Как сделать доброе дело: питомцы «Нового Ковчега» с нетерпением ждут своих хозяев

В этом году обнинский зоозащитный центр «Новый Ковчег» отмечает свое 10-летие. С самого дня основания здесь было спасено и пристроено более 4500 бездомных животных, более 5000 - стерилизовано. Кроме того, сотрудники и волонтеры регулярно проводят выставки-раздачи своих питомцев, акции и выступления, а также организовывают фестивали беспородных животных «Доброе сердце».

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ПРИЮТЕ



Центр начал свою деятельность в 2009 году. Его сотрудники считают, что бездомных животных быть не должно - если питомцев приручили, они должны жить дома, а не бегать по улицам. Поэтому основной целью организации является в первую очередь воспитание населения в духе обращения с животными.

В «Новом Ковчеге» работают три группы по дрессировке собак. В кружке «Юный кинолог» занимаются дети, обучая и социализируя собак приюта. Также есть группы фристайла (трюковой дрессировки) и аджилити (преодоление препятствий с собаками). Даже создана дрессировочная площадка.

Помощникам здесь рады всегда - можно и погулять с собаками, и заняться их дрессировкой. Хвостатые пушистики всегда с нетерпением ждут посетителей, а в особенности - внимания. Именно вниманием и любовью обделены жители «Нового Ковчега». Поэтому летом работы здесь особенно много - помимо того, что в центре не хватает места для питомцев, появляются новые.

- На дачах сейчас «брошенки» сотнями, а мы уже забиты, - рассказывает руководитель «Нового Ковчега» Анна МОГИЛЬНЕР. - А пристраиваются животные сейчас не очень. Как всегда, один пристроенный на десять брошенных.

Находить хозяев животным летом действительно сложно. Помимо того что люди, так или иначе, уезжают в отпуска и различные поездки, также спрос на животных летом уменьшается. Поэтому, по словам Анны Александровны, и в выставках, которые они устраивают в Старом парке, раздавая животных всем желающим, особенно смысла нет.

- Выставки у нас кошачьи, - поясняет руководитель. - На собачьих плохо питомцы раздаются.

Да и то, в этом году на выставках, по словам Анны Александровны, взяли всего одного котенка.

Особый пик, когда будущие хозяева питомцев посещают «Новый ковчег», - середина осени.

- Берут обычно, по нашему опыту, начиная с ноября: октябрь-ноябрь, - комментирует Анна Могильнер. - В первой половине декабря и дальше где-то с февраля. А лето - это совершенно мертвый сезон.

Поэтому животных, которые не пользуются спросом у обнинцев, а тем более, питомцев-инвалидов, у которых, на первый взгляд, нет никакой надежды, увозят за границу.

ЖИВОТНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ



Уже около пяти лет в зоозащитном центре существует группа волонтеров, которая занимается пристраиванием животных за границей.

- К сожалению, прекрасные собаки нашим жителям не нужны, а уж инвалиды - тем более, - говорит руководитель приюта. - Для инвалидов это вообще единственный шанс, а их у нас полно - безглазых, безногих и прочих. Да и здоровые за границей прекрасно устраиваются.

Изначально центр начал такую работу в Германии. Именно там есть фонд «Помощь собакам России», который занимается поиском семей в Германии для питомцев российских приютов. За все годы более 100 собак из приютов нашли себе новый дом.

- Мы начали работать с ним, - рассказывает Анна Александровна. - А потом уже самостоятельно стали отдавать питомцев.

Отправляют жителей «Нового Ковчега» в страны Европы автотранспортом или поездами. Иногда, бывает, и самолетом - тогда новый хозяин сам забирает питомца сразу в аэропорту. За все годы этой деятельности в добрые руки уже попали около 400 собак и 100 кошек.

- Это Америка, Канада, где у нас сейчас есть два инвалида, - подчеркивает руководитель. - Швейцария, Швеция, Голландия. В основном, конечно же, Германия.

ПРОДОЛЖАЯ РАБОТАТЬ



Сегодня, несмотря на все трудности и заботы, «Новый Ковчег» успешно справляется со всеми задачами, стоящими перед ним. За десять лет работы приют организовал 14 выставок-раздач животных, провел около 50 экскурсий для школьников нашего города, Боровска, Малоярославца. В школах устраивались уроки доброты, в которых принимали участие более 1500 учеников и педагогов.

Сейчас в зоозащитном центре работает единственная в регионе группа канис-терапии - реабилитация детей с ОВЗ с помощью собак. Кроме того, по инициативе сообщества многодетных родителей Обнинска организована «Долгочитальня», в рамках которой дети читают книги собакам, приобщаясь таким образом к чтению.

Работа, проделанная сотрудниками приюта, колоссальна. Только на телефоны волонтеров ежедневно в центр поступает от 10 до 20 и более звонков с просьбами забрать животных с улиц.

Сотрудники уверены, что «Новый Ковчег» станет центром, объединяющим любителей животных, детей и подростков, всех владельцев домашних кошек и собак. Центром, куда можно будет обратиться за консультацией и помощью. Ведь, как сказал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своем известном произведении «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили».



Своего хозяина ищет Карамелька. Ей примерно 3 года, стерилизована. Карамелька - настоящая дама, дама с характером. Ласковая и добрая, не боится чужих, но нужно время на адаптацию. А это Тинки. Необычная собака с оригинальной кличкой. Ей около трех лет, привита, стерилизована. Очень добрая, активная, осторожная к незнакомым людям, Тинки будет безмерно благодарна своему будущему хозяину. Корица - невероятная красотка, удивительно нежная и трогательная, ищет дом и любящую семью. Она обработана от паразитов, стерилизована. Подойдет в семью без детей и других животных. Свой новый дом ищет Оливия. Ей всего год, она привита, знает лоток. Здорова. Есть паспорт. Оливия очень милая и трогательная, немного робкая.

Виктория ФЕРТ

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