Борьба с вредителями в обнинске ведется регулярно и цивилизованно

Многих горожан волнует состояние городских деревьев. К сожалению, приходится признать, что вредители, ведущие постоянную битву с зелеными насаждениями, спорадически одерживают весьма значительные победы. О том, кто ест каштаны, клены и ели в наукограде, мы писали не раз, но вопросы горожан от этого менее актуальными не становятся.

А НЕ ПОРА ЛИ ВСЕ ОБРАБОТАТЬ ХИМИЕЙ?

Наша читательница Ирина Леонидовна поделилась с нами своей обеспокоенностью состоянием городских деревьев: «Все зеленые насаждения в городе серьезно болеют. Бульвар от Вечного огня к фонтану практически весь засох. Каштаны в городе белеют очень давно, а их всего лишь нужно вовремя обрабатывать.

Городские власти ссылаются на то, что химией обрабатывать в городе не получится, но если нормально все организовать (оцепить на время обработки, обработку провести в безлюдное время и прочее), то жители города наверняка поддержат такую меру.

Предлагаю поднять этот вопрос в вашей газете. Своевременные обработки спасут деревья, и не придется потом тратить деньги на удаление старых, посадку новых».

10 ЛЕТ БИТВЫ СО ЗЛАТКОЙ, МОЛЬЮ И ПОЛИГРАФОМ

Мы неоднократно писали, что в городе орудуют изумрудная златка, балканская (или каштановая минирующая) моль и типографы. Каждый из этих вредителей ест свой вид дерева. Беда эта приключилась не только с деревьями наукограда: в Канаде уничтожены тысячи гектаров национального растения - клена; даже в прекрасном климате Балкан умирают каштаны, и по всему миру типографы и полиграфы доедают елки.

Санитарные врачи начали бить тревогу еще в начале нулевых, а Обнинск познакомился с этой напастью 10 лет назад. Тогда засохли ели у администрации. Власти до последнего уверяли, что проблема в том, что деревьям не хватает воды, хотя специалисты уже криком кричали, а наша газета, естественно, печатала предупреждение о нашествии жука-короеда полиграфа, выгрызающего характерные ходы в коре деревьев.

Сегодня вокруг администрации растут туи, но каштаны и клены городские власти пытаются спасать способами, принятыми во всем мире. А там поливать город химией почему-то не принято.

В ПОЛКУ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО: БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДЯНКА И ХЕРМЕС!

С вопросами и предложениями Ирины Леонидовны мы обратились в комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии, и там специалист Екатерина сообщила, что ответить на вопросы они смогут только после 9 сентября. Пока компетентные специалисты находятся в отпуске. Однако после опубликования письма Ирины на сайте ответ от администрации поступил в тот же день:

«Для решения проблемы в Обнинск были приглашены специалисты в области заболеваний растений, - отвечают сотрудники администрации. - Они обследовали территорию у Вечного огня и сейчас готовят заключение. Итоговый документ, на который будем опираться в дальнейших действиях, мы получим позже, но уже сейчас ясно, в частности, что березы поражены бактериальной водянкой, хвойные поражены вредителем хермесом (это вид тли), а туи выглядят так, потому что просто уже старовозрастные.

Что касается каштанов, то комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вредителя конского каштана - каштановой минирующей моли, - проводится в Обнинске уже 8 лет, с 2012 года.

Опрыскивание каштанов специальными препаратами невозможно. Каштаны в Обнинске растут вблизи жилых домов и различных учреждений, поэтому опрыскивание не разрешено СЭС.

Мы используем другие доступные методы: это использование феромонных ловушек. В весенний период на каждый каштан развешивают такие ловушки. Действующее вещество (феромон) привлекает в них самцов моли, которые появляются из личинок раньше самок, и самцы погибают в ловушках. Кроме того,

проводится максимальная уборка опавшей листвы под каштанами, так как каштановая моль зимует именно там. Это важнейшая профилактическая мера.

Проводимые много лет подряд мероприятия дают положительный результат, состояние деревьев значительно улучшилось, отмечается уменьшение популяции насекомого-вредителя.

Для полного уничтожения каштановой минирующей моли комплекс мер по борьбе с ней требуется повторять ежегодно. Что в Обнинске и делается».

Рената БЕЛИЧ