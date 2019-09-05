Собаки-забияки. Жители Ленина, 76 опасаются, что на них нападет свора псов их соседа

Жизнь в многоквартирном доме предполагает умение выстраивать взаимоотношения со своими соседями. Но, к сожалению, далеко не у всех это получается. Порой некоторые жильцы ведут себя крайне эгоистично, совершенно не считаясь с окружающими их людьми. Есть такие, к сожалению, и в нашем городе.

ЧЕТЫРЕ СОБАКИ И НЕОПРЯТНЫЙ ЖИЛЕЦ

В редакцию нашей газеты обратились жители дома № 76 по проспекту Ленина с просьбой помочь им найти управу на своего соседа, проживающего в квартире № 1. Как они выразились, «пожилой мужчина неопрятного вида держит в страхе весь район Старого универмага». Этот гражданин держит у себя в квартире четверых огромных псов и каждое утро выходит с ними на прогулку по окрестным свалкам. Разумеется, собаки резвятся на улице без намордников и без поводков.

Обратившиеся к нам горожане обозначили две проблемы. Во-первых, как они сообщили, собаки неконтролируемы и ведут себя агрессивно. Очевидцы уверяют, что они неоднократно бросались на прохожих. В том числе, на женщин с колясками и на детей. Но их хозяин на это не обращает внимания, да и не всегда оказывается рядом со своими питомцами.

А, во-вторых, сам мужчина, со слов соседей, развел у себя в квартире самую настоящую помойку. Он тащит к себе со свалок всякий хлам, и жуткий запах из его жилья разносится по всему подъезду. Жильцы не хотят жить в такой антисанитарии, и понять их, конечно же, можно.

К слову, в грязи приходится существовать и собакам этого нерадивого хозяина.

БЕЗ ПОВОДКА И БЕЗ НАМОРДНИКА

Наши журналисты отправились по данному адресу и застали данного жильца дома. Как и следовало ожидать, к себе в квартиру он представителей СМИ не впустил. Но за те полминуты, пока мужчина открывал и закрывал входную дверь, корреспонденты успели ощутить удушливый запах тухлятины и фекалий.

Завидев нежданных гостей, мужчина, представившийся Владимиром Ивановичем, быстро выбежал на улицу.

- Спешу, вызвали на работу в КБ № 8, - сообщил он.

В следующую минуту выяснилось, что он там трудится дворником.

- А сколько у вас проживает собак? Говорят, что четыре, - интересовались журналисты на ходу.

- Всего две, - ответил Владимир Иванович.

Здесь следует заметить, что многие очевидцы подтвердили нам, что собак все-таки четыре. При этом мужчина не стал отрицать, что проблемы из-за этого у него уже были.

- Меня как-то оштрафовали на пять тысяч, - обмолвился он. - Но мои собаки очень добрые.

Но, как известно, какими бы добрыми, по мнению хозяина, они не были, их необходимо выгуливать на поводке и в наморднике. Эти правила существуют для всех без исключения. И раз Владимир Иванович сам утверждает, что его уже однажды штрафовали, значит, нарушает он их не в первый раз.

«СОРОК КОШЕК И ЧТО?»

По этому поводу мы взяли комментарий у представителей СЭС. Начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального управления № 8 ФМБА России по городу Обнинску Татьяна КРАСНОЦВЕТОВА с сожалением заметила, что бороться с подобным явлением очень сложно, практически невозможно. Если в ее ведомство или в администрацию города поступает такая жалоба на соседей, создается комиссия в составе представителей Регионального управления, ветеринарной службы и коммунального комплекса мэрии, которая выезжает на место и разбирается в ситуации.

- Ну, вот недавно наш руководитель Владимир Федорович МАРКОВ сам лично выезжал в квартиру, в которой женщина содержала чуть ли не сорок кошек. И что? Какие меры мы можем принять, если она является собственником квартиры?! - сокрушалась Татьяна Вадимовна.

- Но житель дома 76 по проспекту Ленина рассказал нам, что его оштрафовали на пять тысяч, - пытались возразить мы.

- Да что вы! Какие пять тысяч. Мы даже предпринимателей на такую сумму не штрафуем, а его могли максимум на сто рублей оштрафовать, - ответила наша собеседница.

Татьяна Красноцветова заметила, что раньше, когда работала комиссия по отлову животных, работать эпидемиологам было легче.

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ ЗАКОНОМ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

Собаки, конечно, ни в чем не виноваты. Животные тоже должны жить в чистоте и заботе. И выгуливать их необходимо. Но только не так безалаберно, как это делает Владимир Иванович. Содержишь собак - приобрети намордники и поводки, стерилизуй животных и неси за них полную ответственность.

С этим мнением согласилась и руководитель обнинского приюта «Новый ковчег» - зоозащитница Анна МОГИЛЬНЕР.

- Существуют нормы и правила содержания и выгула собак, и их необходимо соблюдать. Правда, у нас нет норм, регламентирующих количество животных, которых разрешено иметь у себя в квартире. Так что собак может быть и четыре. Да и законодательных мер воздействия на данного владельца животных, который мешает своим соседям, тоже нет. Изъять животных в такой ситуации некуда. Наш приют уже и так переполнен. Поэтому выход в этой ситуации я вижу только один: с мужчиной нужно побеседовать и объяснить ему, как правильно выгуливать собак, - отметила Анна Александровна.

Побеседовать мы уже пытались, но слушать Владимир Иванович нас не захотел. Не хотелось бы дожидаться того момента, когда собаки кого-нибудь покусают и вопрос придется решать радикально, вызывая службу по их отлову.

Инна ЕМЕЛИНА

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