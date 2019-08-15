Диспансеризация в Обнинске есть, но о ней мало кто знает

Недавно мы рассказывали о том, как обстоят дела с диспансеризацией населения в Обнинске. Материал вызвал большой резонанс, в том числе и со стороны теперь уже экс-руководителя КБ № 8 Эдуарда ИВАНОВА, который впоследствии в беседе с автором статьи опустился до оскорблений и угроз, а саму диспансеризацию назвал бесполезным (мягко говоря) мероприятием. В результате глава ФМБА Владимир УЙБА не только снял Иванова с должности руководителя, но и отстранил его от врачебной деятельности.

Сегодня у руля КБ № 8 встал новый управленец - Михаил СЕРГЕЕВ, на которого клиническая больница и город в целом возлагают большие надежды. Для начала исполняющий обязанности главного врача решил все-таки убедить горожан, что диспансеризацию проходить нужно. Как именно это сделать, нам рассказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию прикрепленного населения Владимир КУЛЫГА.

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО

Диспансеризация, если говорить простым человеческим языком, - это полноценное обследование, позволяющее выявить то или иное заболевание на ранних стадиях, в том числе, такие как онкология и сахарный диабет.

- Некоторые заболевания, приводящие к инвалидности или к смерти, не всегда дают о себе знать. К примеру, рак прямой кишки может проявиться уже на 4-й стадии, когда вылечить его уже практически невозможно, - рассказывает Владимир Кулыга. - То есть главная задача диспансеризации - найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, даже не догадывается.

Как уверяют специалисты, проходить диспансеризацию нужно абсолютно всем людям, достигшим совершеннолетия. В возрасте от 18 до 39 лет обследоваться нужно раз в три года, а после сорока - ежегодно. В этом году под диспансеризацию попадают люди, рожденные в следующие годы: 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001.

В этом году КБ № 8, согласно приказу Министерства Калужской области, необходимо выполнить определенный план - диспансеризацию должны пройти 20 731 житель Обнинска. По состоянию на первое августа, ее прошли 4017 человек. Показатель, надо сказать, конечно, небольшой. Связано это, как пояснил сам Владимир Николаевич, во-первых, с низкой информативностью населения и летним периодом, когда большинство людей находится в отпусках.

- Если к концу года мы выполним хотя бы 75% установленного плана, то это будет очень хорошо. Потому что выполнить его на 100% практически невозможно, не хватает специалистов, - признается Кулыга.

Тем не менее, как заявил Владимир Николаевич, к диспансеризации в Клинической больнице готовы все медики.

- Чтобы повысить информативность, мы везде развесили объявления о том, что такое диспансеризация, зачем она нужна и как ее проходить, - объясняет заместитель главного врача.

Кстати, Кулыга также пояснил, что оповещать население о необходимости прохождения профилактического обследования должны и страховые компании.

Если вы решили пройти диспансеризацию, нужно обратиться в регистратуру. Далее вас направят в кабинет медицинской профилактики. Там необходимо заполнить специальную анкету и получить талоны на анализы и прохождение определенных специалистов.

Кстати, диспансеризация проходит в два этапа. Первый, помимо анкетирования и антропометрии (измерение роста, массы тела и окружности талии), включает в себя: определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, флюорография легких, электрокардиография, измерение внутриглазного давления, осмотр у гинеколога, общий анализ крови.

Второй этап включает в себя более масштабное обследование и посещение узких специалистов. Он проводится, как правило, спустя некоторое время после прохождения первого этапа. Однако в случае выявления у пациента тех или иных патологий или подозрений на какое-либо заболевание медики обязаны предпринять оперативные меры.

СПРАВКА

Жителям города Обнинска о необходимости прохождения диспансеризации страховые компании присылают смс-сообщения. Если о вас забыли, зайдите на сайт ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА РОССИИ, найдите раздел о диспансеризации.

Также всю необходимую информацию можно получить, позвонив по телефону страховой компании, выдавшей полис ОМС, а также обратившись в кабинет медицинской профилактики № 419 Поликлиники № 1 (Ленина, 85) или позвонив по телефону: 39-3-88-44.

Для жителей, прикрепленных к Поликлинике Центра профессиональной патологии по адресу Горького, 11/1, необходимо обратиться в регистратуру или получить информацию по телефонам: 39-9-55-44, 39-9-59-06.

ТЕРАПЕВТ - ПЕРВАЯ СКРИПКА

- Я хочу сделать один очень важный акцент, который касается как диспансеризации, так и системы здравоохранения в целом, - говорит Владимир Кулыга. -Люди должны осознать и принять тот факт, что в процессе лечения главную роль играет терапевт. Почему-то люди, когда у них вдруг, например, заболела голова, приходят в больницу и пытаются попасть сразу на прием к неврологу. Это в корне неправильно. Сначала всегда нужно обращаться к терапевту - именно он выбирает тактику лечения. К нему же нужно возвращаться после прохождения всех узких специалистов. Иначе представьте, вы прошли, к примеру, пять врачей, и каждый из них выписал вам определенные лекарства. Вы побежали сразу в аптеку, купили препараты, а потом смотрите на всю эту кучу таблеток и не знаете, как лучше их принимать и можно ли вообще пить их все вместе. Именно поэтому нужен терапевт - именно он выполняет главенствующую роль в вашем лечении. Это классика. Это нужно и важно запомнить.

Дарья ГУМЕРОВА

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