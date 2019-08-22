«Вторых смен в школах мы не допускаем»

Татьяна Волнистова рассказала, как удается справляться с большим наплывом учащихся.



Не так давно в Обнинске состоялась стратегическая сессия, в рамках которой были определены определенные цели, которые должны быть достигнуты в ближайшее время. Одна из приоритетных задач первого наукограда - это обеспечение всех школ города односменной работой. К слову, на сегодняшний день абсолютно все школы Обнинска ведут обучение детей в соответствии с данным требованием, несмотря на ежегодный прирост учащихся. О том, какие проекты реализуются в нашем городе для обеспечения школьников местами и предоставления качественного образования, нам рассказала начальник профильного управления Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ ОДНУ ШКОЛУ

Сегодня Обнинск называют городом возможностей - он растет и активно развивается. Именно поэтому население первого наукограда растет - происходит это за счет как положительной демографической динамики, так и за счет приезда в наш город новых жителей. Об этом говорит статистика. К примеру, ежегодный прирост учащихся в среднем составляет 550 человек. В прошлом году количество школьников увеличилось на 670 человек, а в этом - более 720! А в первый класс в новом учебном году пойдут около 1500 детей!

- На сегодняшний день все школьники учатся исключительно в первую смену, вторых - мы не допускаем. Правда, работать приходится в условиях, приближенных к боевым. Практически все общеобразовательные учреждения функционируют с превышением проектной мощности. Это значит, что в большинстве школ детей учится больше того количества, на которое они (школы) были рассчитаны изначально. Для примера - в школе № 16 вместо положенных 800 человек числятся 1000, - говорит Волнистова.

Как пояснила Татьяна Валерьевна, выходить из положения удается за счет оптимизации помещений.

- Практически во всех школах Обнинска на протяжении последних пяти лет открывались дополнительные классы - переделывали какие-то помещения, например, те же самые пионерские классы, - комментирует начальник управления образования.

Уже в новом учебном году, до которого остались считаные дни, свои двери распахнет школа № 17, построенная в жилом комплексе «Борисоглебский». Учреждение рассчитано на 1100 мест, на сегодняшний день там числятся уже 980 человек. На днях школа прошла санитарно-эпидемиологическую проверку. В настоящее время готовится пакет документов для получения лицензии. Вся необходимая мебель уже установлена, ведутся работы по монтажу лабораторного оборудования.

Кроме того, как рассказала Татьяна Валерьевна, уже в следующем году в Обнинске, в микрорайоне «Заовражье», начнется строительство еще одной школы, рассчитанной на 1100 мест. Учреждение будет построено за счет средств из федерального бюджета, благодаря участию в государственной программе по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Между тем, к новому учебному году уже готовы все школы и сады наукограда. Об этом нам в беседе заявила Татьяна Волнистова. Все учреждения проверила специальная комиссия и подписала соответствующие акты. - Мы проверяем все, - подчеркивает Татьяна Валерьевна. - Системы пожарной сигнализации, принцип охраны образовательного учреждения, санитарное состояние и завершенность ремонтных работ.

Также в планы проверки входит оценка библиотек образовательных учреждений, обеспеченности учебниками и художественной литературой. Наблюдает комиссия и за укомплектованностью рабочего коллектива.

Открытие дополнительных классов и строительство новых школ - это несомненный плюс для нашего города, но не стоит забывать о главном - самое важное в системе образования - это педагоги. В Обнинске, к счастью, проблем с кадрами нет.

- У нас есть замечательные опытные педагоги, но каждый год к нам приходят и молодые кадры, - говорит Татьяна Валерьевна. - В прошлом году мы открыли Школу молодого педагога, и она хорошо себя показала. Молодые специалисты посетили 23 открытых урока, встретились с опытными учителями, задали все интересующие вопросы, в том числе о стрессоустойчивости и возрастной психологии. Обнинские молодые педагоги оказались настолько активными, что даже проводили в городском парке для всех желающих уроки под открытым небом. Поэтому мы решили, что надо сделать еще одну площадку, где молодые специалисты будут делиться своими профессиональными практиками, а не только перенимать опыт взрослого поколения.

Дарья ГУМЕРОВА

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