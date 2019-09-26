В Обнинске пройдут Международные чтения памяти Анатолия Цыба

В рамках Второго международного Форума онкологии и радиологии «For life» в Обнинске пройдут IV Международные чтения памяти академика Анатолия ЦЫБА «Комбинированное лечение в онкологии: современный взгляд».

Открытие мероприятия состоится 27 сентября 2019 года в 10 часов по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, административное здание, конференц-зал (1 этаж).



Лекции прочитают ведущие специалисты в области онкологии из России, Европы, США. В рамках торжественной церемонии открытия также пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и университетской онкологической клиникой «Джованни Паоло II» города Бари (Италия). Место проведения Чтений: Медицинский радиологический научный центр им А.Ф. Цыба.

Научная программа Чтений включает лекции приглашенных докладчиков из России, Европы, США - ведущих специалистов в области онкологии.

Сегодня онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности россиян. Ежегодно в России диагностируют злокачественные новообразования более чем у полумиллиона человек.

Несмотря на то что за последние годы онкология шагнула далеко вперед, перед ней стоит еще много проблем. Даже современные методы лечения не всегда оказываются эффективными. 300 тысяч человек ежегодно умирает от различных форм онкологических заболеваний, причем треть - в течение первого года лечения. Одна из причин - поздняя постановка диагноза.

Развитие медицинской науки (и Россия здесь далеко не на последнем месте) сегодня дает шанс на излечение многим онкологическим больным. При правильной терапии человек имеет шанс долго и полноценно жить. Вот почему проблема выбора адекватных схем терапии в сфере онкологии является на сегодняшний день крайне актуальной.

Участие в Конференции позволит каждому специалисту по-новому взглянуть на свою ежедневную работу, получить ценные знания для будущих профессиональных и научных достижений, а также внести собственный вклад в решение ключевых проблем, которые стоят сегодня перед онкологией.

Рената БЕЛИЧ