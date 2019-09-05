Наукоград побил все рекорды в ремонте дорог

Текущий год стал для Обнинска рекордным в части

объема ремонта дорог. Причем улицы города приводятся в порядок и традиционным ямочным методом устранения на покрытии выбоин, и путем полной замены полотна - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНЫ

По нацпроекту уже отремонтировано более 10 тысяч метров асфальтового покрытия на 11 крупных участках улиц Королева, Гагарина, Университетской, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Кончаловского, Кутузова, Жукова, а также Самсоновского проезда, площади перед Вечным огнем и проспекта Ленина. Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели выделено 137 миллионов рублей.

Что касается улицы Университетской, то ее в качестве эксперимента подрядная организация в рамках контракта жизненного цикла будет еще и обслуживать в течение трех лет. Такая практика применяется в Обнинске впервые.

- Это должно заставить подрядчиков проводить работы более качественно. Но посмотрим, что из этого получится, - сказал во время одного из рейдовых мероприятий по контролю хода ремонта дорог вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН.

На ремонт Университетской было выделено более 14 миллионов рублей по основному контракту и около трех миллионов - на последующее содержание. Длина отремонтированного участка составила 1322 метра. Подрядчиком уложены выравнивающий и основной слои асфальта, установлен новый бордюрный камень, нанесена разметка пешеходных переходов и обустроены съезды.

Следует отметить, что все 10 вошедших в нацпроект дорог не ремонтировались от десяти и более лет. Со слов Лежнина, Министерство дорожного хозяйства утвердило только этот перечень, хотя ранее городская администрация включила в список около 20 улиц. Но есть надежда, что оставшиеся попадут в программу на следующий год.

В БОРЬБЕ С ВЫБОИНАМИ И КОЛДОБИНАМИ

Что касается ямочного ремонта, то всего с начала 2019 года он выполнен в наукограде на общей площади 6865 квадратных метров - зернистым и литым асфальтом.

Эти работы в городе проводятся круглый год силами МПКХ, которое также устанавливает и содержит технические средства организации безопасности дорожного движения.

По информации специалиста отдела благоустройства и озеленения городских территорий Юлии ПИНЧУГИНОЙ, только за последнюю неделю ямочный ремонт в Обнинске выполнен на 286 квадратных метрах. Из них 72 квадратных метра - на проспекте Ленина, 42 - на той же улице Университетской, 41 - на улице Энгельса, 34 - на проспекте Ленина, 30 - на территории внутриквартального проезда - от улицы Гагарина до проспекта Ленина.

Поэтому жалобы некоторых автовладельцев на неудобства на дорогах в связи с этими ремонтными работами совершенно необоснованы. Потерпеть всё-таки стоило. Было ради чего.