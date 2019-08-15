Школы и детские сады наукограда готовят к новому учебному году

На днях в Обнинске началась плановая комиссионная проверка, в ходе которой школы города осматривали на подготовленность к новому учебному году. Сотрудники санитарной службы, МЧС, Росгвардии и другие члены комиссии проверили в этот день не только несколько школ, но и детские сады.

ПРОВЕРКА ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ



Свою работу в этот день комиссия начала с самого утра. В восемь сотрудники уже приняли первое образовательное учреждение - школу № 1.

- В настоящее время там завершены ремонтные работы, - отмечает начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Претензий к учреждению не было ни со стороны методической службы, ни со стороны санитарной. Будем считать, что первая школа принята.

Следующей школой, в которой осуществлялась проверка, стала Гимназия города Обнинска.

- Мы проверяем все, - подчеркивает Татьяна Валерьевна. - Системы пожарной сигнализации, принцип охраны образовательного учреждения, санитарное состояние и завершенность ремонтных работ.

Также в планы проверки входит оценка библиотек образовательных учреждений, обеспеченности учебниками и художественной литературой. Наблюдает комиссия и за укомплектованностью рабочего коллектива.

- Существенное слово мы предоставляем нашему профсоюзному начальнику - Лилии АЛЬБЕРТ. Она докладывает, как в учреждении проводится работа с кадрами.

Проверка пожарной организации прошла успешно. Система была признана работоспособной, а сотрудники Росгвардии подтвердили, что сигнал проходит к соответствующим службам. Кроме того, прошла проверку и тревожная кнопка в образовательном учреждении - группа быстрого реагирования была в Гимназии уже через шесть минут.

После этого директор образовательного учреждения Александр СУХАРЕВ совместно с санитарной службой и начальником управления общего образования провел осмотр плановых ремонтных работ в школе. 11 лет назад в здании проводился капремонт. Санитарные кабинки, которые, в принципе, и так были в удовлетворительном состоянии, подверглись заменам. Кроме того, ремонтные работы проводились в спортивном зале.

- Наша задача - поддерживать школу в хорошем состоянии, заранее прогнозировать какие-то проблемы с инженерными сетями и устранять их, - отметила Волнистова. - В этом учреждении не латают дыры, а работают на опережение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕРЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



В ходе осмотра были проверены кабинеты физики, информатики и химии. Как говорит Татьяна Валерьевна, именно данные помещения являются предметными - в них особые требования по организации образовательного процесса.

- Эти кабинеты должны быть обеспечены демонстрационным лабораторным оборудованием, - подчеркнула Волнистова. - Здесь в Гимназии, как и во всех образовательных организациях, кабинеты физики и химии обеспечены в полном объеме лабораторным оборудованием, причем в Гимназии сохранилось еще то оборудование, которое использовалось в предыдущие годы. То есть с особым трепетом относятся к той базе, которая накоплена.

К кабинету химии добавляется еще одно требование - наличие журнала учета прекурсоров. Это вещества, которые могут использоваться в приготовлении психотропных веществ.

- Мы проверяем этот журнал, - говорит начальник управления общего образования. - В первой школе он в порядке, как и здесь.

Не было претензий и к пищеблоку, и к медицинскому кабинету. А особое внимание было уделено проекту, в котором участвует Гимназия, - раздельный сбор мусора.

Было признано, что и территория учреждения в хорошем состоянии. Возле школы поставили велопарковку, в изготовлении которой школьникам помогали родители. Кроме того, весной здесь высаживали новые деревья. Комиссионная проверка в Гимназии была признана удовлетворительной, и никаких претензий к образовательному учреждению предъявлено не было.

Сразу после Гимназии комиссия посетила детский сад № 4 «Чебурашка». Здесь была проведена замена полового покрытия. В учреждении нет замечаний ни по теплоузелу, ни по инженерным сетям. Педагогический коллектив укомплектован на все сто процентов.

И даже на этом плановая комиссионная проверка не завершилась.

- Нам сегодня еще предстоит проверить школу № 3 и № 5 - все образовательные учреждения, которые располагаются вблизи здания администрации города, - добавила Татьяна Валерьевна. - А также детские сады - 9-й, 6-й, 12-й и 18-й. Они тоже в этом районе.

Последний же день приема образовательных учреждений, по словам сотрудников, назначен на 19 августа.

Виктория ФЕРТ

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