Конкурс, которого ждут

В Обнинске выберут новых перевозчиков, но в микрорайон «Мирный» никто из них не поедет.

Жители Обнинска с нетерпением ждут новую схему движения городской маршрутной сети. Многих интересует, к примеру, будет ли общественный транспорт в ближайшей перспективе ходить в «Заовражье», в микрорайон «Циолковский» и в поселок «Мирный». И какие вообще нововведения планируются в данной сфере в связи с предстоящим конкурсом по выбору перевозчиков.

СХЕМА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

Начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации Анна ЕРЕМИНА проинформировала, что предварительная схема уже размещена на сайте мэрии. Но, судя по тому, что от жителей поступает масса предложений, просьб и претензий, этот вариант далеко не окончательный. Так что работа над ней пока продолжается.

Тем не менее, как мы поняли из представленной схемы, особых изменений в ней не предвидится. Мы в очередной раз ознакомились с уже известными всем горожанам маршрутами. Возможно, конечно, что конечный вариант схемы будет резко отличаться от того, что мы увидели на сайте, ведь работа еще не завершена.

Но уже с уверенностью можно сказать, что в микрорайон «Мирный» общественный транспорт пущен не будет, потому что там сильно заужена проезжая часть, и она совершенно не соответствует тем критериям безопасности, которые необходимы для установки остановочных павильонов. Подтвердил эту информацию и начальник ГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ. Правда, с одной оговоркой. Алексей Викторович, как заместитель председателя комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города, заверил нас, что если жители «Мирного» обратятся в комиссию с соответствующей просьбой, данный вопрос будет рассмотрен. И тогда, возможно, найдутся пути его решения. Но жители пока молчат.

Как пояснила Анна Валерьевна, в «Заовражье» общественный транспорт пойдет после того, как будет завершено строительство всего этого микрорайона. И соответственно, когда там построят все запланированные дороги. Пока же, в рамках новой схемы, маршрутка будет заезжать только в ЖК «Олимп» - к недавно возведенным на проспекте Ленина домам № 221 и 223.

Планируется запустить маршрут и в микрорайон «Циолковский». Но опять же, в представленной на сайте схеме этой информации нет. А в мэрии пояснили, что данный вопрос начнут прорабатывать после того, как будет построена дорога по улице Усачева.

ВАЛИДАТОРЫ ВСЕ-ТАКИ БУДУТ!

Ожидают горожан и некоторые другие транспортные нововведения. Как сообщила Анна Еремина, до конца года мэрия планирует провести конкурсные процедуры. Пройдут они в несколько этапов.

- Законодательство в этой части претерпело определенные изменения. С сентября текущего года действует утвержденный Министерством транспорта приказ «Об утверждении типовой формы контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Согласно данному документу, теперь вся конкурсная процедура должна проводиться в новых условиях, которые установил законодатель. И Обнинск уже идет в ногу с этими требованиями. Но ситуация осложняется тем, что наш город стал одним из первопроходцев. Нам не у кого перенять опыт, - рассказала Анна Валерьевна.

Как она пояснила, в соответствии с требованиями типового контракта, будет выбран оператор по автоматизированной оплате проезда. То есть валидаторы, о которых столько говорили и писали, теперь должны быть во всех автобусах и маршрутных такси, независимо от того, хотят этого перевозчики или нет.

Также в обязательном порядке движение общественного транспорта будет контролироваться с помощью системы ГЛОНАСС. Этот оператор уже определен, и обнинская мэрия разрабатывает с ним соглашение. Так что ситуаций, когда маршрутки проезжают мимо остановок, больше быть не должно.

Вопрос о бесплатной перевозке льготных категорий граждан пока окончательно не решен, то есть официального Постановления на этот счет еще нет. Но соответствующая документация уже разрабатывается.

Ну и самый главный - риторический вопрос: останутся ли прежние перевозчики? - пока остается открытым. Все решит конкурс. Возможно, кого-то не устроит необходимость приобретать валидаторы. Такие перевозчики будут отстранены от работы.

НАКАЗАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО НЕ ВСЕГДА

Мы также поинтересовались у Анны Ереминой, как часто ее сотрудники наказывают водителей за хамство, нарушение расписания, беседу по телефону во время вождения транспортного средства. И выяснилось, что из всего перечисленного в компетенцию управления потребительского рынка входит только один из пунктов: нарушение расписания.

- За хамство имеет право наказывать полиция, за беседу по телефону - ГИБДД. А мы можем призывать к ответственности еще и за нарушение маршрута, - отметила она.

К сожалению, и маршруты обнинские водители не всегда соблюдают. Те же «двойки» и «тройки», о которых мы неоднократно писали. И расписания время от времени не придерживаются. Но, как нам обещают, уже в конце текущего года состоится конкурс, от которого жители в очередной раз ждут изменений в лучшую сторону.

Инна ЕМЕЛИНА

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