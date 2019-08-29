Борьба с вредителями в обнинске ведется регулярно и цивилизованно

Многих горожан волнует состояние городских деревьев. К сожалению, приходится признать, что вредители, ведущие постоянную битву с зелеными насаждениями, спорадически одерживают весьма значительные победы. О том, кто ест каштаны, клены и ели в наукограде, мы писали не раз, но вопросы горожан от этого менее актуальными не становятся. А НЕ ПОРА ЛИ ВСЕ ОБРАБОТАТЬ ХИМИЕЙ? Наша читательница Ирина Леонидовна поделилась с нами своей обеспокоенностью состоянием городских деревьев: «Все зеленые насаждения в городе серьезно болеют. Бульвар от Вечного огня к фонтану практически весь засох. Каштаны в городе белеют очень давно, а их всего лишь нужно вовремя обрабатывать. Городские власти ссылаются на то, что химией обрабатывать в городе не получится, но если нормально все организовать (оцепить на время обработки, обработку провести в безлюдное время и прочее), то жители города наверняка поддержат такую меру. Предлагаю поднять этот вопрос в вашей газете. Своевременные обработки спасут деревья, и не придется потом тратить деньги на удаление старых, посадку новых». 10 ЛЕТ БИТВЫ СО ЗЛАТКОЙ, МОЛЬЮ И ПОЛИГРАФОМ Мы неоднократно писали, что в городе орудуют изумрудная златка, балканская (или каштановая минирующая) моль и типографы. Каждый из этих вредителей ест свой вид дерева. Беда эта приключилась не только с деревьями наукограда: в Канаде уничтожены тысячи гектаров национального растения - клена; даже в прекрасном климате Балкан умирают каштаны, и по всему миру типографы и полиграфы доедают елки. Санитарные врачи начали бить тревогу еще в начале нулевых, а Обнинск познакомился с этой напастью 10 лет назад. Тогда засохли ели у администрации. Власти до последнего уверяли, что проблема в том, что деревьям не хватает воды, хотя специалисты уже криком кричали, а наша газета, естественно, печатала предупреждение о нашествии жука-короеда полиграфа, выгрызающего характерные ходы в коре деревьев. Сегодня вокруг администрации растут туи, но каштаны и клены городские власти пытаются спасать способами, принятыми во всем мире. А там поливать город химией почему-то не принято. В ПОЛКУ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО: БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДЯНКА И ХЕРМЕС! С вопросами и предложениями Ирины Леонидовны мы обратились в комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии, и там специалист Екатерина сообщила, что ответить на вопросы они смогут только после 9 сентября. Пока компетентные специалисты находятся в отпуске. Однако после опубликования письма Ирины на сайте ответ от администрации поступил в тот же день: «Для решения проблемы в Обнинск были приглашены специалисты в области заболеваний растений, - отвечают сотрудники администрации. - Они обследовали территорию у Вечного огня и сейчас готовят заключение. Итоговый документ, на который будем опираться в дальнейших действиях, мы получим позже, но уже сейчас ясно, в частности, что березы поражены бактериальной водянкой, хвойные поражены вредителем хермесом (это вид тли), а туи выглядят так, потому что просто уже старовозрастные. Что касается каштанов, то комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вредителя конского каштана - каштановой минирующей моли, - проводится в Обнинске уже 8 лет, с 2012 года. Опрыскивание каштанов специальными препаратами невозможно. Каштаны в Обнинске растут вблизи жилых домов и различных учреждений, поэтому опрыскивание не разрешено СЭС. Мы используем другие доступные методы: это использование феромонных ловушек. В весенний период на каждый каштан развешивают такие ловушки. Действующее вещество (феромон) привлекает в них самцов моли, которые появляются из личинок раньше самок, и самцы погибают в ловушках. Кроме того, Проводимые много лет подряд мероприятия дают положительный результат, состояние деревьев значительно улучшилось, отмечается уменьшение популяции насекомого-вредителя. Для полного уничтожения каштановой минирующей моли комплекс мер по борьбе с ней требуется повторять ежегодно. Что в Обнинске и делается».
проводится максимальная уборка опавшей листвы под каштанами, так как каштановая моль зимует именно там. Это важнейшая профилактическая мера.
Многих горожан волнует состояние городских деревьев. К сожалению, приходится признать, что вредители, ведущие постоянную битву с зелеными насаждениями, спорадически одерживают весьма значительные победы. О том, кто ест каштаны, клены и ели в наукограде, мы писали не раз, но вопросы горожан от этого менее актуальными не становятся.
А НЕ ПОРА ЛИ ВСЕ ОБРАБОТАТЬ ХИМИЕЙ?
Наша читательница Ирина Леонидовна поделилась с нами своей обеспокоенностью состоянием городских деревьев: «Все зеленые насаждения в городе серьезно болеют. Бульвар от Вечного огня к фонтану практически весь засох. Каштаны в городе белеют очень давно, а их всего лишь нужно вовремя обрабатывать.
Городские власти ссылаются на то, что химией обрабатывать в городе не получится, но если нормально все организовать (оцепить на время обработки, обработку провести в безлюдное время и прочее), то жители города наверняка поддержат такую меру.
Предлагаю поднять этот вопрос в вашей газете. Своевременные обработки спасут деревья, и не придется потом тратить деньги на удаление старых, посадку новых».
10 ЛЕТ БИТВЫ СО ЗЛАТКОЙ, МОЛЬЮ И ПОЛИГРАФОМ
Мы неоднократно писали, что в городе орудуют изумрудная златка, балканская (или каштановая минирующая) моль и типографы. Каждый из этих вредителей ест свой вид дерева. Беда эта приключилась не только с деревьями наукограда: в Канаде уничтожены тысячи гектаров национального растения - клена; даже в прекрасном климате Балкан умирают каштаны, и по всему миру типографы и полиграфы доедают елки.
Санитарные врачи начали бить тревогу еще в начале нулевых, а Обнинск познакомился с этой напастью 10 лет назад. Тогда засохли ели у администрации. Власти до последнего уверяли, что проблема в том, что деревьям не хватает воды, хотя специалисты уже криком кричали, а наша газета, естественно, печатала предупреждение о нашествии жука-короеда полиграфа, выгрызающего характерные ходы в коре деревьев.
Сегодня вокруг администрации растут туи, но каштаны и клены городские власти пытаются спасать способами, принятыми во всем мире. А там поливать город химией почему-то не принято.
В ПОЛКУ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО: БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДЯНКА И ХЕРМЕС!
С вопросами и предложениями Ирины Леонидовны мы обратились в комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии, и там специалист Екатерина сообщила, что ответить на вопросы они смогут только после 9 сентября. Пока компетентные специалисты находятся в отпуске. Однако после опубликования письма Ирины на сайте ответ от администрации поступил в тот же день:
«Для решения проблемы в Обнинск были приглашены специалисты в области заболеваний растений, - отвечают сотрудники администрации. - Они обследовали территорию у Вечного огня и сейчас готовят заключение. Итоговый документ, на который будем опираться в дальнейших действиях, мы получим позже, но уже сейчас ясно, в частности, что березы поражены бактериальной водянкой, хвойные поражены вредителем хермесом (это вид тли), а туи выглядят так, потому что просто уже старовозрастные.
Что касается каштанов, то комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вредителя конского каштана - каштановой минирующей моли, - проводится в Обнинске уже 8 лет, с 2012 года.
Опрыскивание каштанов специальными препаратами невозможно. Каштаны в Обнинске растут вблизи жилых домов и различных учреждений, поэтому опрыскивание не разрешено СЭС.
Мы используем другие доступные методы: это использование феромонных ловушек. В весенний период на каждый каштан развешивают такие ловушки. Действующее вещество (феромон) привлекает в них самцов моли, которые появляются из личинок раньше самок, и самцы погибают в ловушках. Кроме того,
Проводимые много лет подряд мероприятия дают положительный результат, состояние деревьев значительно улучшилось, отмечается уменьшение популяции насекомого-вредителя.
Для полного уничтожения каштановой минирующей моли комплекс мер по борьбе с ней требуется повторять ежегодно. Что в Обнинске и делается».