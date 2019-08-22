Почетные доноры Обнинска получают деньги, но мечтают еще и о новых зубах

На этой неделе в нашу редакцию обратился местный житель Владимир ТИРКИН, который носит гордое звание почетного донора. Мужчина сдавал кровь почти 80 раз и делал это не ради статуса или каких-либо льгот, а по велению сердца. Правда, теперь, когда Владимиру Николаевичу уже за 70, он решил воспользоваться некоторыми льготами - в частности, вставить зубные протезы на бесплатной основе. Тиркин уверяет, что еще несколько лет назад ему говорили, что такая услуга почетным донорам оказывается бесплатно. Но в городской стоматологии мужчине отказали.

В этой связи мы решили выяснить, какие же все-таки льготы полагаются сегодня почетным донорам и сколько таких героев проживает в первом наукограде.

КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ В «КРОВАВОМ ДЕЛЕ»

На сегодняшний день в первом наукограде около 400 постоянно активных доноров. Причем немало среди них и молодых людей. Но есть и те, кого следует назвать самыми настоящими профессионалами «кровавого дела». Всего за время работы обнинской Службы переливания (с 1963 года) звания «Почетный донор» были удостоены 700 человек! В настоящий момент на учете в управлении соцзащиты числятся 593 человека. Для того чтобы вступить в их ряды, необходимо поделиться собственной кровью не менее 40 раз или 60 раз сдать плазму.

Местный житель Михаил ТЯХТ, к примеру, успел стать донором 215 раз, дебютировав еще в 1980 году. С того времени мужчина сдал более 100 литров крови! Стоит отметить, что за время своего необычного хобби Тяхт успел сдать не только кровь, но и плазму. Именно он стал первым испытателем в Обнинске американского аппарата для плазмафереза. С его помощью, как пояснила Светлана Карпова, вместо возврата всей крови только кровяные клетки возвращаются обратно, а плазма сохраняется для дальнейшего использования при изготовлении различных препаратов.

Но стать донором, как выяснилось, не так уж и просто. Одного душевного порыва и желания оказывать помощь в спасении человеческих жизней в этом деле, увы, недостаточно. Претенденту необходимо иметь не только паспорт, амбулаторную карту, но еще и местную прописку. Кстати, последний пункт весьма важен. Поскольку именно по официальному месту регистрации сотрудники службы переливания крови по данным СЭС проверяют ближайшее окружение потенциального донора - важно, чтобы эти люди не являлись носителями инфекционных заболеваний.

Ко всему прочему, желающим поделиться собственной кровью необходимо иметь флюорограмму, а женщинам еще и справку от гинеколога. Срок давности обоих документов не должен превышать один год. Кроме того, донорами никогда не смогут стать люди, которые имеют плохое зрение, хронические заболевания (например, бронхиальная астма), проблемы с сердечной деятельностью, не говоря уже об особо опасных инфекциях. Кстати, худышкам (весом менее 50 кг) дорогу в службу переливания тоже лучше забыть.

Стоит отметить, то действующий закон о донорстве настолько строг, что не позволяет отклоняться от установленных правил даже в экстренных случаях. Однако у медиков всегда имеется запас крови, чтобы реанимировать человека в неотложной ситуации. В среднем, ежегодно запасы крови в обнинской профильной службе пополняются на несколько сотен литров.

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ?

Наш читатель Владимир Тиркин, как мы уже говорили, сдал кровь около 80 раз.

- Я помню, лет 25 назад в детской больнице была вспышка стафилококка. И я вместе с другими донорами сдавал плазму, чтобы спасти им жизни. Спустя некоторое время я узнал, что почетным донорам полагается бесплатное протезирование зубов. Ну, тогда я как-то не особо придал значение этому, поскольку не было у меня потребности. А теперь вот настал тот возраст, когда пора вставлять зубы. Я обратился в нашу стоматологию, но там мне отказали в бесплатном протезировании, - рассказывает Владимир Николаевич.

Как нам пояснил начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, такая услуга, как бесплатное зубное протезирование, почетным донорам сегодня действительно не предоставляется. Более того, по словам Владимира Алексеевича, в настоящий момент данная категория граждан вообще не имеет никаких льгот. Единственное, что по закону положено почетным донорам, - это ежегодная выплата в размере 14 145 рублей.

Однако на просторах интернета можно найти еще некоторые послабления, на которые могут рассчитывать почетные доноры:

- внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения;

- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время для донора;

- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах доноры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Этот вопрос должен решаться на местном уровне по инициативе представителей власти.

Дарья ГУМЕРОВА

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