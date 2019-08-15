15.08.2019

«Боеприпас» из соседней квартиры



Жители Обнинска рискуют оказаться под завалами своих многоэтажек.

Некоторое время назад все СМИ активно обсуждали тему взрыва газа в многоэтажном доме в Магнитогорске. Жители Обнинска, понятное дело, запереживали, что такое может случиться и у нас. И, как мы уже писали, опасность поджидает не только тех, кто проживает в газифицированных домах. Не меньше подчас рискуют и жители многоэтажек, в которые голубое топливо не поступает. 

 

«ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ» В НАУКОГРАДЕ ЕСТЬ!

Речь идет о жильцах негазифицированных жилых зданий, которые, чтобы не пользоваться электроплитами, устанавливают в своих квартирах баллоны с газом, что делать категорически запрещено.

Неоднократно о таких фактах нам сообщали жители соседнего Малоярославецкого района. Так, одна наша читательница рассказала, как в подъезде ее пятиэтажки, в которой отсутствует газ, как-то очень сильно им запахло. А чуть позже она увидела, как сосед тащит на улицу газовый баллон. Выяснилось, что он был неисправен.

Тогда мы попросили прокомментировать ситуацию генерального директора АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерия ИВАНОВА. И тот на голубом глазу заявил, что в Обнинске подобных случаев не было и быть не может. Однако как он ошибался!

Напомним, что разговор с Ивановым состоялся полгода назад, и вот на днях подобный случай произошел и в Обнинске. Диспетчеры обнинской службы 112 сообщили нам, что в доме № 52 по проспекту Маркса был обнаружен неисправный газовый баллон. Сотрудникам службы спасения позвонили жители этого бывшего общежития и рассказали, что в их доме сильно пахнет газом. На место тут же выехали спасатели и специалисты газовой службы. Выяснилось, что в одном из общедомовых помещений жильцы хранили газовый баллон, из которого и произошла утечка газа.

Данное опасное оборудование газовщики изъяли. Жильцы, судя по всему, даже и не подозревали о том, к каким последствиям могла привести их халатность.

 

ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ РЯДОМ

Эту информацию подтвердил и Сергей ВОЛОТОВСКИЙ - директор обслуживающей данный дом управляющей компании МП «УЖКХ». Он и рассказал нам, что данный случай в наукограде уже не первый.

Со слов Сергея Васильевича, периодически к ним поступают звонки от жителей, которые утверждают, что кто-то из их соседей принес в квартиру газовый баллон. По всем таким обращениям проводятся проверки, и если факты подтверждаются, то хозяев заставляют вывезти из многоквартирного дома данное оборудование.

Правда, как уверяет Сергей Васильевич, в большинстве случаев такие вызовы ложные. К примеру, несколько раз звонили жильцы дома № 45 по улице Курчатова, которые рассказывали, что квартиранты их соседей заносили в квартиру газовые баллоны. А приехавшим на место специалистам звонившие сказали, что баллоны уже унесли. Эту квартиру представители УК взяли на контроль. Пока что там все спокойно.

Однако ведь есть в городе и обоснованные сообщения. И пример тому - вызов на Маркса, 52. 

В подобных ситуациях Волотовский рекомендует жителям города звонить не только в МЧС, но и в управляющую компанию. И Валерий Иванов в свое время давал аналогичный совет. Он также приравнивал газовые баллоны в многоквартирных домах к боеприпасам. Потому что жители в такой ситуации никогда не могут знать наверняка, когда они взорвутся. А если такое, не дай бог, случится, то разрушения будут гораздо серьезнее, чем от взрыва газа из газопровода.

- Газовый баллон разрывается по шву и при взрыве разлетается на расстояние порядка двухсот метров, уничтожая целые этажи, - рассказал Иванов.

Так что, случись ЧП, разрушением одного подъезда дело может не ограничиться. Только вот жильцы не всегда могут знать, что находится в квартирах их соседей. А газовые баллоны всегда продавались в открытом доступе, безо всяких на то разрешений. Вот и получается, что пока не будет усовершенствовано законодательство, жители негазифицированных многоэтажек будут чувствовать себя как на пороховой бочке.

  Инна ЕМЕЛИНА

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