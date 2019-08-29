«Академия Технолаб»: мы создаем будущее сегодня

«Академия Технолаб» - частное образовательное учреждение дополнительного образования в Обнинске. Основная цель «Академии Технолаб» - развитие научно-технического образования детей и взрослых и популяризация перспективных рабочих направлений.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ



История «Академии Технолаб» в Обнинске началась с Центра молодежного инновационного творчества - федерального проекта, реализованного в Калужской области благодаря региональному Министерству экономического развития и Агентству инновационного развития Калужской области (АИРКО). В 2015 году «Академия Технолаб», официально открыла двери для своих учеников.

На сегодняшний день в «Академии Технолаб» успешно реализуются образовательные программы по таким направлениям, как конструирование, проектирование, робототехника и программирование.

- Мы настроены двигаться вперед и развиваться, - отмечает директор ЧОУ ДО «Академия Технолаб» Евгения ЕЛИЧЕВА. - В партнерстве с Министерством образования и науки Калужской области в нынешнем году будет запущена работа еще трех филиалов - в Балабаново, Малоярославце и Жукове. Одновременно ведется набор на учебные курсы в МОУ СОШ №17, класс технологии в которой оснащен современным оборудованием. Надо заметить, что у нас прекрасный опыт взаимодействия со школами - так, в МБОУ СОШ №12 мы совместно со школой ведем уроки технологии, эффективно используя инфраструктуру «Академии» не только для дополнительного образования, но и для основных образовательных программ.

Однако широкие инновационные возможности у «Академии Технолаб» еще впереди. Это касается и большого объема работы над проектом создания распределенного детского технопарка в наукограде.

НОВЫЙ ТЕХНОПАРК

Проект распределенного детского технопарка, авторами которого стали «Академия Технолаб» и администрация города, выиграл в конкурсе, организованном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

На создание детского технопарка в Обнинске будет выделено более 60 миллионов рублей. Именно за счет этих средств в течение следующего года будет происходить оснащение новым оборудованием городских школ, на базе которых и будут создаваться модули распределенного детского технопарка.

- Мы будем проводить на базе распределенного детского технопарка дополнительные образовательные программы, - комментирует Евгения Еличева. -Сейчас мы заняты поиском преподавателей и повышением квалификации тех, кто уже работает с нами. Мы уверены, что реализация такого масштабного проекта позволит повысить уровень вовлеченности детей в систему дополнительного образования, разовьет их интерес к науке, технологиям и инженерным специальностям.

РАБОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ



Лето - это, безусловно, пора отдыха и отпусков, однако, в «Академии Технолаб» работа кипит всегда.

- Сейчас идет активная подготовка к новому учебному году, - рассказывает Евгения Александровна. - Составляется расписание занятий, ведется набор учащихся, формируются группы. Мы всегда стараемся держать ребят и их родителей в курсе происходящего - все наши новости публикуются в социальных сетях и на сайте. Так, например, 2 сентября в «Академии Технолаб» мы проведем День открытых дверей. Для всех желающих будут организованы бесплатные мастер-классы и экскурсия по учебным помещениям. Можно будет пообщаться с преподавателями и задать все интересующие вопросы.

Кстати, в июле этого года ЧОУ ДО «Академия Технолаб» посетили школьники из города Островца (Белоруссия). В рамках «Летней инженерной школы» 12 ребят проходили обучение, знакомились с учебными программами «Академии Технолаб», осваивали 3D-технологии и лазерное оборудование.

«Академия Технолаб» продолжает развиваться и реализовывать новые смелые планы и идеи. Робототехника, программирование, архитектура и дизайн, 3D-проектирование и многое другое - это направления будущего, которое создается уже сегодня. Востребованность квалифицированных специалистов в данных отраслях растет, и важными задачами преподавателей «Академии Технолаб» становится подготовка и обучение будущих профессионалов.

В апреле более тысячи школьников со всей Калужской области стали участниками фестиваля «Роболига-2019». Организаторами главных робототехнических соревнований региона являются «Академия Технолаб», Агентство инновационного развития Калужской области и администрация города. Интерес, проявленный к фестивалю, в очередной раз доказал, что ребят, увлеченных программированием и робототехникой, становится с каждым годом все больше, а такие направления, как моделирование и разработка компьютерных систем и программ развиваются и занимают лидирующие позиции.

Виктория ФЕРТ

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