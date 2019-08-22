Погребенный под тонной груза

В Обнинске из-за халатности на стройке погиб 23-летний парень.

Чуть больше двух недель назад наукоград облетела страшная весть: на стройке «Московского квартала», на проспекте Маркса, погиб 23-летний гастарбайтер. Парня придавило упавшим сверху тяжеловесным поддоном со стройматериалами. Разумеется, у всех, кто узнал об этой трагедии, возник один- единственный вопрос: как это могло случиться?

ШАНСОВ ВЫЖИТЬ НЕ БЫЛО

По этому поводу наши журналисты побеседовали со следователем следственного отдела по городу Обнинску Валерием СИДОРОВЫМ, который сейчас ведет это дело и разбирается в случившемся.

Как рассказал Валерий Евгеньевич, причиной трагедии стала банальная производственная халатность. Парень выполнял погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана, хотя у него не было соответствующего допуска и удостоверения стропальщика. Более того, в процессе разбирательства следователь выяснил, что и у крановщика такого допуска не оказалось. То есть, по сути, опасные строительные работы выполняли два неподготовленных человека.

- У погибшего была радиостанция, с помощью которой он подавал команды крановщику. А крановщик их выполнял, хотя, учитывая, что он не имел допуска к работе, не должен был этого делать, - пояснил Валерий Сидоров.

В итоге случилось то, что случилось, и о чем уже знают все. На парня, находившегося внизу, упал рулонный материал. Как уточнил следователь, это была гидроизоляция в виде рулонов. На свалившемся вниз поддоне таковых оказалось 20 штук, каждый из которых весил по 50 килограмм. То есть на молодого человека упала целая тонна груза. Остаться в живых при таком раскладе не было никакого шанса.

«РАБОТАТЬ НАЧАЛ САМОВОЛЬНО»

Сейчас следователи уже ответили на самый главный вопрос: выполнялись ли требования охраны труда и техники безопасности на данном участке производства? Они не выполнялись. Другое дело, как такое вообще могло случиться? Почему не выполнялись? Ведь, как известно, обеспечивать безопасные условия труда для своих работников обязан работодатель. Но, со слов Валерия Сидорова, руководство возложило вину на самого погибшего.

- Нас проинформировали о том, что якобы гастарбайтер самовольно взял радиостанцию и начал выполнять данные работы. Но это стандартная версия всех работодателей в подобных случаях - чтобы оправдаться. И здесь опять же возникает вопрос: как этот молодой человек мог получить доступ к радиостанции? И на каком основании крановщик стал выполнять его команды? - удивляется Валерий Евгеньевич.

В ответ на наш вопрос, выявлен ли погибший в случившемся, следователь рассказал, что в настоящий момент проверка пока не закончена, и следственный отдел ждет результатов расследования Государственной инспекции труда.

- По такой категории дел устанавливается вина целого ряда ответственных лиц, работающих на разных участках производства. Их очень много: от начальника строительного участка, который должен обеспечить безопасное производство работ, до конкретных рабочих. Степень вины у каждого своя. Но, как правило, к уголовной ответственности привлекается тот, кто непосредственно отвечал за выполнение тех работ, при проведении которых погиб человек. И всегда устанавливается вина самого пострадавшего, поскольку есть четкие запреты на совершение каких-либо действий. В данном случае погибший нарушал инструкции по охране труда, - проинформировал Валерий Сидоров.

ЗНАЛИ И ЗАБЫЛИ?

В беседе с нашим журналистом Валерий Евгеньевич поднял еще одну важную проблему, которая могла стать причиной случившегося: языковой барьер.

- В ходе расследования мы выяснили, что на той стройке был неофициальный бригадир, через которого работникам и ставили задачи. Потому что большинство гастарбайтеров не владело русским языком. А прораб не владел узбекским языком, - пояснил следователь.

Одним словом, возникал такой испорченный телефон: человеку могли ставить одну задачу, а он делал совершенно другое. При том, что стройка - это производство повышенной опасности, где за подобные оплошности приходится платить жизнью людей.

- Тогда получается, что и принимать на работу людей без знания русского языка туда было нельзя? - уточнили мы.

- Но у этих мигрантов имеются патенты, и они успешно сдавали экзамены на знание русского языка. Правда, сейчас они утверждают, что было это несколько лет назад. И тогда они знали язык, а сейчас уже забыли его, - ответил Валерий Евгеньевич.

Верится в это, конечно, с трудом. Но в настоящее время на данной стройке провели проверку, и по документам там устранены все недоработки. В том числе проведены внеплановые инструктажи и проверены знания работников. Следователь уточнил в разговоре: документально!

Для нашего развивающегося и перспективного города подобный случай, конечно, беспрецедентный. Прокомментировал его и мэр Владислав ШАПША:

- Конечно, разбираться в подобного рода ситуациях - это прерогатива следственных органов. Но, вне всякого сомнения, любой работодатель, тем более, если речь идет о стройке, обязан следить за техникой безопасности и обеспечивать безопасные условия труда для своих рабочих. Это безусловное требование ко всем работодателям на территории города Обнинска, - сказал Владислав Валерьевич.

Тем не менее, как нас проинформировали в следственном отделе, даже после гибели человека на данной стройке никто не уволен. Возможно, это случится после завершения следствия. Главное, чтобы наказали того, кто действительно нес ответственность за то, что там происходило, и не свалили вину на очередного стрелочника.

Инна ЕМЕЛИНА

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