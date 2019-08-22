«Необычная, которой в городе еще не было»: о скором открытии новой школы

Близится новый учебный год, а значит, все активнее ведутся подготовительные работы в новом образовательном учреждении в 55-м микрорайоне. Новая школа № 17 станет не только самой современной, но и самой инновационной для Обнинска, предоставив своим ученикам широкий спектр образовательных возможностей.

ОТКРОЕТСЯ В СРОК

В этом году свой первый учебный год торжественно встретит новая школа рядом с ЖК «Борисоглебский». Уже сегодня в учреждении все укомплектовано, привезена и поставлена мебель, доставлено лабораторное оборудование. В полном комплекте закуплены и учебники.

- 15 августа в этом учебном заведении уже собирался будущий педагогический коллектив, - отмечает начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Мы с коллегами обсудили все проблемы - от устройства на работу до образовательной программы, которую они будут реализовывать.

Новое учебное учреждение рассчитано на 1100 мест. На настоящий момент туда записали 980 детей. Все классы сформированы, и вместо планируемых четырех в ней будет шесть первых классов, а десятых - три. Девятых и одиннадцатых классов в новой школе пока не будет, потому что именно эти ребята сдают государственные экзамены. И пока им дают возможность подготовиться к ним в прежних учреждениях.

- Уже разработан сценарий мероприятия 2-го сентября, - добавляет Татьяна Валерьевна. - По плану школу торжественно будет открывать губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Учреждение уже прошло все проверки.

- 16 августа мы получили санитарное заключение о том, что работы там разрешены, - поясняет начальник управления общего образования. - 19 августа мы также получили положительное заключение от МЧС. Осталось только отрегулировать имущественные вопросы, то есть, - получить здание в оперативное управление.

Уже сегодня родители будущих учеников знакомятся с педагогами, обсуждают вопросы, касающиеся образовательной программы, требований к внешнему виду школьника, и в целом то, что их волнует.

ПЕРВЫЕ В НОВОМ ЗДАНИИ

Первое родительское собрание состоялось 20 августа для начальных классов. Для родителей провели самую настоящую линейку, выстроив их возле входа в здание и распределив по классам.

- Я очень рада приветствовать вас во дворе нашей школы, которую мы с вами вместе ждали, - обратилась ко всем присутствующим директор образовательного учреждения Светлана ЧУБАРОВА. - Я, как никто другой, знаю, как волнительно это ожидание. Но сегодня все переживания позади.

Линейка - возможность для родителей вспомнить свои школьные годы. Уже скоро их дети пойдут в современное, не имеющее аналогов в Обнинске учебное учреждение.

Для родителей в этот день проводили небольшую экскурсию по зданию.

Школа встречает родителей широким входом. Здесь просторные рекреации, уже смонтирована система обеспечения безопасности.





Коридоры в новой школе широкие, потолки высокие, алюминиевые. На втором этаже есть зрительная зона, через которую просматривается центральный вход.

В самом начале родителей собрали в огромном актовом зале. В нем не только будет техническое оборудование для мультимедиа, но уже готовы звукоотражающие панели. Именно в этом помещении теперь будут проводиться все городские образовательные мероприятия.

К слову, специально для актового зала уже закуплен белый рояль, а сотрудничество с Детской школой искусств № 2 предполагает еще больше возможностей для дополнительного образования школьников.

Светлана Чубарова подчеркнула, что на сиденьях в актовом зале родители сидят в первый раз. До них ими еще никто не пользовался.

На лестничных площадках установлены яркие красные перила. Кабинеты в школе типовые, различаются лишь предметные, с современным техническим оборудованием для занятий научно-техническим творчеством.

Своей пестротой поражают и стены рекреаций. Если в коридорах старших классов стены спокойного, зеленого цвета, то в начальной школе они яркие, оранжевые.

Мебель здесь тоже яркая, есть даже отдельные мягкие зоны для учеников начальных классов.

- Все это сделано для детей, - обращается к родителям Светлана Николаевна. - Наша с вами задача - привить им бережное отношение к тому, что их окружает.

Столовая в школе большая, с шикарным обеденным залом. Уже закуплены столы, так что пищеблок будет насчитывать 320 посадочных мест.

В учреждении будут три спортивных зала, которые уже сегодня имеют собственные названия. Там очень мягкое покрытие, так что заниматься в залах будет удобно и комфортно.

Самый большой зал, в 600 с лишним квадратных метров, руководители называют «Москва». К нему даже прилагается смотровая зона для болельщиков. Малый, светлый и уютный, прозвали «Сочи». Для гимнастического зала уже заказали тренажеры. Сегодня его именуют «Обнинск».

И еще в школе будет современная библиотека-медиатека. Благодаря большому пространству и современному оборудованию в ней можно будет проводить заседания и конференции.

Кроме того, идут работы по благоустройству и рядом со школой. На территории будут спортивные и детские игровые площадки, теплица для занятий биотехнологией, спортивные уличные тренажеры, стадион и три беговые дорожки.

Помимо такой увлекательной экскурсии родители познакомились с будущими педагогами своих детей, среди которых - и молодые, и опытные педагоги. Это учителя и из других школ нашего города, и из окрестных муниципалитетов, и из Калуги. С ними родители учеников начальных классов обсудили вопросы на будущий учебный год. Как ранее отмечала начальник управления общего образования, рабочая программа, в целом, в учреждении планируется такой же, как и во всех других школах.

- Единственное, будет расширенная внеурочная деятельность с дополнительным образованием, - подчеркнула Татьяна Валерьевна. - Здесь будет робототехника, большой медиацентр, коворкинг, огромная медиатека и множество возможностей использовать ее для творчества.

Новая школа станет самой инновационной в наукограде. Школьное телевидение, театральная студия, 12 необычных звонков-мелодий - и это еще не все новшества и сюрпризы, которые ждут учеников.

- Эта школа необычная, которой еще не было, - говорит Татьяна Волнистова. - В нашем городе уж точно.

Виктория ФЕРТ

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