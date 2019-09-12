Что делать, если мешает жить соседский ребенок, а чиновники не дают подгузники?

Как отстоять свои права и заставить других исполнять их обязанности?

С самыми разными вопросами и жалобами обращаются граждане к Уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ: незаконный захват земельного участка, законность действий управляющей компании при взыскании задолженности по оплате ЖКУ, некачественное оказание медицинских услуг, взыскание убытков и морального вреда, причиненных некачественным выполнением работ по установке натяжного потолка, банкротство физических лиц, уплата взносов на капитальный ремонт и т. д.

13 сентября выездной прием специалистов будет проходить в Обнинске.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ БЮРОКРАТИИ

Бывают ситуации, когда восстановить права граждан нужно в срочном порядке.

Недавно к Уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ обратилась жительница Обнинска. Муж женщины, инвалид 1 группы, после двух инфарктов головного мозга не может передвигаться и разговаривать. Государство обещает таким людям предоставление технических средств реабилитации: противопролежневого матраца и подгузников для взрослых. Но для этого нуждающийся должен сам написать заявление, еще это может сделать его опекун.

Самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования мужчина не в состоянии. А у жены обнинские чиновники взять заявление отказались, так как она официально не является опекуном мужа. Нотариусы не могут удостоверить доверенность на подачу заявления, потому что инвалид не в состоянии выразить свою волю.

Женщине пришлось обращаться в Обнинский городской суд для признания мужа недееспособным и установления над ним опеки. Однако это длительный процесс, а подгузники нужны ежедневно.

Уполномоченный обратился к Управляющему ГУ Калужским региональным отделением ФСС РФ с просьбой оказать содействие мужу заявительницы в предоставлении рекомендуемых технических средств реабилитации.

Согласно ответу, поступившему из ГУ Калужское региональное отделение ФСС РФ, инвалиду была организована доставка 180 подгузников за август-сентябрь 2019, и заключено дополнительное соглашение на поставку противопролежневых матрацев.

К сожалению, без Уполномоченного по правам человека решить этот вопрос обнинские чиновники не смогли.

ТОЛЬКО В СУД!

Однако часто жители только теряют время, обращаясь в различные структуры, решить их вопрос сможет только суд.

2 сентября на приеме у Уполномоченного по правам человека в Калужской области побывало четверо калужан, в том числе жительница Обнинска. Женщина обратилась с жалобой на путаницу с выдачей кадастровых номеров. В результате стоимость ее гаража превышает стоимость соседних построек в разы, что влечет увеличение налогообложения.

Уполномоченный рекомендовал ей обратиться в суд.

ОХ, УЖ ЭТИ СОСЕДИ!

Часто граждане жалуются не на чиновников и даже не на ЖКХ и медицину, а на своих соседей: кто-то посягнул на дачные сотки, кто-то завел звериный питомник в многоквартирном доме, а чаще всего кто-то шумит.

Недавно на прием к Уполномоченному заявительница пришла с жалобой на шумных соседей: ребенок скачет по квартире с утра до ночи, прыгает со стола и дивана на пол, падает вместе со стулом.

Родители на жалобы соседки не отреагировали, участковый отправил в комиссию по делам несовершеннолетних. Инспектор поговорила с родителями, и 3 недели пенсионеры жили спокойно. После этого ребенок опять начал скакать и резвиться. Заявительница обратилась к детскому психологу с вопросом, когда закончится возраст повышенной активности и ребенок станет вести себя тише? Может быть, на следующий год, когда пойдет в школу? Но врач ее не утешил, наоборот, как бы хуже не стало. Ведь в школе мальчику придется сдерживаться, а дома можно будет расслабиться и попрыгать.

Уполномоченный посоветовал обратиться к начальнику городского отдела полиции, так как шум после 23:00 - нарушение областного закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области».

Хотя в этом случае есть смысл выслушать родителей, может, у них нет денег на то, чтобы отдать ребенка в спортивную секцию, вот и пропадает звезда отечественного спорта, доставая соседей. Впрочем, ребенок может быть просто болен, и тогда жалобы соседей звучат несколько иначе.

В общем, если у Вас есть вопросы, которые может разрешить Уполномоченный по правам человека, обращайтесь.

ГРАФИК ПРИЕМОВ В СЕНТЯБРЕ

Для тех, кому необходима помощь в защите своих прав, Юрий ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 16, 23, 30 сентября 2019 года с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204.



Предварительная запись по телефону: 8-4842-500-100.



В Обнинске будет проходить выездной прием граждан специалистом аппарата Уполномоченного по правам человека 13 сентября с 11 часов. Консультации юрист Виктор НИКИФОРОВ будет проводить у площадки перед центральной детской библиотекой на Энгельса, 14.

Рената БЕЛИЧ