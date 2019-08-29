«Перед нами поставлена четкая задача»

Через два года местами в детских садах обеспечат всех детей наукограда.

Еще несколько лет назад в стране стояла острая проблема - дефицит мест в дошкольных учреждениях. Чтобы отдать своего ребенка в детский сад, родителям приходилось вставать в очередь чуть ли не с самого первого дня его рождения. В этой связи президентом России Владимиром ПУТИНЫМ была поставлена четкая задача - ликвидировать очереди и обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет. В послании Федеральному собранию глава государства приказал создать за три года по всей стране 270 тысяч мест.

И, надо сказать, в Обнинске эта задача реализуется весьма успешно. О том, как обстоят дела с местами в дошкольных учреждениях, нам рассказала начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

ПСИХОЛОГИ В ПОМОЩЬ

В данный момент местами в детских садах обеспечены все дети, достигшие трехлетнего возраста. А вот малышей, которым еще не исполнилось три года и которые ожидают своей очереди, на сегодняшний день в Обнинске - 400 человек. При этом, как пояснила Татьяна Валерьевна, все дети ясельного возраста, относящиеся к льготной категории, детские сады посещают.

- Те детки, которые не являются льготниками, могут посещать группы кратковременного пребывания, - объясняет Волнистова. - Еще хочу отметить, что в этом году на базе детских садов откроются специализированные консультативные пункты, где будут работать психологи, у которых родители смогут получить помощь в воспитании детей. В настоящее время такой пункт уже работает на базе молодежного центра. Более подробную информацию об оказании консультативной помощи можно узнать в учебно-методическом центре по телефону: 39-4-45-15.

Между тем, в Обнинске предпринимаются меры по обеспечению местами в детских садах детей, не достигших трехлетнего возраста. В настоящее время ведется строительство сада на Пирогова, 12. Рассчитан он на 140 мест, в том числе там откроются две ясельные группы. Возводят его за счет средств инвестора, но потом по федеральной программе строительства дополнительных мест в детских садах здание будет выкуплено в собственность муниципалитета. Детсад будет представлять из себя трехэтажное кирпичное здание. К слову, застройщики учли цветовую гамму и элементы декора Старого города, так что объект не станет выбиваться из общей архитектуры.

«МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!»

Аналогичный детский сад следом построят по соседству - на Пирогова, 14. Его также смогут посещать 140 детей наукограда. В следующем году начнется строительство дошкольного учреждения в Солнечной долине, рассчитанного на 1450 мест. В 2020-2021 годах будет вестись строительство детского сада в микрорайоне «Заовражье» - туда пойдут 220 малышей.

- Решается вопрос о строительстве еще одного объекта дошкольного образования - рядом с шестнадцатой школой. Изначально там планировалась школа, но потом мы поняли, что площадь для нее мала. А вот для детского сада данная территория подходит идеально. Проект уже готов. Учреждение будет рассчитано на 300 мест, - говорит Татьяна Валерьевна.

Напомним, что строительство всех вышеперечисленных детских садов в Обнинске осуществляется за счет федерального финансирования благодаря участию в национальном проекте «Демография».

Кроме того, как пояснила Волнистова, последние несколько лет в действующих дошкольных учреждениях наукограда ведется оптимизация помещений - открываются дополнительные группы, в том числе и ясельные.

В настоящее время в Обнинске функционируют 23 детских сада, причем некоторые из них базируются в нескольких корпусах.

- Татьяна Валерьевна, как считаете, удастся ли ликвидировать очереди и когда? - поинтересовались мы.

- Перед нами поставлена четкая задача - обеспечить всех детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях до 2021 года, и мы это сделаем. Сейчас реализуется сразу несколько проектов благодаря участию в национальной программе, - пояснила Волнистова.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Образование»