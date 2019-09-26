«Может, им нужен психолог?»

Кто поможет футболистам «Кванта» подняться с колен?

Футбольное движение в Обнинске продолжает жить. Несмотря на то что СК «Квант» в буквальном смысле скатился до нижнего порога в турнирной таблице, преданные болельщики продолжают ходить на матчи и ждать чуда. Да, именно чуда! Потому что та череда проигрышей, которая накрыла футболистов наукограда, скорее, напоминает некое проклятье, наваждение или заговор. За время проведенных в этом сезоне игр практически все матчи заканчивались проигрышем обнинского «Кванта». Очередное поражение клуб потерпел на днях, проиграв московскому «Строгино».

«МЫ ВО ВСЕМ ИЩЕМ ПОЗИТИВ»

- Заслуженная победа «Строгино», я считаю. Это мы еще легко отделались. Хотя этот гол...забили бы нам какой-нибудь другой гол. И на душе было бы легче. Потому что такие мячи нельзя пропускать, - скажет главный тренер СК «Квант» Олег МОРОЗОВ уже после матча на пресс-конференции.

Пожалуй, именно своей откровенностью и умением достойно признавать поражение тренер Морозов заставляет себя уважать. Олег Славиевич не скрывает того, что сегодняшний состав «Кванта» не соответствует тому профессиональному уровню, на котором они играют.

- Мы определенно слабее этого соперника по всем фронтам - физически, технически. Ребята, конечно, определенно стараются. Но, видимо, лучше мы играть пока не можем, - прокомментировал Морозов.

Олег Славиевич даже признался, что впечатлен игрой футболистов из «Строгино».

- Я даже удивляюсь, почему они еще в этом клубе, а не в других, - заявил обнинский тренер.

А вот что касается игроков «Кванта», то ими, увы, пока восхищаться не приходится. Впрочем, об этом говорит и сам Морозов, который в очередной раз напомнил, что сегодня «Квант» совсем не тот, что вступал во Второй дивизион. Как известно, состав команды претерпел более чем серьезные изменения и клуб лишился как минимум 15 игроков, причем преимущественно лидеров. Кто-то, как мы уже рассказывали, перешел в другой клуб, кто-то вовсе ушел из футбола, а некоторые после полученных травм пока не в состоянии выйти на поле. Да даже из тех «старичков», которых мы сегодня видим на матчах, некоторые умудряются совершать серьезные, не свойственные им ошибки.

- Может, вся эта обстановка сложившаяся на них давит. Хотя, я считаю, что все наши ничьи и поражения меньше всего должны сейчас на нас влиять. Но тем не менее их сковывает и сковывает с каждым матчем все больше. Что говорить, мы объективно не соответствуем данному уровню в нынешнем составе. Очень много молодых играют. Но мы во всем ищем позитив - для них это тоже опыт. А так мы сейчас не можем в один миг заменить ушедших игроков новыми опытными, - говорит Морозов.

- Может, тогда игрокам нужен не тренер, а психолог? - ерничали журналисты на пресс-конференции.

- Ну, если им нужен психолог, тогда с футболом пора заканчивать, - парировал Морозов.

КТО ХОЧЕТ СВЕСТИ НА НЕТ ФУТБОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОБНИНСКЕ?

Между тем, болельщики «Кванта» продолжают верить в родной клуб и по-прежнему приходят на стадион в надежде стать свидетелями хоть одной (в этом сезоне) победы. Однако в фанатских рядах есть и недовольства, правда, не столько самим клубом, как отношением к ним со стороны властей.

- Неужели непонятно, что клубу просто необходимо увеличить финансирование - хотя бы для того, чтобы поднять зарплаты игрокам и сохранить их таким образом. У нас самый нищенский клуб! Конечно, какой игры можно ждать теперь, когда «Квант» лишился такого количества футболистов! - комментирует болельщик Олег.

Да, а еще, помнится, все кричали, что команде нужна поддержка, мол, приходите болеть. А что показал последний матч? Такое ощущение, что кто-то хочет специально снова свести на нет футбольное движение в первом наукограде. Иначе как объяснить, что игра проходила в будний день, да еще и в рабочее время - в 16:00. Какого наплыва болельщиков и, соответственно, поддержки можно ожидать при таких обстоятельствах? Ответ, думается, очевиден.

Хотя организаторы поясняют, что время проведения вечерних матчей в Обнинске закончилось - условия, понимаете ли, не позволяют, так как на стадионе «Труд» нет соответствующего освещения. Как пояснил президент Федерации футбола в Обнинске Лев БЕРЕЗНЕР, данный вопрос находится в разработке. Однако когда именно «Труд» станет светлее, пока неизвестно.

Между тем, Лев Александрович верит и в то, что силы к «Кванту» еще вернутся - нужно лишь время.

- Смотрите состав. Минус еще 2 игрока к нашему лазарету. Сподарец уже до конца осени выбыл. Семкина не отпустили с работы. Жуткие кадровые проблемы, - вступил в диалог с болельщиками Березнер. - Зато обкатываем молодежь. 2002 год рождения уже у нас играет. Пусть шишки набивают. К весне и они возмужают, и травмированные все в строй вернутся. Дайте нам время. И продолжайте верить и поддерживать!

Дарья ГУМЕРОВА

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