькую пациентку.
В результате и маленькой Лизе, и ее родителям пришлось немало поволноваться, да еще съездить в Калугу.
- Мы приносим публичные извинения родителям нашей пациентки, - сказала Людмила Пономарева.
- А наши нервы кто-нибудь учитывает в этой ситуации? - интересуется бабушка, явно не желающая никого прощать.
НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ АНАЛИЗАМ
Конечно, любой родитель запаникует, увидев плохие анализы, но не нужно спешить с выводами раньше времени. Всегда есть шанс, что с лаборантом или раствором что-то не так. Например, в ИМРе, еще во времена Анатолия ЦЫБА работала программа, по которой мужчинам предлагали проверить на онкологию предстательную железу.
Один из пациентов, заинтересовавшись бесплатной акцией, сдал анализ и получил результат: «РАК!». Возможно, все было совсем не так мрачно, однако принимающий пациента лекарь был категоричен. Более того, стал описывать все последствия и страшные процедуры по уточнению диагноза. В результате пациент вышел из медицинского кабинета и упал в обморок, сломав при этом нос.
Решив проверить результат, мужчина обратился в лабораторию другого учреждения. Там заверили, что рака нет, но есть гепатит С.
- Вы уверены? - спросил пациент, обрадованный отсутствием рака.
- Нет, - честно ответила лаборант. - Вы же делали анализ на 300 рублей, делайте за 800!
Дело было десять лет назад, поэтому цены еще не так кусались. Но имровские «бесплатные» анализы обошлись пациенту в кругленькую сумму, мало того, что пришлось проверяться платно, так еще и ремонтировать нос. И кстати, с тех пор никаких напророченных болезней у мужчины так и не появилось. Возможно, еще и потому, что после пережитого потрясения он серьезно занялся лечебной физкультурой.
Так что, увидев результаты анализов, не спешите паниковать. Не забывайте про человеческий фактор.