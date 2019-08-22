В чем ключ к успеху: Николай Скворцов о Чемпионате мира в Кванджу и профессиональной карьере

С 13 по 18 августа в городе Кванджу в южной Корее проходил чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс». Обнинский пловец, член национальной Сборной, многократный рекордсмен России, Европы и мира, Николай СКВОРЦОВ завоевал в соревновании четыре золотых и одну бронзовую награды. Мы встретились с известным спортсменом и поговорили с ним о его впечатлениях от поездки, а также о планах в профессиональной деятельности.

ЧЕМПИОНАТ В КВАНДЖУ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НЕГО



Чемпионат мира «Мастерс» - состязания, в которых могут принять участие люди разных возрастов. Это состязания по групповым категориям. Николай принимал участие в возрастной группе 35-39 лет.

- В этом чемпионате я участвовал впервые, - рассказывает спортсмен. - И выиграл. Теперь я считаюсь чемпионом мира в категории «Мастерс» и рекордсменом мира, потому что на чемпионате я поставил рекорд.

В результате триумфального выступления на трех дистанциях баттерфляем - 50, 100 и 200 метров, Николай Скворцов завоевал четыре золотых медали. Кроме того, участники преодолевали две эстафеты, в одной из которых пловец получил бронзовую медаль.

- Конечно, по рейтингу эти соревнования ниже, чем профессиональный чемпионат мира, в котором от нашего города принимал участие Михаил ВЕКОВИЩЕВ, - говорит Скворцов. - Он занял второе место в соревнованиях и третье - в эстафете. А я в категории «Мастерс» получил золотые медали - можно сказать, перешел в другую категорию.

В Южной Корее пловец был уже не впервые, но на этот раз ездил не в составе спортивной команды, а один - покупал билет, жил отдельно. Даже было время погулять.

- Я прилетел в Сеул и ехал через всю страну, - делится Скворцов. - Сначала на автобусе, потом на электричках. То есть не напрямую на вокзал, а проехался по городам. Поездка стала интересным опытом для меня, но жить бы там я не хотел.

Узнать известному спортсмену в чужой стране было интересно абсолютно все - от ее живописных уголков до менталитета местных жителей.

- Люди там работают без выходных, в том числе и 31 декабря, и 1 января. У них нет такого понятия, как новогодние праздники, - объясняет Николай. - У них всего три выходных в году. Они много работают, уровень жизни высокий. Есть и люди простые, которые живут небогато.

С местными жителями, как выяснилось, можно говорить даже на родном русском. А вот корейская еда для русских людей не подходит - Николай считает, что она острая и непитательная.

- Но там очень красивые пейзажи, - говорит Скворцов. - На самом деле, интересно съездить и посмотреть на природу.

Сам спортсмен уже много где побывал по всему миру. Пловец признается, что расширять кругозор и ездить по разным местам очень интересно.

- Я сам очень хотел поселиться в Австралии, - делится он. - И до сих пор не знаю, правильно ли сделал, что не переехал. Если задаться целью, то переехать можно. Просто люди сами не знают, какие у них есть возможности. А их, на самом деле, очень много.

О СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ



Что касается возможностей, у Николая в своей профессиональной карьере большие планы.

- Я буду готовиться к другим соревнованиям, которые ждут меня в дальнейшем в этом сезоне, - говорит он. - Это чемпионат России по плаванию на короткой воде, который будет в ноябре. Основное, что я планирую, - может, это даже будет заключительный этап в моей карьере - пройти отбор на Олимпийские игры в апреле следующего года в Токио. Сейчас я попробую подготовиться к этим соревнованиям, постараюсь набрать норматив для участия в Олимпийских играх. Если получится, то поеду. Не получится - буду заниматься чем-то другим.

На вопрос наших журналистов, почему заключительный, Николай отвечает просто:

- Да, возможно, свою профессиональную карьеру я закончу, потому что тренироваться все-таки трудозатратно. Ведь я стал чемпионом России в 34 года, и сейчас, когда мне 35, для меня это - то еще достижение.

С 1999 года пловец тренируется в национальной сборной. 20 лет - по продолжительности нахождения в ней он абсолютный рекордсмен.

- Заниматься плаванием мне нравится, - продолжает Николай. - Правда, сейчас я уже не тренируюсь на максимальных объемах и с той интенсивностью, что раньше. Я больше задумываюсь о здоровье, о реабилитации после своей карьеры - врачи говорят, что на обычную жизнь нужно переходить потихонечку. А я всегда слушаю советы профессионалов, и сам стараюсь профессионально ко всему относиться.

Сейчас Скворцов учится в Калужском Государственном университете на факультете педагогики в области спорта. В будущем спортсмен планирует работать тренером.

- Как профессионал, начинающим заниматься плаванием я хочу пожелать, чтобы не угробили себя, - отмечает пловец. - Потому что когда я был молодой, я сделал много, на мой взгляд, лишней для себя нагрузки. Нужно заниматься спортом именно в удовольствие. Если же это происходит через силу и тебе приходится преодолевать себя, появляются какие-то травмы - лучше сбавлять обороты и, может быть, заниматься чем-то другим.

Оглядываясь назад и смотря на всю свою жизнь, спортсмен понимает, что где-то совершал ошибки.

- Я считаю, что это как раз и есть ключ к успеху, - добавляет он. - Работа, сделанная через силу, потом даст осложнения - либо со здоровьем, либо с психикой. А жизнь у нас одна, и надо жить и наслаждаться.

Виктория ФЕРТ

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