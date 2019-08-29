Павел Гульчак: «Несущественных обращений не бывает»

Прошло чуть больше года с того дня, как прокуратуру Обнинска возглавил старший советник юстиции Павел Михайлович ГУЛЬЧАК. Это пока небольшой период времени для того, чтобы подводить какие-то глобальные итоги, но достаточный, чтобы обозначить основные правовые проблемы наукограда. О них Павел Михайлович рассказал в своем интервью нашему еженедельнику.

КОГДА НАРУШАЮТ ТРУДОВОЙ КОДЕКС

- Павел Михайлович, как известно, самая важная задача прокуратуры - защита интересов граждан на предмет соблюдения тех законодательных актов, которые действуют на территории страны. Вы удовлетворены работой, которая проделана вашим ведомством в течение этого года?

- О нашей работе сами за себя скажут цифры. Судите сами: за истекший период 2019 года нами было выявлено 1790 нарушений, направлено 134 судебных иска, внесено 368 представлений. По данным представлениям к дисциплинарной ответственности привлечено 255 лиц. К административной ответственности привлечено 150 должностных и юридических лиц. По нашим материалам возбуждено 8 уголовных дел. И это показатели только по общему надзору, касающемуся соблюдения прав свобод гражданина и человека. А есть ведь еще надзор за следствием и дознанием, а также за оперативно-розыскной деятельностью. Здесь выявлено уже 4423 нарушения и внесено 128 требований по делам. Много это или мало, если учесть, что за каждым таким делом стоит большая кропотливая работа наших сотрудников?

- Но все-таки, наверняка, есть проблемы, которые сегодня волнуют прокуратуру Обнинска больше всего.

- Сегодня мы проверяем готовность школ к новому учебному году, исполнение контрактов на ремонт дорог, соблюдение законодательства в сфере строительства. В Обнинске очень остро стоит проблема невыплаты заработной платы, имеют место нарушения экологического и миграционного законодательства.

- Кого-то наказали за невыплату зарплаты?

- Наказываем, но, к сожалению, не всех, кто этого заслуживает. Потому что многие пострадавшие граждане не хотят к нам вовремя обращаться с заявлениями. Работают по два-три месяца, не получая денег, и на что-то еще надеются. Думают, что ситуация сама по себе нормализуется, а так не бывает. А потом, когда приходят к нам, бывает уже поздно. Мы начинаем разбираться, и выясняется, что предприятие обанкротилось, а собственника на территории России уже нет. И на предприятии нет никакого имущества, на которое можно было бы наложить арест. Но ведь, если бы люди обратились к нам раньше, когда оно еще функционировало, и руководство было на месте, мы могли бы принять меры. Более того, некоторые из обратившихся предпочитают заявлять о своей проблеме только устно, писать ничего не хотят. В таких случаях мы даже в суд не можем обратиться, чтобы им помочь. Я хочу достучаться до людей и призвать их не быть пассивными в этом вопросе. Возможно, кто-то скажет, что и у собственника предприятия могли возникнуть проблемы. Охотно в это верю. Но не следует забывать, что у работников есть семьи, дети и их нужно каждый день кормить, одевать, детей собирать в школу. Этим людям нужно на что-то жить. Да и что должен сказать отец своим детям в такой ситуации? Вы сегодня не кушайте, потому что у нашего директора сорвался контракт?

- За какой период времени должна накопиться задолженность, чтобы человек мог прийти к вам?

- Согласно трудовому кодексу заработная плата выплачивается гражданину не реже, чем два раза в месяц. Нарушение данного требования 136 статьи Трудового кодекса является нарушением закона. За это и работодатель, и предприятие должны быть привлечены к ответственности.

- На каких предприятиях города на сегодняшний день сохраняется задолженность по зарплате?

- Назову некоторые. Предприятие в стадии банкротства ООО «Элитстрой» имеет задолженность в размере 13 миллионов рублей, ООО «Компас-Калуга» - более двух миллионов, руководство в розыске, возбуждено уголовное дело. Около трех миллионов рублей своим работникам задолжало ООО «ТЕХНОЛИГА». Более 10 миллионов долга у АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

- Во всех случаях возбуждаются уголовные дела?

- По каждому факту проводится проверка и если выясняется, что у руководителя имелась возможность выплатить заработную плату, а он ее не использовал, тогда дело возбуждают.

«В ОБНИНСКЕ РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНО»

- Удалось ли в Обнинске окончательно решить проблему обманутых дольщиков?

- На сегодняшний день эта проблема пока существует в жилом комплексе «Зеленый остров». В реестре обманутые дольщики все еще числятся. Но данный вопрос нами решается при активном участии администрации города. Меры реагирования прокуратурой уже принимались, и компания-застройщик находится на очень жестком постоянно контроле.

- Жителей города по-прежнему волнует такое явление, как незаконная миграция. Прокуратура ведь с ним борется?

- Конечно. Но эта проблема имеет две стороны. Надо понимать, что Обнинск активно развивается, он интересен в плане работы и поэтому сюда едут трудовые мигранты. Хорошо это или плохо? Думаю, что хорошо. Работы у нас хватает всем, кто хочет трудиться. А плохо то, что мигрантов многие работодатели привлекают незаконно. То, что на этом фоне появляется масса посредников, которые мигрантов регистрируют, устраивают на работу. Зачастую приезжие трудятся, не имея соответствующих документов. На таких условиях приезжают всякие сомнительные маргинальные личности, криминальные элементы. Вот это уже проблема. Кто-то из местных жителей зарабатывают на мигрантах деньги, регистрируя их у себя. И для него не важно, что проживают эти граждане где-то в другом месте. Не важно до того самого момента, пока кто-то из зарегистрированных не совершит преступление.

- Обнинск не первый город, где Вы работаете. Имеет ли он свою специфику? Здесь проводить надзорную деятельность сложнее или проще?

- С одной стороны Обнинск достаточно компактен: нет разброса муниципальных образований, деревень, сел, межпоселенческих дорог и так далее. В районах в этом смысле сложнее работать. Но сам по себе город достаточно специфичен. Здесь очень активные жители и они задают много вопросов. Поэтому работать здесь интересно. По понедельникам я провожу личный прием, и на каждый приходит по несколько человек. За год я принял около ста граждан.

- А из соседних районов приезжают на прием?

- Случается и такое.

- Не жителям Обнинска тоже оказываете помощь?

- Оказываю в той части, которая мне поднадзорна. Могу позвонить коллегам в прокуратуру по месту жительства обратившегося ко мне человека с просьбой ему помочь. И проконсультировать по нормам права гражданина мне не сложно. Почему бы нет. Уверен, что и в других прокуратурах также примут жителей наукограда.

- В службах МЧС и скорой помощи есть такое понятие, как «ложный вызов». Это когда вызов не имеет оснований или он несущественен. К Вам такие обращения поступают часто?

- Я стараюсь разобраться во всех случаях, для меня несущественных обращений не бывает. К примеру, не так давно на мой рабочий телефон позвонили и сообщили о том, что недалеко от прокуратуры на лавочке сидит пожилая женщина, которая потеряла память. Тут же связался с полицией и проблемой женщины занялись правоохранительные органы. Приехал наряд полиции, и ее увезли с целью установления личности. А потом ведь, какой-то вопрос может быть неважным для кого-то другого. Но надо понимать, что для человека, который обращается в прокуратуру, он очень существенный. И поэтому каждого необходимо выслушать и помочь в той степени, в которой это возможно.

- Спасибо за беседу!

Инна ЕМЕЛИНА

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