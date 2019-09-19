«Халява» кончилась

За обитание в «Комфортной среде» жителям наукограда теперь придется немало заплатить.

В Обнинске продолжается реализация федеральной программы «Комфортная городская среда», которая стартовала в 2017 году. На деньги, выделяемые из федерального бюджета, ведется благоустройство общественных пространств (например, Гурьяновский лес, проспект Маркса) и дворов.

Для того чтобы попасть в программу, жителям многоквартирных домов нужно провести собрание, голосование и подать соответствующую заявку. Только если раньше появление той же самой детской площадки в рамках программы «Городская среда» жителям обходилось практически бесплатно, то теперь, согласно изменениям на законодательном уровне, претендентам на участие в программе необходимо в прямом смысле скинуться на благоустройство своего двора.

Однако вся беда в том, что большинство жителей, подавших заявки, не в курсе новых деталей. Этот вопрос был затронут на минувшем заседании комитета по ЖКУ.

КОМФОРТ СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ

Как ни странно, но именно эта тема, требующая большого внимания и детальной проработки, не была включена в основную повестку заседания - ее по инициативе депутата Светланы ЛУКЬЯНЕНКО народные избранники обсудили в разделе «разное».

Но мы опустим лирику и перейдем к сути. До сих пор, чтобы войти в программу «Комфортная городская среда», горожанам практически не нужно было вносить какие-либо деньги. Все, что требовалось, - это 5%-е софинансирование со стороны претендентов, которое можно было компенсировать трудовым вкладом, «стоимость» которого при этом никак не рассчитывалась. Об этом нам рассказал депутат Анатолий ШАТУХИН.

То есть участники программы, жители того или иного двора, которым, к примеру, должны были построить детскую площадку, могли выйти и привести территорию в порядок, убрав весь строительный мусор или покрасив те или иные элементы, - это и есть трудовой вклад, приравниваемый к 5%-ному софинансированию. К примеру, еще в этом году по такой системе в Обнинске было благоустроено три двора. В одном из них, например, на Лейпунского, 5 появились спортивная и детская площадки, разбили дорожки, организовали парковку и отремонтировали тротуары.

А вот со следующего года такой «халявы» жителям первого наукограда, как впрочем и других муниципалитетов, уже не видать. Впредь благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по дополнительному перечню работ будет проводиться с софинансированием собственников помещений многоквартирного дома в размере не менее 20% стоимости работ.

Правительством Российской Федерации внесены существенные изменения в соответствующее постановление от 30.12.2017 № 1710. Есть определенный перечень работ, на выполнение которых в рамках программы претенденты теперь в прямом смысле должны будут скинуться:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование пешеходных дорожек;

- оборудование тротуаров;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство уширений дворовых проездов;

- озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадка деревьев и кустарников, снос и (или) обрезка зеленых насаждений, корчевание пней);

- установка малых форм (вазонов);

- обустройство ограждений;

- оборудование и ремонт водоотводных лотков, лестниц, подпорных стенок.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

То есть, по сути, любые «хотелки» собственников теперь обойдутся им в копеечку. По некоторым подсчетам, которые в рамках заседания привела депутат Светлана Лукьяненко, на благоустройство своего двора жителям придется скинуться примерно по 5 000 рублей с квартиры! Цифры, безусловно, более чем примерные, поскольку объем вклада собственников будет напрямую зависеть от объема их пожеланий по благоустройству. Но для понимания возьмем тот же самый двор на Лейпунского, 5, где был выполнен огромный пласт работ, который, надо полагать, стоил и немалых денег. Только если для жителей конкретного двора все эти прелести благоустройства обошлись практически бесплатно, то следующим претендентам за аналогичную работу придется выложить кругленькую сумму. Где справедливость? Вопрос риторический.

Депутат Анатолий Шатухин объясняет такие изменения довольно просто: изначально данный проект был, так сказать, пробным - экспериментальным, и никто не понимал, куда он выплывет и выплывет ли вообще. А теперь, после того как программа встала на рельсы, инвесторы решили пересмотреть условия. И спорить с ними (условиями), увы, бессмысленно.

В результате весь парадокс заключается в том, что на сегодняшний день в очереди на благоустройство дворов значатся семь заявителей (адресов), которые, выходят, вступали в программу на одних условиях, а теперь им предлагаются совершенно иные. Что делать и как не допустить развитие скандала, а самое главное - не лишиться федеральных средств, предстоит решить обнинским представителям власти - как законодательной, так и исполнительной.

Как пояснил Шатухин, администрация решением данного вопроса занимается уже давно. А депутаты, выходит, озадачились им только сейчас. Главное, как считают народные избранники, с чего следует начать, - это с грамотного информирования населения об изменениях в законодательстве, а уже после искать пути решения - а точнее, искать деньги, потому как вряд ли кто-то из собственников согласится вносить деньги за еще нереализованный проект.

- Я считаю, что залоговые деньги на благоустройство того или иного объекта могут выделить управляющие компании, вернув их потом, к примеру, в рамках графы «за содержание». Некоторые мои коллеги думают, что проблему могут решить спонсоры, - комментирует Анатолий Шатухин. - Так или иначе, отказываться от федеральных денег глупо, поэтому участвовать в программе мы все равно будем, а формулу мы обязательно найдем.

Дарья ГУМЕРОВА

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