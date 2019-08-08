Почему родители новорожденной не готовы принять извинения от частной клиники «Здоровье семьи»

Можно ли доверять медицинским анализам?

Практически каждый человек в то или иное время своей жизни вынужден сдавать какие-то анализы.

Результатов многим приходится ждать с замиранием сердца, поэтому от того, что написано на медицинском бланке некоторые люди приходят в ужас, даже не успев критически оценить работу лаборантов.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО МЛАДЕНЕЦ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

8 июля в Наро-Фоминском роддоме родилась новая жительница Обнинска маленькая Лиза. Почему родители не захотели лежать в местном роддоме, это совсем другая история. На 5-ый день маму с новорожденной выписали домой.

В советские времена из роддома было принято выписывать на 7 день, потому как к этому моменту становилось ясно, какова ситуация с желтухой новорожденных. Однако нынче медики решили, что никакой опасности этот процесс не представляет, проходит сам по себе без последствий, поэтому и стали отпускать мамочек с малышами домой через 5 дней. Впрочем, в обнинском роддоме в 2010 году выписывали и на третий день.

Новорожденная Лиза пожелтела на 7 день, как и положено, педиатр из городской поликлиники предложила родителям сделать анализы.

- Вам дали направление на бесплатные анализы? - поинтересовались мы у бабушки Лизы.

- Нет, делали анализы платно в «Здоровье семьи», - отвечает бабушка Ольга Ильинична. - Нам казалось, что частной клинике можно доверять. Представляете себе наш ужас, когда стало известно, что при норме общего билирубина 8,5 - 20,5 единиц, у внучки он оказался 566,6! И эти результаты выдали нам.

Родители бросились в КБ №8.

- У сына первый ребенок, его так ждали, и вдруг такое! - взволнованно рассказывает бабушка.

РЕБЕНКА С «ЖЕЛТУШКОЙ НОВОРОЖДЕННЫХ» ОТПРАВИЛИ ИЗ ОБНИНСКА В КАЛУГУ

Как нам объяснила Любовь ПОНОМАРЕВА, главврач клиники «Здоровье семьи», проблемы у малышей могут возникнуть, если у родителей разный резус. Тогда нужно полное переливание крови. За всю практику у Любови Степановны было только два таких случая. И в такой ситуации действовать надо достаточно быстро.

В приемном покое врач осмотрел малышку, взглянул на анализы за тысячу рублей, и категорически заявил, что «такого быть не может».

- Через два часа ожидания родителям сообщили, что принять малышку в Обнинской больнице не могут, - рассказывает Ольга Ильинична. - Потому как здесь нет врача-неонатолога. А если ребенку нет месяца, то его нужно вести в Калугу.

- Сами доедете? - заботливо поинтересовались медики.

Сами, конечно, доехали. Калужские медики сделали анализ, билирубин оказался на уровне 200-220. Никакого серьезного вмешательства в этой ситуации от медиков не требовалось. При выписке ребенку порекомендовали получать больше солнца и воды.

- Как можно было так делать анализ? - интересуется бабушка. - Вы не представляете, что мы пережили.

КЛИНИКА «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» ПРИНЕСЛА ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ

Семья Лизы предъявила претензии клинике «Здоровье семьи». Там деньги за анализ вернули и извинились.

На вопрос: «Как такое могло произойти?» главврач Любовь Пономарева ответила, что виноват человеческий фактор. По инструкции, после замены раствора в анализаторе лаборант должна отметить это в специальном журнале. Этого сделано не было. В результате лаборант, делавшая анализ, не сделала поправку на то, что раствор только залили.

- Мы наказали сотрудницу материально и отправили на досрочную сертификацию (обучение), - говорит Любовь Степановна. - Она очень переживает эту ситуацию, дошло даже до гипертонического криза. В принципе, они очень ответственный человек, проверила результаты три раза, но не поняла, что проблема в растворе. В принципе, в этой ситуации нужно было предложить родителям пройти тест еще раз, но лаборант сказала, что не хотела лишний раз травмировать маленькую пациентку.

В результате и маленькой Лизе, и ее родителям пришлось немало поволноваться, да еще съездить в Калугу.

- Мы приносим публичные извинения родителям нашей пациентки, - сказала Людмила Пономарева.

- А наши нервы кто-нибудь учитывает в этой ситуации? - интересуется бабушка, явно не желающая никого прощать.

НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ АНАЛИЗАМ

Конечно, любой родитель запаникует, увидев плохие анализы, но не нужно спешить с выводами раньше времени. Всегда есть шанс, что с лаборантом или раствором что-то не так. Например, в ИМРе, еще во времена Анатолия ЦЫБА работала программа, по которой мужчинам предлагали проверить на онкологию предстательную железу.

Один из пациентов, заинтересовавшись бесплатной акцией, сдал анализ и получил результат: «РАК!». Возможно, все было совсем не так мрачно, однако принимающий пациента лекарь был категоричен. Более того, стал описывать все последствия и страшные процедуры по уточнению диагноза. В результате пациент вышел из медицинского кабинета и упал в обморок, сломав при этом нос.

Решив проверить результат, мужчина обратился в лабораторию другого учреждения. Там заверили, что рака нет, но есть гепатит С.

- Вы уверены? - спросил пациент, обрадованный отсутствием рака.

- Нет, - честно ответила лаборант. - Вы же делали анализ на 300 рублей, делайте за 800!

Дело было десять лет назад, поэтому цены еще не так кусались. Но имровские «бесплатные» анализы обошлись пациенту в кругленькую сумму, мало того, что пришлось проверяться платно, так еще и ремонтировать нос. И кстати, с тех пор никаких напророченных болезней у мужчины так и не появилось. Возможно, еще и потому, что после пережитого потрясения он серьезно занялся лечебной физкультурой.

Так что, увидев результаты анализов, не спешите паниковать. Не забывайте про человеческий фактор.

Рената БЕЛИЧ