У горожан появилась возможность познакомиться с диким подводным миром

С 11 по 25 сентября 2019 года Обнинский городской музей истории будут украшать подводные пейзажи и завораживающие портреты обитателей морских глубин от лучших фотографов-дайверов мира - здесь проходит уникальная фото-выставка «Дикий подводный мир».

Это уже шестая по счету экспозиция подводных фотографий, организованная обнинскими энтузиастами дайвинга, депутатом городского собрания Дмитрием САМБУРОВЫМ и предпринимателем Андреем ДРОЗДОВЫМ при поддержке компании «Обнинскоргсинтез» и Фонда «Усадьба Белкино». Проект проводится с участием Государственного Дарвиновского музея и Московского открытого фотоклуба - в выставочной экспозиции для жителей города представлено 100 работ от 60 авторов, победителей и лауреатов престижных международных конкурсов подводной фотографии.

- Человек должен мечтать. Мечтать о высоком и великом, о покорении вершин и глубин. У меня была заветная мечта, я ее осуществил и хочу поделиться этим с вами, - начал свой рассказ почетный гость фотовыставки, подводный фотограф Андрей СИДОРОВ на презентации своего путешествия на Командорские острова. - Мне открылся шанс увидеть своими глазами и снять то, о чем я мечтал. Но остался небольшой осадок от увиденного - слишком много мусора выбрасывается в Мировой океан, и виной тому мы с вами. И я хочу донести до каждого, насколько важно заботиться о природе, воде и животных, населяющих нашу планету.

С каждым годом география мест для изучения и погружения растет, коллекция фотографий пополняется уникальными снимками, сделанными в экстремальных условиях в разных уголках планеты. Флора и фауна мирового океана, опасно красивые медузы, морские коньки и огромные кашалоты, невероятные крылатки и крошечные рачки - посетив выставку, можно совершить настоящее подводное путешествие и своими глазами увидеть этот таинственный, хрупкий и захватывающий мир на глубине.

- Цель этой выставки - просветительская, воспитательная и общеобразовательная, ведь большинство посетителей составляют дети, от дошкольников до выпускников. Практически все фотоработы могут послужить иллюстрациями к фантастическим романам, научным статьям и трудам, и даже к Красной книге. Сегодня многие увлекаются фотографией, но не каждый имеет возможность и подготовку открыть для себя подводную съемку, поэтому хочется, чтобы Вы и ваши дети взглянули на удивительный подводный мир глазами наших фотографов, - поделился один из идейных вдохновителей и организаторов выставки Дмитрий Самбуров.

Торжественное открытие фотовыставки состоялось 11 сентября, и работы будут доступны для зрителя до 25 сентября 2019 года. Вход свободный.

Кристина ЗВОН

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