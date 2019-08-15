В Обнинске обсудили планы по переходу на газомоторное топливо

На этой неделе в мэрии состоялось совещание, темой которого стало обсуждение современной инновационной технологии - газомоторного топлива. В мероприятии приняли участие заместитель министра - начальник управления газификации и газоснабжения Калужской области Вячеслав ЮРКОВ, заместитель начальника коммерческого отдела филиала «Газпром газомоторное топливо» в Москве Борис РАНЕТОВ, представители обнинского пассажирского автотранспортного предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Совещание началось с обсуждения самого понятия «газомоторное топливо». Ответственный по Калужской области за развитие рынка газомоторного топлива Вячеслав Юрков и заместитель начальника коммерческого отдела филиала, который также занимается непосредственно рядом регионов - в том числе и Калужской областью, Борис Ранетов рассказали о выгодах нового вида топлива.

- 29 августа 2014 года между правительством Калужской области и «Газпром газомоторное топливо» было заключено соглашение о взаимодействии и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, - отметил ответственный по области за развитие рынка газомоторного топлива Вячеслав Юрков. - В рамках данного соглашения «Газпром газомоторное топливо» будет за собственные средства устанавливать в Калужской области заправочные станции, которые начнут работать на природном газе.

Газомоторное топливо - это экологически чистый и в разы более экономный, по сравнению с бензином, вид горючего для заправки транспортных средств. Оно вырабатывается из компримированного природного газа - метана, сжатого до определенного давления.

- В настоящее время по всей стране ведется программа по расширению компримированного газа как вида топлива, - комментирует Вячеслав Валерьевич. - Активно в этом процессе участвуют Московская область, Санкт-Петербург, Казань. Практически весь коммунальный транспорт в этих городах уже использует компримированный природный газ.

Помимо экологичности, газомоторное топливо абсолютно безопасно. И имеет экономические выгоды по сравнению с бензином.

ВЫГОДЫ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА



- Если сравнивать по цене между компримированным газом и бензином, то разница, наверное, в разы, - подчеркнул Юрков. - Бензин сейчас стоит около 50 рублей за литр, тогда как 1 куб компримированного природного газа - от 17 до 20 рублей. Если быть точнее, 17 рублей 10 копеек. Это цена, за которую «Газпром газомоторное топливо» уже продает сейчас.

Уже сегодня пользователи газомоторного топлива отмечают, что это выгодно. В Калуге, где есть газовая заправка, проще - транспорт с двухтопливным двигателем, его можно заводить на бензине и дальше ездить на газе.

В Калужской области процессом внедрения газомоторного топлива как нового вида заправки для транспорта занялись только сейчас. В Калуге уже есть две заправочные станции, и компримированный газ активно используется для заправки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

- Калужская область в Министерстве строительства сейчас формирует программу по использованию компримированного газа, - продолжил Юрков. - В регионе планируется установить ряд заправочных станций. Мы предложили предприятию более 20 площадок на рассмотрение, в которых есть определенные технические требования, и, в частности, «Газпром газомоторное топливо» заинтересовался Обнинском как динамично развивающимся городом с экономикой и транспортом.

До момента строительства стационарной заправочной станции предприятие предлагает установить передвижной автомобильный газозаправщик (ПАГЗ), который представляет собой большую емкость, состоящую из ряда баллонов для заправки автомобильного транспорта. Однако для ПАГЗа также необходим рынок сбыта.

Для этого, по словам Бориса Ранетова, «Газпром газомоторное топливо» предлагает будущим сотрудникам ряд маркетинговых программ.

ПРОГРАММЫ «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

Самая распространенная программа, которую предлагает «Газпром газомоторное топливо», - это программа «Экосити».

- Клиент за свой счет перевозит газобаллонное оборудование, после чего мы заключаем договор по аренде площадей, - поясняет Борис Александрович.

Вторая маркетинговая программа «Первый раз - первый газ», при которой клиент оплачивает только саму установку оборудования, а остальное делает Общество, заключив договор на три года.

Третья программа «Экогаз - экономия для Вас!», которая рассчитана как на физические, так и на юридические лица.

- Вы сами переводитесь на газ, отправляете нам заявку, - обратился к будущим сотрудникам Борис Ранетов. - После чего мы выдаем вам топливную карту.

Последняя программа, предложенная «Газпром газомоторное топливо» - «Год без забот», включает в себя два варианта работы. Организация в этом случае сама предоставляет клиентам займ на переоборудование.

По итогам совещания организаторы выразили надежду на сотрудничество и поддержку, ведь переход на газомоторное топливо - это не только применение современных инновационных технологий, но и качественно, выгодно и экологично.

Кстати



Сейчас множество заводов выпускают не только двухтопливные, но и монотопливные двигатели. На компримированном природном газе уже работают «Группа ГАЗ», «Камаз» и Volgabus, «НЕФАЗ», «ЛиАЗ», «КАВЗ», «ВАЗ,» «УАЗ», Lada Vesta, Lada Largus, модификации «УАЗ Патриот» и многие другие.



По словам Вячеслава Юркова, предприятие сейчас активно работает с сервисом «Яндекс Такси». По Калуге он активно развит. Служба планирует заправлять свои автомобили как дизельным топливом, так и газовым.

Виктория ФЕРТ

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