Мужской поступок

Победитель конкурса от ТРК «Триумф Плаза» разделил приз со своими близкими.

На прошлой неделе стали известны итоги акции, в роли инициатора и главного спонсора которой выступил ТРК «Триумф Плаза». Торгово-развлекательный комплекс в честь дня рождения города Обнинска разыграл шопинг на 63 000 рублей. Приз выиграл житель Малоярославца Сергей НОВИКОВ, который на днях вместе с семьей приехал за покупками и рассказал о своих впечатлениях.

Для участия в конкурсе необходимо было выполнить самые элементарные условия: подписаться на группы «Бесплатно в Обнинске» и «Обнинск.Name», а также сделать репост записи о проведении розыгрыша. Победитель был определен с помощью специального приложения «Lucky you».

Сергей Новиков признается, что новость о победе стала для него неожиданностью. Не верили до последнего в победу сына и родители Сережи.

- Мы все вместе вечером сидели дома и смотрели телевизор. И вдруг сын спокойно так заявляет нам, мол, он выиграл 63 000 рублей на шопинг. Мы не поверили, думали, что он просто решил пошутить над нами. Но тогда Сережа показал нам запись прямой трансляции самого момента розыгрыша, - вспоминает мама.

Однако как только пришло осознание того, что фортуна улыбнулась именно им, Новиковы провели семейный совет.

- Сын сразу сказал нам, что выигрыш разделит между всеми членами семьи, - рассказала нам мама Сергея уже во время шопинга. - Мне он купил стиральную машину, о которой я давно мечтала. Я, если честно, до сих пор не верю и немного волнуюсь. Не каждый день ведь выпадает такая удача.

- Скажите, а сын сам предложил вам стиральную машинку или вы попросили его? - поинтересовались мы.

- Нет, конечно, он сам так решил. Так и сказал: «Все, мама, едем за твоей мечтой!», - смеется женщина.

Обладатель приза, как и подобает настоящему мужчине, поступил по совести и позаботился обо всех близких ему людях. Отцу и брату молодой человек на часть выигранных денег приобрел мобильные телефоны. А любимой девушке Сергей подарил золотой кулон на удачу - в виде подковы.

Себе же Сережа выбрал довольно скромный подарок - игровую приставку. Также семья выпила кофе в одном из заведений «Триумф Плазы».

А небольшой остаток от выигрыша организаторы конкурса перевели семье Новиковых на карту, чтобы они могли купить необходимые им продукты.

Уже после шопинга Сережа признался нам, что в удачу до недавнего времени он не верил. Но теперь убедился, что счастливый случай действительно существует. И впредь он обязательно будет принимать участие в подобного рода акциях.

- Спасибо большое сообществам «Бесплатно в Обнинске», «Обнинск.Name» и, конечно же, ТРК «Триумф Плаза» за этот конкурс! Раньше я не верил в реальность таких акций. А теперь решил, что впредь обязательно буду участвовать, - комментирует Сергей.

Улыбнется ли удача семье Новиковых еще раз, покажет лишь время. Однако в том, что счастливцы еще обязательно найдутся, не сомневаются организаторы. Как пояснил представитель сообщества «Бесплатно в Обнинске» Дмитрий ДАНИЛОВ, который сопровождал счастливое семейство во время шопинга, впереди подписчиков ждет еще много приятных сюрпризов и необычных розыгрышей.

Дарья ГУМЕРОВА

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