В МП «УЖКХ» сани подготовили летом

Управляющие компании начинают готовиться к зиме сразу же, как только завершается отопительный период. Так что лето для работников ЖКХ - самая горячая пора. И с учетом количества домов тяжелее всех сегодня эту работу проводить муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ».

СТАРЫЕ ПЛИТЫ - НА ВЫБРОС

В управлении муниципальной УК в настоящее время находятся 137 городских многоэтажек. В том числе, 24 бывших общежития. Напомним, что всего таких общежитий в городе 28 и состояние их весьма плачевное. Так что МП «УЖКХ» взяло на себя самое тяжелое бремя.

Эти жилые постройки требуют серьезного ремонта. Но выполнить его не на что, так как у проживающих здесь граждан скопились большие долги за жилищно-коммунальные услуги. Тем не менее компания как-то выходит из положения, тратит свои средства и порядок здесь наводит.

Пока, конечно, не отремонтированы коридоры и стены. Но самый серьезный и больной вопрос решается. Речь идет о старых газовых плитах, которые требуют замены. И в этом году силами МП «УЖКХ» в пяти бывших общежитиях наукограда заменены 39 газовых плит. Их жители теперь могут себя чувствовать в полной безопасности. Неисправного оборудования там больше нет. Главное - правильно и аккуратно пользоваться новым. Соответствующая разъяснительная работа с людьми проведена.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ КОМФОРТНОЙ

Также в этом году данная УК отремонтировала и заменила в многоквартирных домах 126 терморегуляторов горячего водоснабжения. Как пояснил руководитель МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, эту работу они продолжат проводить и после пуска тепла, но уже по согласованию с МП «Теплоснабжение».

А что касается непосредственной подготовки к подаче тепла, то рабочие управляющей компании произвели промывку трубопроводов и провели гидравлические испытания систем отопления на 137 домах, что позволило выявить слабые места в системе отопления. По результатам было заменено более сотни метров труб и десятки запорных устройств.

Для обеспечения комфортного температурного режима в прошлый отопительный сезон на основании жалоб проведена наладка тепловых узлов в домах и установлено несколько десятков новых приборов отопления в местах общего пользования.

Проводятся работы по ремонту входных дверей и остеклению подъездов, утеплению чердаков и трубопроводов отопления, что позволит уменьшить тепловые потери и снизит платежи жителей за отопление.

Как выразился сам Сергей Волотовский, в его компании всегда стараются следовать народной мудрости и готовят сани летом.

Инна ЕМЕЛИНА