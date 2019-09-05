Встречают по одежке

Нужна ли школьная форма учащимся наукограда?

На этой неделе во всех школах прозвенели звонки - начался новый учебный год. Тысячи красивых и нарядных обнинских школьников уселись за парты. И если в день знаний большинство учеников приходят на линейки в парадной форме, то в последующие дни обучения многие посещают уроки в повседневной одежде.

Именно поэтому с началом нового учебного года мы решили провести небольшой анализ на весьма животрепещущую тему - нужна ли школьная форма, и в каких общеобразовательных учреждениях первого наукограда все-таки придерживаются единообразия во внешнем виде учащихся. Мы провели опрос среди жителей Обнинска, а также пообщались с начальником управления общего образования Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ.

«ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ПОДОБАЮЩЕ»

Законных требований к внешнему виду современных школьников, как пояснила Татьяна Валерьевна, сегодня в нашей стране не существует. Однако в каждом общеобразовательном учреждении действует свое определенное Положение о внешнем виде. Принимается такой документ на общешкольном совете, который на две трети состоит из родителей, а это говорит о том, что о навязывании внешнего образа учащимся нет и речи.

Между тем единообразия во внешнем виде учащихся сегодня придерживаются далеко не во всех школах Обнинска. Однако есть все-таки учреждения, где единый стиль в почете. Так, например, лицей «Держава» давно известен своими бордовыми жилетками, которые носят как мальчики, так и девочки. По «жилетному» принципу планируют пойти и в новой школе № 17.

При этом в некоторых обнинских школах есть отдельные классы, которые отдали свое предпочтение форме. В основном это кадеты - их форма особенно своеобразна. К примеру, в лицее «Технический» на сегодняшний день существуют пять кадетских классов (с пятого по девятый). Кадеты учатся также в «Державе» и в пятой школе, причем форма этих ребят соответствует профильному направлению.

- В школе № 5, например, в прошлом году открыли кадетский класс МЧС - соответственно, все ученики ходят в форме спасателей. И так во всех кадетских классах - они носят полицейскую форму, военно-морскую и так далее, - комментирует Волнистова.

А вот в школе № 4 еще несколько лет назад предпочтение отдали классике. В будние дни мальчики и девочки носят деловой стиль - рубашки, блузки, пиджаки. При этом каждый класс может придерживаться своей цветовой гаммы (в разумных пределах, естественно). А вот по праздникам здешние школьники надевают ту самую советскую форму - юноши наряжаются в синие костюмы, а представительницы прекрасного пола облачаются в платья и белые фартуки.

Директор учреждения Владимир СВЕТЛАКОВ пояснил, что инициатива внедрения школьной формы принадлежит непосредственно учреждению. Однако решение о воплощении идеи в жизнь было принято на общешкольном совете.

- Есть, конечно, те, кто выделяется на общем фоне. Но мы проводим беседы, и дети, надо сказать, прислушиваются. Вот на линейку, например, некоторые девочки пришли с разноцветными косичками, с которыми на пляжах отдыхают. А я им сказал, мол, лето закончилось, подурачились и хватит - теперь началась школа, и выглядеть нужно подобающе. И на следующий день на занятия все пришли с аккуратными прическами, - комментирует Владимир Борисович. - Что касается формы, то я считаю - она должна быть в школах для удобства и делового стиля.

«ЗАЧЕМ В ДЕТЯХ УБИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?»



Между тем, в большинстве школ первого наукограда введен классический дресс-код - юбки, брюки, блузки, пиджаки. С таким требованием большинство родителей современных школьников согласны и считают, что такой образ тоже можно назвать формой. Но есть и другие взгляды. Так, 37% опрошенных считают школьную форму полным бредом, 32% уверены, что единый стиль это важно, 28% убеждены, что если и вводить школьную форму, то единую по всей стране, еще около 2% выразили свое личное мнение.

Лилия ТУКТАГУЛОВА: - Когда я училась в школе, формы не было и каждый из кожи вон лез, чтобы круче выглядеть. В старших классах многие девочки ходили с голыми пупками, а парни - в трениках! Сейчас смотрю на школьную форму, и очень нравится. Пусть дети с детства учатся выглядеть достойно, - считает участница нашего опроса Лилия. Ирина ТИТОВА: - Должен быть дресс-код. Считаю форму излишней. К тому же, если уж на то пошло, то синяя юбка, например, может стоить и 1000 и 5000 рублей - и это будет заметно. Если уж вводить форму, то и шить ее в одном месте и на всю школу, делать ее уникальной на фоне других школ. Вера ЕРМОШИНА: - Сама ходила в форме до 4 класса. Потом - кто в лес, кто по дрова. Детки мои ходили в форме, потому что так решил родительский комитет, и это было красиво, и ничем не выделялись. Чисто и аккуратно. А индивидуальность можно в прическе выразить у девочек или в обуви. Дети и сейчас по одежке встречают. Когда есть форма, не так заметна разница в финансовом положении семей. Дарья АРТЕЕВА: - В школе должны знания давать, а не смотреть на инкубатор. Классический стиль в одежде - самый оптимальный вариант. Зачем в детях убивать индивидуальность? Почему-то у учителей нет единой формы, а ходят кто в чем. Почему бы им не ввести единую форму одежды?

«ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ ФОРМУ, ИЗ НЕЕ НУЖНО ВЫРАСТИ»

Начальник управления общего образования Татьяна Волнистова - тоже сторонник единообразия во внешнем виде школьников.

- Во-первых, форма как бы равняет детей между собой, таким образом, не видно социального расслоения. Во-вторых, все-таки форма дисциплинирует - нет какой-то разношерстности. Но при этом, естественно, мы не можем давить на учеников и принуждать их носить определенный образ, и от получения знаний, конечно же, тоже не имеем права отстранить. Но при этом беседы мы все равно проводим, - комментирует Татьяна Валерьевна. - Ученик должен выглядеть подобающе, а вот выделяться можно своими достижениями в учебе или творчестве - вот это называется индивидуальностью.

Беседуя с начальником общего образования, мы решили немного окунуться во времена СССР и вспомнить, как выглядели школьники тогда.

- Когда я училась, мальчики носили синие костюмы, а девочки - коричневые платья с фартуками - темные надевали по будням, а белые - по праздникам, - вспоминает Татьяна Валерьевна. - При этом у нас были еще специальные воротнички и манжеты, которые мы пришивали сами чуть ли не через день. Тогда, конечно, это все жутко раздражало. Но сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что было красиво, строго и необычно. Все-таки, наверное, чтобы полюбить форму, из нее нужно вырасти.

Дарья ГУМЕРОВА

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