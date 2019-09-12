300 лет назад в России появилась миграционная служба

11 сентября - День подразделений по вопросам миграции МВД России.

300 лет назад 31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года император Петр I подписал именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записи в канцелярию полицмейстерских дел». Этот документ возложил на полицию обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан, впервые в России появилось слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев.

Для сохранения преемственности традиций, преумножения накопленного опыта, дальнейшего повышения роли и значения подразделений по вопросам миграции системы 11 сентября 2017 года утверждена новая дата в календаре профессиональных праздников служб МВД России.

Конечно, с XVIII века работа с мигрантами несколько изменилась. На современном этапе функции службы включают в себя не только контроль над внешней миграцией, но и организацию паспортного и регистрационного учета населения, решение вопросов предоставления гражданства, организацию трудовой миграции, разрешительно-визовую работу, предоставление государственных услуг.

Сотрудников обнинского отдела по вопросам миграции ОМВД поздравили с профессиональным праздником представители Обнинского городского собрания и Общественного совета.

В адрес тех, кто в этот день отмечает свой профессиональный праздник, прозвучали слова о важной роли и значении службы для современного общества. С наилучшими пожеланиями и поздравлениями, перед коллегами выступил врио начальника ОМВД России по г. Обнинску Юрий ХРИПУНОВ.

Начальник ОВМ Наталья МАКСИМЕНКО, обращаясь к личному составу, поблагодарила сотрудников за добросовестное и ответственное отношение к работе. Представитель руководства ОМВД наградил сотрудников почетными грамотами, а гости подарили участникам праздничного мероприятия памятные сувениры.

Рената БЕЛИЧ