Чтобы у студентов не было «хвостов»

В обнинском ИАТЭ появилась ученая кошка.



Несколько лет назад в Обнинске поселился Ученый кот - как символ города науки. Свое место усатый занял там, где и положено - рядом с Домом Ученых. Эта идея пришлась горожанам и гостям первого наукограда по душе. Возле скульптуры часто можно встретить любителей селфи.

Однако на этом тема умного кошачьего семейства в Обнинске не закрылась и получила свое продолжение. В рамках торжественной линейки в ИАТЭ состоялась презентации нового символа - Ученой кошки, в роли создателя которой выступил известный в Обнинске ювелирный дом «ArtStone».

Кот ученый появился в Обнинске в 2013 году по инициативе экс-главы городской администрации Александра АВДЕЕВА. Скульптура персонажа пушкинской сказки являет собой ассоциативную связь между соседними объектами: Домом ученых и легендарным обнинским дубом. Несмотря на то что памятник регулярно подвергается вандализму (коту ломают усы), он продолжает радовать горожан и вдохновлять на новые идеи.

Теперь перед входом в одну из аудиторий обнинского Института атомной энергетики сидит Ученая кошечка. По уже сложившейся здешней студенческой легенде, животное нужно погладить по хвосту, дабы избежать задолженностей (они же «хвосты») по тем или иным дисциплинам.

Идея создания в Обнинске еще одного кошачьего символа (на этот раз женского пола) принадлежит проректору МИФИ Татьяне ЛЕОНОВОЙ. Однажды делегация от Обнинска отправилась во французский город Монпелье, где и родилась эта идея, получившая поддержку и одобрение со стороны иностранных коллег.

Как уже шутят в институтской среде, ввиду наличия в Обнинске сразу двух Ученых кошачьего семейства - кота и кошки, первому наукограду непременно стоит ждать пополнения - ученых котят.

Шутки шутками, а котята в Обнинске действительно появятся. Об этом нам рассказал директор ювелирного дома ArtStone Михаил ПАХОМЧИК.

По задумке у уже существующей кошки появятся мини-производная. Маленьких скульптур будет много - их смогут получить выдающиеся студенты или школы, где трудятся преподаватели Института атомной энергетики.

Первые Ученые котята должны появиться уже к следующему выпуску студентов ИАТЭ.

СПРАВКА:

Ученая кошка выполнена из ювелирного сплава. Достигает 30 сантиметров и весит около 15 килограммов.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Образование»