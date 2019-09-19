В Обнинске прошел круглый стол для представителей регионального фармацевтического кластера

На этой неделе в Агентстве инновационного развития на протяжении нескольких дней проходил круглый стол «Теория и практика трансфера технологий по GMP». В мероприятии приняли участие более 40 сотрудников предприятий калужского фармацевтического кластера.

Трансфер технологий является важной и неотъемлемой частью инновационного процесса. Государственные лаборатории, научно-исследовательские институты, университеты озадачены прикладным технологическим использованием своих исследований.

В современном мире стратегия выживания и развития общества базируется в основном исключительно на стремлении к лидерству в различных сферах деятельности. Для создания новых моделей, прототипов, технологий и продуктов, а также их преобразования в современном мире используют термин «инновации», который имеет множество определений.

Трансфер технологий выступает основной формой продвижения инноваций от этапа разработки до коммерческой реализации. Сегодня он является одним из основных факторов развития национальной экономики, а степень участия в этих процессах малых и средних предприятий производственной и научно-технической сферы во многом определяет возможности их технологического развития, а также и их конкурентоспособность на отечественном и международном рынке.

Сегодня способность компаний к быстрому и эффективному приему-передачи (трансферу) технологий, соответствующему современным требованиям GMP, может обеспечить сильные конкурентные преимущества для любой фармацевтической компании.

Трансфер технологии всегда сопряжен с барьерами, сложностями и неопределенностью. Поэтому крайне важно, чтобы специалисты, вовлеченные в этот процесс, знали и понимали не только объем документации, но и логику трансфера, применимые для него нормативные требования и ожидания уполномоченных органов.

Семинар провел Александр Александров, президент группы компаний «ВИАЛЕК». В настоящее время лектор совмещает тренерскую деятельность с консультационной - постоянно участвует в сопровождении проектов по внедрению GMP/GDP на фармацевтических предприятиях России, Казахстана и Украины.

В ходе семинара были рассмотрены критерии успешной передачи технологии, используемые промышленностью и регулирующими органами в качестве инструментов при осуществлении и оценке этой деятельности. Были освещены GMP-критичные точки процесса, действующие регуляторные требования и международные рекомендации в области трансфера технологии.

Кристина ЗВОН

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