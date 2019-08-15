Детская поликлиника ждет пополнения

Заведующая педиатрической службой рассказала о кадровых изменениях.



Работа Клинической больницы № 8 сегодня является одной из самых животрепещущих тем для обсуждения. То, что учреждение переживает, мягко говоря, не самые лучшие времена, уже ни для кого не секрет. За относительно короткий промежуток времени в КБ № 8 сменилось три руководителя, и по большому счету ни одному из них так и не удалось поднять больницу.

После скандального увольнения Эдуарда ИВАНОВА кресло главного врача занял Михаил СЕРГЕЕВ, который начал свою работу с решения самой главной проблемы - дефицита кадров. В настоящий момент на подмогу обнинским медикам подоспели некоторые московские специалисты, которые ведут прием в определенные дни. Кадровые изменения касаются как взрослого отделения, так и педиатрической службы. В последней, кстати, ждут еще и официального пополнения штата. Об этом нам рассказала заведующая детской поликлиникой Людмила СЕРГЕЕВА.

«ОТНОШЕНИЕ К ВРАЧУ, КАК К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ»

Кадры, а точнее их дефицит, как признается Людмила Александровна - самый больной вопрос для Клинической больницы № 8, и педиатрической службы в частности. Именно из-за нехватки врачей не так давно в Обнинске на некоторое время закрыли детский стационар.

Педиатров сегодня в КБ № 8 катастрофически не хватает. На 24 участка (23 000 детей) приходится всего 13 врачей, при норме - 29! При этом восемь педиатров - люди преклонного возраста.

Причин дефицита детских специалистов, на самом деле, меньше. Из глобальных, как считает Сергеева, - это несовершенство подготовки кадров.

- Раньше было такое понятие, как распределение. После обучения молодой специалист направлялся в определенное учреждение, в котором он должен был отработать минимум три года. Сейчас такого нет, - комментирует Людмила Александровна.

Кроме того, по словам заведующей, далеко не все стремятся в первичное звено, к которой относится поликлиника. Потому что помимо приемов маленьких пациентов в стенах больницы педиатры еще отправляются на выезды. Многие просто не выдерживают такого ритма, а кто-то не справляется морально.

- Знаете, сейчас у многих людей отношение к врачу стало как к обслуживающему персоналу. Периодически приходится сталкиваться с хамством. Недавно был случай, после которого педиатр сразу уволилась. Она приехала на вызов, но не смогла попасть даже в подъезд - набирала на домофоне номер нужной квартиры, но ей не открыли. Врач оставила даже записку в двери и позвонила соседям, попросила их передать, что она приезжала. В итоге спустя какое-то время папа приболевшего ребенка позвонил в больницу и нахамил ей, заявив, мол, меня не волнует, что ты была (и это женщине пенсионного возраста), - ходила и ходить будешь, - рассказывает Сергеева.

Еще один случай привела в пример Людмила Александровна. Педиатр приехала на вызов, а родители ей на полном серьезе говорят, чтобы она подождала, пока их сын доиграет в компьютерную игру.

- Некоторые просто не могут такое выносить. А нагрузка какая. Были периоды, когда у нас было по 60 вызовов в день! Домой попадали к полуночи! Еще и врача на дом многие вызывают в тех случаях, когда состояние ребенка позволяет отвезти его на прием, а родители просто ленятся. Вот на Западе вызовами врачей на дом не злоупотребляют, поскольку за каждый вызов взымается налог. Принято, что пациент идет к врачу, а не наоборот, как у нас. А наша система здравоохранения даже не подразумевает конкретных критериев вызова врача на дом, - говорит Людмила Александровна.

ДЕСАНТ ОФТАЛЬМОЛОГОВ

Как считает Сергеева, еще одна причина дефицита медиков - это отсутствие единой системы государственной поддержки.

- Это еще хорошо, что наш город оказывает помощь приезжим врачам. Сегодня за поднаем жилья предполагается компенсация в 12 000 рублей. Плюс специальная программа есть - «Жилье в кредит», - комментирует заведующая детской поликлиникой.

На сегодняшний день компенсация за поднаем жилья в Обнинске выплачивается одному специалисту (говорим только о педиатрической службе) - врачу-неврологу. А все потому, что больше приезжих нет. Но скоро будут. Как пояснила Людмила Александровна, в ближайшее время штат пополнится новыми кадрами.

- Ждем в сентябре молодого доктора, который придет к нам сразу после ординатуры, еще в стационар придут два специалиста, - объясняет Сергеева.

Кроме того, в настоящий момент помощь обнинским медикам оказывают приезжие коллеги. В детскую поликлинику на этой неделе прибыл десант офтальмологов.

Маленьких пациентов в Обнинске принимают два доктора, прибывшие из подразделений Федерального медико-биологического агентства. Михаил БЕКЕТОВ приехал из Нижнего Новгорода, из Поликлиники № 3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Денис ЧЕЧИКОВ - из Москвы, из Центра офтальмологии и Микрохирургии глаза Клинической больницы № 85 ФМБА России.

- Сейчас прибывших докторов двое, а на следующей неделе продолжит работать один из них, - рассказывает заведующая детской поликлиникой КБ № 8 Людмила Сергеева. - Но родителям беспокоиться не стоит: с 19 августа выходит из отпуска офтальмолог Клинической больницы № 8 Наталья ПРОХОРОВА, к ней уже открыта запись.

Записать детей к офтальмологам можно через регистратуру по тел.: 8 (48439) 3-44-01 или при личном визите (режим работы регистраторов - с 7:30 до 18:45).

- Родителям стоит знать: при наличии у врача свободного времени плановый - то есть не требующий неотложной помощи пациент - может быть осмотрен в день обращения, - поясняет Людмила Сергеева. - А если маленькому пациенту требуется неотложная помощь, то его врач, конечно же, примет без записи.

Дарья ГУМЕРОВА

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