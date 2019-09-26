Ледяное равнодушие и холод в квартирах

В Калужской области начался отопительный сезон.

Но в Малоярославецкий район, как выяснилось, холода в этом году пришли неожиданно. Судя по количеству обращений в нашу редакцию, очень многие жители Малоярославца и района до сих пор остаются без тепла. Но более того, в аварийной службе города с людьми общаются как с назойливыми мухами.

ЖИТЕЛЬНИЦУ «УСПОКОИЛИ» ТЕМ, ЧТО ЕЙ «ПОКА НЕ ГРУБЯТ»

С неуважительным отношением со стороны представителей аварийно-диспетчерской службы пришлось на этой неделе столкнуться жительнице дома № 1 по Новотеатральному проезду, когда она попыталась вызвать сантехников в свою многоэтажку.

Как рассказала женщина, в понедельник в их дом подали отопление, но соседи на верхнем этаже оказались в отъезде, поэтому она попросила коммунальщиков стравить воздух в подвале.

- Я позвонила по номеру 8(48431) 2-01-04, который мне подсказали в городской ЕДДС. Трубку взял мужчина-диспетчер. Я объяснила ему проблему, но он ответил, что все сантехники заняты и приехать смогут только завтра. Я сказала ему, что у нас маленький ребенок и в квартире холодно. В ответ услышала следующее: «Я не хочу вам пока грубо отвечать...», - рассказала жительница.

Далее она попросила мужчину представиться, в ответ он попросил то же самое сделать ее. И когда она назвала свою фамилию, тот начал нести какой-то бред: «Ах, так это ваша теща проживает по такому-то адресу...». Женщина от этой беседы с сотрудником ЖКХ до сих пор в шоке. Она не понимает, чем заслужила, чтобы в ответ на свою простую, казалось бы, просьбу слышать от диспетчера такое хамское предупреждение. И при чем тут теща или свекровь?

Признаться, нам даже сложно представить себе, чтобы с людьми вот так позволили себе разговаривать в обнинской аварийно-диспетчерской службе. Уверены на сто процентов, что долго такой сотрудник там не проработал бы.

В АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЕ МАЛОЯРОСЛАВЦА РАБОТАЕТ ВСЕГО ОДИН САНТЕХНИК?

На другой день, уже во вторник, эта же жительница снова позвонила в «аварийку», все по тому же номеру. И снова столкнулась с равнодушием диспетчера. Теперь с ней беседовала женщина, которая, к счастью, нагрубить уже не обещала, но и ничем не помогла.

- У нас на весь город всего один сантехник, - заявила эта дама. - И он выполняет другие заявки. Поэтому к вам он придет только завтра.

Однако ни в среду, ни в четверг сантехник к заявительнице так и не пришел. В четверг уже наши журналисты попытались дозвониться в аварийную службу Малоярославца, но там в течение целого рабочего дня никто не поднял трубку. Сразу предупреждаем, что звонили мы не час и не два, а с самого утра и до вечера.

Кстати, как рассказала обратившаяся к нам жительница, забавный разговор у нее произошел и с дамой-диспетчером малоярославецкой ЕДДС, которую она тоже просила о помощи:

- Я говорила о том, что в Обнинске у меня живут родственники и там людям экстренные службы сразу же помогают. На что получила ответ: «Вы Малоярославец еще с Америкой бы сравнили».

Когда верстался этот номер, жильцы вышеупомянутого дома все еще мечтали об отоплении. А мечтать у нас, как известно, не вредно.

Инна ЕМЕЛИНА