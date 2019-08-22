Полигон в Тимашово закрывают

Куда будут свозить обнинский мусор теперь?



19 августа на рабочем совещании глава администрации города Владислав ШАПША сообщил о том, что не позднее начала лета следующего года мусорный полигон в Тимашово будет закрыт. Давно нуждающийся в рекультивации, он прекратит принимать мусор. Вместо этого отходы начнут раздельно собирать и сортировать.

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»



В настоящее время лимит площадки в Тимашово исчерпан. О закрытии полигона в Боровском районе не раз просили и местные жители. Он выработал свой ресурс, и дополнительная резервная «карта» для приема мусора там строиться не будет из-за близости жилых домов. Такое решение стало возможным благодаря совместной работе администрации города с областным и Калужским региональным экологическим оператором.

Как отметил мэр Обнинска, необходимо активизировать работу по раздельному сбору и сортировке мусора для того, чтобы отправлять как можно больше его объемов на переработку. Для этого уже построен мусоросортировочный комплекс на территории «Спецавтохозяйство Обнинск» мощностью 150 тысяч тонн в год.

Необходимое оборудование было доставлено из Ржева. Именно оно позволит не только более эффективно разделять отходы, но и увеличить объемы переработанного мусора в разы.

Его принцип работы таков, что на самом предприятии мусор на общую ленту не попадает, а сразу же подлежит раскладыванию и сортировке. Из него убирают все лишнее, что попало в контейнер по невнимательности, и затем уже отправляют на переработку.

В настоящее время комплекс начал работу. Он эксплуатируется первый месяц.

«Спецавтохозяйство Обнинск» сейчас делает все возможное, чтобы наш город в плане утилизации мусора придерживался опыта продвинутых стран Европы. Поэтому недавно в Калужской области ввели раздельный сбор отходов.

- Сегодня это глобальная общая программа совместно с администрацией города и Калужским региональным экологическим оператором, - говорит один из учредителей «Спецавтохозяйства» Сергей КЛИМЕНКО. - Она находится на стадии реализации, и в конце года мы тоже в силу своей компетенции в этом процессе будем участвовать.

И уже сегодня на улицах города появились разноцветные контейнеры для разных видов мусора - стекло, пластик и картон. К слову, большинство обнинцев эту идею поддержали и уже активно используют специализированные контейнеры. Многие из жителей, от которых контейнеры находятся далеко, добираются до них самостоятельно, чтобы не бросать пакеты в мусоропровод.

- Прогресс очевиден, люди осознают необходимость раздельного мусора, - отмечает Сергей Владимирович. - Нам даже пришлось увеличить периодичность вывозов этих контейнеров. Сейчас особенно хорошая динамика по стеклу.

Решение насчет оставшегося после сортировки и переработки мусора тоже принято. Его будут отправлять в современный экотехнопарк «Калуга» в Износковском районе, строительство которого уже завершено.

ЭКОТЕХНОПАРК «КАЛУГА»



Проект экотехнопарка на сегодня прошел все проверки и признан экологически безопасным. Его мощность будет достигать 1,8 млн тонн мусора в год, а производительность двух его сортировочных комплексов - по 500 000 тонн в год каждый.

Перед началом его строительства руководители компании-застройщика ООО «Профземресурс» рассматривали несколько площадок, потому что при выборе места следовало учитывать множество факторов. В первую очередь для нового полигона должно было подходить гидрологическое строение почвы, и такое место было найдено в деревне Михали Износковского района.

Экотехнопарк «Калуга» - экологически безопасный объект. Он дарит жителям деревни новую жизнь - в Михали было направлено около 27 млн рублей на ремонт дорог, решение проблем с водой и электричеством и преобразование района в целом. В деревне собираются построить детские площадки, снести старые постройки. На новых дорогах Износковского района будет использован только хорошо себя зарекомендовавший щебочно-мастичный асфальт.

Также благодаря проекту около 500 местных жителей найдут себе работу.

- С самого начала строительства мы подробно рассказывали о том, что это будет за объект, и сразу начали приглашать население на работу, - комментирует генеральный директор «Профземресурс» Олег ПАНКРАТОВ. - Сейчас у нас работает более 100 местных жителей. Когда проект заработает, на нем будет порядка 500 рабочих мест с хорошей зарплатой и соцусловиями.

Примечательно, что экотехнопарк «Калуга» станет самым крупным и высокотехнологичным предприятием по переработке отходов в России. Благодаря ему порядка 70% отходов можно будет направлять на утилизацию с получением вторичного продукта и энергоресурсов. В последующем их направят на производство и сельхозпродукции, и подобных товаров.

В экотехнопарке из отходов будут создавать RDF-топливо, начнут перерабатывать пластик. Предусмотрено также и разделение мусора на одной из самых крупных сортировочных линий. Неиспользуемое превратят в обычную землю по спецтехнологии.

- Мы уверены, что никаких изменений химического состава воды не будет, поэтому убеждены, что объект никакого вреда окружающей среде не нанесет, - подчеркивает Олег Александрович.

На настоящий день строительство эко технопарка завершено. Проект прошел экспертизу Росприроднадзора, Ростехнадзора и профильных ведомств Калужской области.

Помимо этого, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ добавил, что предварительная сортировка мусора и создание перегрузочных площадок должны осуществляться в муниципалитетах, чтобы возить в экотехнопарк не воздух, а только те отходы, которые требуют захоронения.

- Никто не должен тешить себя надеждой, что будет на особом положении и не станет заниматься утилизацией отходов, - отметил Анатолий Дмитриевич. - Каждый муниципалитет должен сам заниматься своей проблемой. В каждом районе должны быть созданы объекты обращения с отходами.

Таким образом, проблема утилизации мусора в регионе будет решена.

Виктория ФЕРТ

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