С началом нового учебного года студентов ИАТЭ поздравили губернатор и мэр

Второго сентября во всех образовательных учреждениях прозвенели первые звонки. Кто-то в этот день впервые сел за школьную парту, а некоторые, перешагнув школьный рубеж, отправились получать высшее образование.

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, прошла и в обнинском институте атомной энергетики, который сегодня по праву считается одним из лидеров среди высших учебных заведений не только в первом наукограде, но и во всей Калужской области.

Мероприятие в этот день открывали ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, мэр Обнинска Владислав ШАПША и другие почетные гости.

ДИПЛОМ ИАТЭ - ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

ИАТЭ НИЯУ МИФИ уже давно называют локомотивом высшего образования в Калужской области. Сюда ежегодно поступают сотни молодых людей не только из Обнинска и других городов России, но даже из-за рубежа.

Данный вуз осуществляет подготовку специалистов в области высоких технологий для предприятий и организаций ядерной энергетики, науки и техники. Среди выпускников ИАТЭ - ведущие специалисты крупнейших предприятий Калужской области, руководящий персонал отечественных и зарубежных АЭС, подразделений госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», управляющие российскими и зарубежными банками и частными компаниями, финансовые аналитики и бизнес-консультанты крупнейших консалтинговых компаний России. В течение последних пяти лет более 95% выпускников устроились работать по специальности, что свидетельствует о высоком уровне их подготовки.

Это единственный в стране вуз, который имеет своеобразный образовательный медицинский-фармацевтический-экологический-радиационный-биологический инновационный кластер. Такое уникальное обучение удается осуществлять благодаря тому, что в Обнинске сконцентрированы НИИ, фармацевтические предприятия, предприятия-производители радиоизотопной продукции и центры ядерной медицины.

В этом году в обнинский институт атомной энергетики поступили 670 человек, 150 из которых стали студентами техникума ИАТЭ. Всего на сегодняшний день в ИАТЭ числится более 2500 студентов.

«ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ БУДУЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Глава региона в своей приветственной речи отметил, что выпускники ИАТЭ всегда востребованы и представляют профессиональную кадровую основу атомной промышленности. Губернатор также вручил студенческие билеты первокурсникам, которые получили высшие баллы при сдаче ЕГЭ в этом году. Напутствуя молодежь, глава региона подчеркнул: «Хорошее образование - хороший старт для будущих достижений».

- Поздравляю вас с тем, что вы прошли отборочный тур и теперь являетесь студентами одного из ведущих высших учебных заведений нашей страны, - обратился Анатолий Артамонов к студентам ИАТЭ. - Здесь вы сможете получить образование, которое будет являться для каждого из вас хорошей стартовой площадкой для будущих ваших достижений. Поздравляю вас с новым учебным годом!

Мэр Обнинска Владислав Шапша в свою очередь также поздравил учащихся вуза с началом нового учебного периода, в том числе и тех, кто приехал в первый наукоград из других населенных пунктов.

- Обнинск встречает вас с распростертыми объятиями. Многие из вас найдут здесь новых друзей, кто-то создаст семьи. И я точно знаю, что половина из сегодняшних студентов останутся потом здесь и найдут работу, по крайней мере, так было до сих пор. Я желаю вам полюбить этот город, и пусть он станет для вас родным домом! - заявил Владислав Валерьевич.

Торжественная часть завершилась представлением научных и творческих студенческих объединений ИАТЭ.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

После окончания линейки в рамках инновационно-технологического центра (ИТЦ) ИАТЭ состоялось открытие коворкинга при поддержке Министерства экономического развития Калужской области, Администрации города Обнинска и Ассоциации развития и поддержки предпринимательства «Стратегия ПРО». ИТЦ - структурное подразделение ИАТЭ НИЯУ МИФИ, деятельность которого направлена на развитие системы эффективного использования потенциала технического творчества студентов и преподавателей. Здесь созданы лаборатории по промышленному дизайну, виртуальной реальности, аэротехнологиям, ситифермерству, информационным технологиям.

С начала нового учебного года коворкинг-центр станет пространством, где студенты смогут реализовывать научные, творческие и инновационные проекты, с последующим их отбором для вывода на коммерциализацию через различные механизмы поддержки, в первую очередь государственной.

Также гости посетили студенческий многофункциональный центр, где учащиеся могут получить широкий спектр услуг, связанных с их образованием.

Повышение мотивации учащихся к обучению, в том числе профессиональному, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создание для этого условий - важнейшие задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в части национального проекта «Образование».

Кристина ЗВОН

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