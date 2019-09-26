С новыми силами. Отдохнувшие депутаты Горсобрания вновь приступили к работе

На этой неделе состоялось первое после летних каникул заседание Обнинского Городского Собрания. Началось оно с минуты молчания в память по безвременно ушедшему депутату Виталию Сергеевичу ПИКАЛОВУ. В связи со смертью его полномочия были прекращены.

КТО БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ СТУПЕНЬКОХОДЫ?

В то же время глава городского самоуправления, председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН поздравил с днем рождения тех народных избранников, которые отмечали этот праздник летом. В целом заседание Горсобрания прошло оперативно, так как ранее все вопросы повестки были подробно рассмотрены на профильных комитетах.

Дискуссию вызвала лишь тема передачи ступенькоходов инвалидам-колясочникам. Председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР поднял вопрос о страховании данного имущества и обязанностях по его ремонту. Он высказался по поводу того, что возложение такого бремени на самих инвалидов избыточно. Особенно, если учесть, что один ступенькоход стоит 194 тысячи рублей.

Другое мнение выразил глава администрации города Владислав ШАПША. Он привел в пример ситуацию с передачей инвалидам автомобилей, когда страхование и ремонт ложатся на пользователей имущества.

Обсуждение завершил Владимир Викулин, который отметил, что данный вопрос относится скорее к этапу заключения договора безвозмездного пользования, а не к рассматриваемому проекту решения, и поручил председателю комитета по социальной политике Владимиру СВЕТЛАКОВУ в этом разобраться и взять на контроль заключение договоров с инвалидами. После чего документ был принят.

По другим вопросам повестки споров не возникло. Остальные проекты решений были поддержаны депутатами единогласно и вступят в силу после их официального опубликования.

ГИМН ГОРОДА ПОКА НЕ УТВЕРДИЛИ

Также был рассмотрен вопрос «Об объявлении конкурса по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск». Объявлен он был несколько месяцев назад, а недавно конкурсная комиссия подвела его итоги.

Как оказалось, от авторов поступило пять заявок, но две были сразу же отклонены, так как их не представили в полном объеме. В них содержалась лишь текстовая часть, а музыкальная отсутствовала.

Но и три другие заявки членов комиссии разочаровали: они тоже не соответствовали критериям положения. В связи с этим народные избранники сделали вывод, что такое маленькое количество заявок обусловлено сжатыми сроками, которые предоставили авторам. И для того, чтобы гимн получился хорошим, необходимо больше времени для его написания. Поэтому решено было продлить сроки конкурса до 20 января 2020 года.

- Это позволит присоединиться к конкурсу новым участникам, а у тех, кто уже предоставил свои работы, будет шанс учесть замечания судей, внести правки и попытать счастья во второй раз, - отметил депутат Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ.

И здесь с народными избранниками сложно не согласиться. Спешить в таком вопросе действительно не стоит.

Инна ЕМЕЛИНА