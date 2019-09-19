Удастся ли жителям Гагарина, 10 избавиться от управления Акуличевой?

На Гагарина есть три точечных кирпичных дома. Средняя многоэтажка, дом № 10, в 2015 году попал под управление компании, которой руководит Мария АКУЛИЧЕВА.

С тех пор жильцы наблюдают постоянное повышение оплаты на содержание жилья и никак не могут добиться от УК ответа на вопрос: почему в доме становится все хуже. И это при том, что люди платят 28,94 рубля за метр на содержание жилья, еще по 500 рублей за консьержку и отдельно за домофон. Актов вандализма в подъезде практически нет. Но обрисованные стены никто не красит годами. Да что там красить! Управляющая компания не торопится даже свое устаревшее объявление снять!

СПЛОШНОЕ ВРАНЬЕ ОТ АКУЛИЧЕВОЙ И КОМПАНИИ

В апреле 2019 года коммунальщики считали, что им хватит на содержание дома 26 рублей с квадратного метра, но уже летом их мнение резко изменилось, и они вышибли с жильцов 28,94 рубля.

Когда управляющая компания резко подняла цены на обслуживание дома, руководствуясь пресловутым постановлением № 500, предполагалось, что хоть что-то в обслуживании дома изменится, но не изменилось практически ничего!

- На что вы тратите наши деньги, собранные на содержание жилья? - интересуются жильцы.

- Смотрите на сайте! - на голубом глазу отвечают коммунальщики.

- На сайте ничего нет! - возмущались на очередном собрании жильцы.

В какой-то момент в подъезде появился листочек с перечислением каких-то действий. Однако никаких дат там не было, поэтому сложно было предположить, что это и есть отчет управляющей компании о выполненной работе.

- Три плитки вы положили за сколько? За пять лет? - возмущаются жильцы.

Страдальчески закатившиеся глаза сотрудницы управляющей компании были единственным ответом на вопрос.

- А где расчеты вашей хваленой экспертизы стоимости обслуживания дома? - спрашивали граждане представителя управляющей компании на собрании по повышению оплаты на содержание жилья.

- Вот! - бодро отвечает сотрудница УК и сует жильцам дома на Гагарина расчеты дома на Энгельса.

- Что это?

- Ой, я забыла! Но я вам пришлю по электронной почте, - тут же заявляет коммунальщица.

Через пару дней на электронный адрес интересующихся пришел ответ, смысл которого: «Приходите в офис и смотрите!» То есть и на собрании жильцов документ не показали, и обещание не выполнили, а вот оплату подняли с 26 (в апреле) до 28,94 рубля меньше чем за полгода. Ничего себе инфляция.

На собрании жильцов уверяли, что это необходимо, чтобы сотрудникам УК поднять зарплату.

- А у кого в нашем доме или в России с весны до лета настолько выросли зарплаты? - возмутились жильцы. Однако потом решили посмотреть: а что изменится после повышения тарифов? Но пока изменения только к худшему, коммунальщики не изволят даже старые объявления со стенки соскоблить.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА В ПОДЪЕЗДЕ КАК СИМВОЛ ПРЕЗРЕНИЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ К ЖИЛЬЦАМ

Хотите узнать, как к вам относится ваша УК? Посмотрите, как оформлена информационная доска в подъезде. Если коммунальщики демонстрируют уверенность, что их дело приляпать очередную бумажку на стену, нет сомнений, что и в остальном данная управляющая компания не сильно будет перетруждаться.

Жильцы дома № 10 по улице Гагарина уверены, что если сотрудники компании, которой управляет госпожа Акуличева, годами не могут соскрести со стен парадного объявления, то это весьма ярко отражает то, что коммунальщикам плевать на их дом. Так ли это? И что рассказывают объявления у лифта об управляющей компании?

КОМПАНИЯ АКУЛИЧЕВОЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА

Вот объявление о том, что ООО «УК УЖКХ» оказывает платные услуги по вывозу строительного мусора и предупреждение, мол, «эта услуга в тариф не входит».

Дата под объявлением не стоит, поэтому человек, не знающий о том, что уже почти год в стране идет «мусорная реформа», может принять рекламу за чистую монету. А может, и в управляющей компании не знают об изменениях?

Почему УК за год не может снять устаревшее объявление? И как жильцы могут ознакомиться с актуальной информацией?

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОГАСИТЬ ПЛАТЕЖИ К 25 МАРТА

Рядом с предложением заплатить за вывоз мусора на стене подъезда приляпано объявление. Что с апреля 2019 плата за содержание жилья возросла до 26 рублей.

- Как так? Мы-то уже платим почти по 29 рублей с квадратного метра, - удивляются жильцы. - Но об этом на стене подъезда объявления нет. Зато большими буквами напечатано предложение погасить задолженность до 25 марта. Мадам Акуличева реально хочет, чтобы мы отложили платежи до этого месяца? Год не указан, так что понимать этот призыв можно как угодно.

Впрочем, УК ухитрилась даже отчет о выполненной работе вывесить без единой даты. Когда потратили коммунальщики 170 тысяч? За год? За пять? За месяц? За все время своей работы в этом доме? Про открытость информации жильцы дома № 10 уже давно забыли, о чем даже сообщали в ГЖИ.

КТО ДОЛЖЕН ОТМЫВАТЬ НАКЛЕЙКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ?

Особенно отвратительно «информационная доска» смотрится на фоне любовно обустроенного жильцами и консьержками подъезда. Люди украшают парадное картинами и цветами, обустраивают клумбы. А коммунальщики считают, что они могут прямо на стены ляпать объявления и годами не убирать их.

Можно ли после этого надеяться на то, что «УК УЖКХ» иначе относится к остальному хозяйству? И кто должен убирать старые послания коммунальщиков?

- Вероятно, у них на нас нет времени, - говорят жильцы. - Все время уходит на то, чтобы заманить к себе новые дома. Поэтому до нас руки не доходят. Такое впечатление, что мы существуем только для того, чтобы из нас деньги выкачивать. Одна история про установку терморегуляторов чего стоит!

ЗА ЧТО С ЖИЛЬЦОВ СОБРАЛИ 170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Недавно у жильцов дома по Гагарина, 10 вдруг появилась графа «Содержание жилого помещения «Установка ТРЖ (теплорегулятор)». Это нехитрое приспособление жильцам всучили за 170 тысяч рублей.

Специалисты, имеющие дело с подобными устройствами, категорически заявили, что цена бесстыдно завышена. Но у Акуличевой или ее поставщиков, видно, другая точка зрения.

Но не будем вступать в дискуссию о том, почему набор винтиков стоит такие бешеные деньги, в конце концов, учение о прибавочной стоимости нынче не в фаворе. Зададимся другим вопросом - для чего поставлен теплорегулятор жидкости? Вероятно, для того чтобы регулировать подачу тепла в батареи и систему горячего водоснабжения. Но в доме с этим беда.

- Всю зиму окна были открыты, а к чугунным батареям невозможно было прикоснуться, - возмущаются жильцы, - из кранов хлещет кипяток. И что, спрашивается, этот ТРЖ регулирует? За что мы платим деньги?

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ?

Возможно, кто-то подумает, что это капризы, но фотографии обожженного кипятком ребенка, которые жильцы послали в ГЖИ, свидетельствуют о серьезной проблеме. Обнинцы, покалеченные кипятком, резко хлынувшим из крана, уже давно не редкость.

По закону, горячая вода в трубах должна быть от 60 до 75 градусов, а по обнинским трубам шпарит жидкость под 100 градусов. Предполагается, что поддерживать нормативную температуру воды может ТРЖ. Но после его установки в доме ничего не изменилось. Получается, что жильцы заплатили за формальный набор гаек и трубочек?

Имела ли право управляющая компания сама принимать решение об установке дорогостоящего оборудования без согласия, но за счет собственников?

«УК не вправе самостоятельно, без согласия, но за счет собственников приобретать дорогостоящее оборудование,» - пишут в ГЖИ граждане и просят разъяснить, почему без собрания собственников было принято подобное решение. Собственники жилья не получили своевременно информации ни о марке, ни о модификации, ни о стоимости ТРЖ.

Обо всем этом жильцы сообщили в ГЖИ и прокуратуру, обратив внимание компетентных органов на то, что предыдущий терморегулятор был неисправен 3 года, как следует со слов директора УК Акуличевой, с момента принятия дома данной управляющей компанией - с 2015 года.

А что же в доме работает?

К ПОКАЛЕЧЕННОМУ ЛИФТОМ 92-ЛЕТНЕМУ ВЕТЕРАНУ СКОРАЯ НЕ ПОЕХАЛА

Лифты в сравнительно нестаром доме на Гагарина, 10 почти сразу после введения дома в эксплуатацию стали большой проблемой для жильцов. Регулярно из строя выходит то грузовой элеватор, то пассажирский. В доме существует легенда, что застройщик в свое время прикупил механизмы по дешевке на одном из предприятий города. И судя по работе горе-подъемников, можно поверить и не в такое.

Долгие годы оба лифта буквально охотятся на жильцов и издеваются над ремонтниками. Упорные механизмы категорически отказываются работать вменяемо и продолжают свою вредительскую деятельность.

Очередной жертвой зловредных лифтов стал 92-летний ветеран Алексей ПЕТРОВ.

- Дверями лифта мне защемило и повредило руку, - рассказывает Алексей Александрович. - Позвонили в скорую, сказали, что кровь течет, но нам посоветовали промыть рану перекисью водорода. Теперь я через день хожу в поликлинику на перевязки.

Судя по всему, обнинские медики даже представить себе не могут, какую опасность для людей представляет общедомовое оборудование в доме управляющей компании, которой руководит госпожа АКУЛИЧЕВА.

Алексея Александровича власти регулярно поздравляют с праздниками, говорят и пишут красивые слова, а когда ветерану нужна помощь и участие, все государственные структуры немеют. Вот и приходится 92-летнему ветерану каждый месяц ходить, платить за капремонт, а потом идти оформлять субсидии, а теперь еще через день ходить в поликлинику на перевязки.

Впрочем, ходить по лестницам тоже небезопасно.

«ОТПУСТИТ ЛИ АКУЛИЧЕВА ДОМ В ДРУГУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ?»

- Да что же это такое за управление!? - разводят руками жильцы. - Только мы должны доплачивать за капремонт? Если наш дом так тяжело и убыточно обслуживать, мы уйдем в другую компанию, там, где время от времени красят стены, где коммунальщики регулируют температуру в батареях, а не только собирают деньги на оборудование, и где на лестнице не стоят убийственные светильники, которые загораются тогда, когда человек перед ними попрыгает или руками помашет. А принимают директор и бухгалтерия только два раза в неделю по три часа! Где такое видано?

- В подъезде темно! Люди с ослабленным зрением боятся передвигаться по лестницам, а в свете того, что лифты постоянно не работают, попасть в квартиру весьма проблематично, - жалуются собственники жилья.

В ответ на все жалобы жильцов контролирующие органы уверяют, что все так и должно быть, а рейтинг от ГЖИ компании под руководством Акуличевой такой, как будто никто не жалуется, все довольны и претензий никто не предъявляет, а нарушений проверяющие в упор не видят.

Рената БЕЛИЧ