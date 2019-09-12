На рубежах новых технологий

Предприятие «ЭКОН» успешно разрабатывает и осваивает научно-производственные инновации.

Обнинск городом науки зовется неспроста. Здесь сконцентрировано большое количество научных институтов и предприятий, в числе которых есть и уникальные, известные своими открытиями даже за пределами нашей страны.

Среди таких и обнинское научно-производственное предприятие «ЭКОН», образованное более 20 лет назад по инициативе группы специалистов физико-энергетического института. Начинала организация свою работу с разработки и производства газоанализаторов. На сегодняшний день это уже далеко не единственное направление компании «ЭКОН». К примеру, занимается оно еще и технической керамикой. Что это такое и как используется сегодня в промышленности, на этой недели обсуждали в рамках тематического круглого стола, который проходил в Агентстве инновационного развития (АИРКО).

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Со дня своего основания «ЭКОН» находится на передовых рубежах разработки новых технологий и уникальной продукции. Сегодня компания предлагает высокоточные конкурентоспособные импортозамещающие сертифицированные приборы собственной разработки и производства, используемые в энергетике, металлургии, машиностроении, нефтегазоперерабатывающей и строительной промышленности, в целлюлозно-бумажных и керамических производствах, а также мусоросжигающих заводах.

Начинало свою деятельность предприятие, как мы уже говорили, с разработки и производства газоанализаторов. Для простых обывателей это что-то абсолютно непонятное. Хотя, на самом деле, такие приборы являются неотъемлемым агрегатом на предприятиях, занимающихся тем или иным производством, где применяются высокотемпературные технологии. В частности, такие газоанализаторы необходимы для измерения содержания кислорода в газовых средах технологических установок, таких как печи и котлы, использующих углеводородное топливо. Стоит отметить, что именно «ЭКОН» занял передовые позиции по производству таких аппаратов в нашей стране.

На сегодняшний день предприятием успешно освоено производство следующих продуктов:

- стационарный твердоэлектролитный газоанализатор кислорода ЭКОН;

- высокотемпературный стационарный твердоэлектролитный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ;

- высокотемпературный влагомер ЭКОН-В.

Кроме того, НПП «ЭКОН» занимается разработкой технологии и производством керамических изделий различной формы и назначения, в том числе конструкционной, электроизоляционной и теплоизоляционной керамики, твердых электролитов, защитных чехлов термопар, керамических элементов гермовводов и самих гермовводов, насадок для мешалок и многого другого.

Предприятие ведет работы в направлении создания керамических оксидных материалов, обладающих новыми физическими и технологическими свойствами, способов формования, термообработки и конструкции изделий.

К слову, «ЭКОН» осуществляет полный цикл производства:

- разработка технологии изготовления детали по чертежам заказчика;

- разработка необходимой технологической оснастки;

- подготовка исходного порошка и придание ему требуемых физических и химических свойств и качеств;

- предварительное формообразование детали;

- термообработка детали (обжиг);

- конечная механическая обработка детали для получения точных размеров и требуемой шероховатости поверхности.

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теперь попробуем объяснить, что же все-таки это такое «техническая керамика».

Техническая керамика - собирательное название для изделий, характеризующихся повышенной твердостью, жаро- и износостойкостью. Такие изделия изготавливаются спеканием оксидов металла, а также глин и других соединений с тугоплавкими свойствами.

Техническая керамика находит широкое применение в различных областях деятельности: металлообработка, приборостроение, энергетика, электротехника, электроника, медицина, экология и так далее. Такой широкий охват обусловлен прекрасными структурными, механическими и тепловыми свойствами материалов.

В химической и производственных сферах использования соответствующих изделий повышают уровень надежности проведенных технологических операций. С экологической же точки зрения речь идет о средстве, применение которого в рамках производства способствует существенному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Технологии «ЭКОН» обеспечивают возможность изготовления керамических деталей как максимально плотных, так и обладающих закрытой и (или) открытой пористостью по техническим требованиям заказчика. «ЭКОН» является уникальным и единственным малым предприятием, которое входит в число восьми отечественных предприятий, разрабатывающих и производящих техническую керамику на основе диоксида циркония и обладающих соответствующими технологиями и оборудованием. Все разработки, а также конструкторские и технологические решения «ЭКОН» защищены патентами.

В числе заказчиков продукции компании «ЭКОН» - ведущие российские и зарубежные научные и промышленные предприятия, в том числе и обнинский Физико-энергетический институт.

Кристина ЗВОН

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