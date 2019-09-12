Отключили и забыли

Жители двух пятиэтажек почти четыре месяца сидят без горячей воды.

В последнее время обнинские управляющие компании стараются минимизировать дискомфорт жителей многоэтажек во время профилактического отключения горячей воды. Коммунальщики, идя навстречу людям, сокращают сроки этих ремонтных работ. И жители наукограда вполне справедливо воспринимают такое внимательное к себе отношение как нечто само собой разумеющееся. Хотя всего лишь в двадцати километрах от наукограда, в соседнем Малоярославецком районе, жильцы двух пятиэтажных домов бывшего военного городка Малоярославец-5 вот уже несколько месяцев живут без горячей воды.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

Как они рассказывают, горячая вода пропала у них в мае. В это же время и холодную стали подавать по часам. На входных дверях были вывешены объявления о том, такие меры приняты «в связи с ремонтом».

- У нас такое уже было несколько лет тому назад. Тогда мы сидели без горячей воды с 25 июня по 1 октября. Но холодная при этом шла круглосуточно, - рассказывает жительница городка Анна.

Усугубляет ситуацию то, что в этих жилых домах нет газа и поэтому, чтобы в очередной раз искупаться, поливаясь из ковшика, жильцы вынуждены греть воду на электроплитах. При этом управляющая компания ООО «ГУЖФ» и в июне, и в июле присылала им квитанции с требованием оплатить расходы за ОДН по горячей воде. Эти квитанции жители показали инспекторам Государственной жилищной инспекции по Калужской области, которые приезжали к ним в городок 8 августа. Вердикт инспекторов был таков: «В ходе проведения проверки выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 года. Также выявлены нарушения выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года под № 290».

Далее представители жилинспекции проинформировали, что управляющей компании выдано предписание по устранению выявленных нарушений. А выполнение этих работ находится на контроле ГЖИ.

НЕДОРАБОТКИ НЕ УСТРАНЯЮТ ГОДАМИ

Здесь следует отметить, что в перечень нарушений входит не только отсутствие в домах горячей воды. Сами пятиэтажки находятся в жутком состоянии. Текущего ремонта, не говоря уже о капитальном, жилые здания не видели уже много лет. И по этому поводу жилинспекцию сюда вызывали еще в 2017 году.

Как и в этот раз, тогда был составлен соответствующий акт с перечнем нарушений, а управляющей компании дали восемь месяцев на устранение всех недоработок. Но их не устранили ни через восемь месяцев, ни через год, ни через два. И вот компания получила уже второе предписание, а воз и ныне там.

Жители городка обсуждали свои проблемы в соцсетях, и на одном из форумов им ответил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ. Как он пояснил, жильцы во всем виноваты сами, потому что не сдали необходимые документы в администрацию сельского поселения и по этой причине вопрос о выборе новой управляющей компании все еще остается открытым. Горячую воду он пообещал к 1 октября.

Но если жилинспекция выдала предписание ООО «ГУЖФ», то, получается, что именно эта компания должна была проводить все необходимые ремонтные работы. И при чем тут тогда не сданные вовремя документы в сельсовет? Ответа на этот и другие вопросы жители пока так и не получили.

Инна ЕМЕЛИНА

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