Житель Малоярославца выиграл 63 000 рублей от ТРК «Триумф Плаза»

На этой неделе стали известны итоги розыгрыша от ТРК «Триумф Плаза». Торгово-развлекательный комплекс устроил необычный розыгрыш в честь дня рождения города Обнинска - главный приз - шопинг на 63 000 рублей! Эта акция оказалась уникальной, а потому вызвала большой ажиотаж в соцсетях. В итоге попытать удачу решили несколько тысяч человек. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно было являться участником таких интернет-сообществ, как «Бесплатно в Обнинске» и «Obninsk.name», а также разместить на своей странице «ВКонтакте» соответствующий пост. Победитель был выбран с помощью специального приложения «lucky you!».

Им стал житель Малоярославца Сергей НОВИКОВ.

Такого рода акции в Обнинске не проводилось еще никогда. Согласитесь, устроить шопинг на 63 000 подаренных рублей предлагают не каждый день. При этом для того, чтобы претендовать на главный приз, усилий прилагать не пришлось - всего лишь пару раз кликнуть мышкой.

В результате в розыгрыше приняли участие несколько тысяч человек. Итоги акции подвели пятого августа в прямом эфире группы «Obninsk.name». Организатор акции, представитель сообщества «Бесплатно в Обнинске» Дмитрий ДАНИЛОВ, запустил специальное приложение, дабы все участники в реальном времени смогли видеть, что никакого подвоха нет, и победитель, действительно, определяется случайным образом.

В итоге удача улыбнулась счастливчику Сергею Новикову. Уже в этот же вечер молодой человек вышел на связь с организаторами и поделился своими впечатлениями.

- О том, что победителем розыгрыша стал я, мне рассказала моя девушка - она прислала видео. Я, если честно, до сих пор нахожусь в шоке. Мне трудно поверить, что из такого большого числа участников удача улыбнулась именно мне. Я участником-то стал совершенно случайно - увидел на стене у друга информацию об акции, сделал репост и забыл, - рассказывает Сергей.

Молодой человек признается, что еще до того, как стать победителем, он обсуждал со своими друзьями вопрос того, куда можно потратить деньги в случае выигрыша.

Теперь ему предстоит уже не просто мечтать о покупках, а в реальности принять решение.

- Я пока точно не определился, на что конкретно потрачу выигрыш. Однозначно хочу поделиться им с семьей, тем более что младшего брата надо в школу собирать, плюс родителей хочу немного порадовать покупками. Оставшуюся часть денег потрачу на какую-нибудь технику, - размышляет Сергей.

На шопинг молодой человек отправится уже в воскресенье. Кстати, на руки деньги победителю выдаваться не будут. За покупками с Сергеем и его семьей отправится один из организаторов акции и оплатит любой товар по факту его приобретения.

- Большое спасибо организаторам и инициаторам этого розыгрыша. Такого щедрого приза я еще не встречал, - говорит Сергей. - Хотелось бы, чтобы подобного рода акции проводились почаще.

Дарья ГУМЕРОВА

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