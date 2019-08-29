Документы Льва Лещенко найдены на малоярославецкой свалке

Тема несанкционированных мусорных свалок в нашем регионе продолжает оставаться актуальной. И особенно часто она возникает в соседнем Малоярославецком районе, где то в одном, то в другом месте появляются скопления ТКО довольно внушительных размеров. Причем чиновники убеждают жителей, что те виноваты в этом сами. Дескать, бросают отходы куда попало ваши же соседи и знакомые, а вовсе не проезжающие мимо представители Москвы и Московской области, как считают малоярославчане. Однако на этой неделе наши журналисты получили возможность убедиться в правоте простых граждан.

КНИГИ, ДИСКИ, ДОКУМЕНТЫ

У жителей Малоярославецкого района есть теперь веские доказательства того, что мусор к ним все-таки завозят из Москвы. Совсем недавно огромная несанкционированная свалка появилась рядом с деревней Чулково - в пролеске между деревней и Киевской трассой, где и побывали представители нашего еженедельника.

Прямо на поверхности мусорной кучи, состоящей преимущественно из строительных материалов и бумаги, лежала пачка документов на имя эстрадного певца Льва Валерьяновича ЛЕЩЕНКО, а также книги о нем и его диски. Документы были самыми разными: какие-то договоры, контракты, технический паспорт на автомобиль. И везде фигурировали имя, фамилия и отчество известного артиста, а также его московский адрес. На упаковках дисков и на обложках книг были его фотографии, так что ошибиться здесь было невозможно. И, понятное дело, что привезти все это могли только из столицы.

Наверняка сам известный артист и понятия не имеет о том, что творят те, кого он нанял вывозить мусор. А эти господа, возможно, получили за свою «работу» хорошие деньги. И вместо того, чтоб добросовестно ее выполнить, свалили мусор рядом с Киевской трассой. Но жителям деревни Чулково и тем службам, которым теперь придется разгребать московский «подарок», от этого все равно не легче.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ УСТАНОВИТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ рассказал нам, что подобные свалки время от времени появляются в одних и тех же местах. Представители коммунальных служб то и дело успевают их расчищать, но через какое-то время они появляются снова.

- Наши работники тоже находили в этом мусоре документы с адресами, после чего мы обращались по этим адресам с требованием убрать свой мусор. Но безрезультатно, - сокрушается Вячеслав Викторович.

Правда, есть и обнадеживающие новости. В настоящее время в районной администрации рассматривается вопрос о закупке и установке в этих проблемных точках видеокамер. Возможно, такие меры помогут выявить и призвать к ответственности тех, кто загаживает окружающую среду.

Инна ЕМЕЛИНА