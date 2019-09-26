Выпускник ИАТЭ открыл собственное производство, работая над инновационным продуктом

Обнинск неспроста называют городом возможностей. Он растет и активно развивается. Здесь появляются новые современные кварталы, открываются сады и школы, развивается производство, и реализуются самые смелые проекты. Одни только предприятия первого наукограда заслуживают отдельного внимания, они славятся своими технологиями и качеством производимой продукции.

К примеру, три года назад в Обнинске открылась новая компания «Радиант», занимающаяся производством различного вида жгутов. Как оказалось, данная категория продукции широко используется в самых разных отраслях, а потому пользуется большой популярностью.

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОКАЗАЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ УСПЕШНЫМ

Идея создания предприятия со столь нестандартным профилем принадлежит вчерашнему студенту Института атомной энергетики Сергею ГОРБЕНКО.

- Я трудился на одном из предприятий, параллельно разрабатывая проект нового станка, который впоследствии был запатентован. Работая над данным проектом, я столкнулся с дефицитом жгутов российского производства. Осознав, что данная продукция необходима не только мне, но и другим компаниям, я решил попробовать организовать собственное производство, - рассказывает Сергей Горбенко, который сегодня является генеральным директором ООО «Радиант».

И первый производственный опыт оказался более чем успешным. После чего и родилось новое предприятие «Радиант». Сегодня Обнинское предприятие «Радиант» чувствует себя более чем уверенно. Компания занимается производственной деятельностью по следующим направлениям:

изготовление жгутов и кабельных сборок по вашим фото и сборочным чертежам;

работы по сборке продукции как из наших, так и из Ваших комплектующих;

тестирование, изготовление тестовых стендов на заказ;

опрессовка, пайка разъемов, установка клемм;

маркировка готовых изделий;

обработка плоского и круглого кабеля, нарезка маркировочных трубок;

снятие изоляции с проводников;

возможность поставки разъемов и контактов различных серий.

«Радиант» отличает определенные качества, которые играют ключевую роль в производственном деле:

- Эффективность - современное оборудование и опытные специалисты обеспечивают максимальную производительность и высокое качество готовых изделий.

- Качество - для каждого нового заказа создается отдельный тестовый стенд, постоянный контроль производства исключает возможность брака.

- Сроки - моментальный отклик по вашему запросу, полная обработка информации и выставление коммерческого предложения от 1 до 7 рабочих дней.

- Доставка - здесь вам подберут лучшую логистическую компанию в зависимости от удаленности региона.

Компания работает по самым современным технологиям с использованием качественного и эффективного оборудования.

Сегодня «Радиант» уже имеет постоянных клиентов, среди которых: крупная московская компания НПК «Инкотекс», калужское предприятие «Экс Плат» и американская корпорация Honeywell, открывшая свой завод в Липецкой области.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Безусловно, начинать собственное дело с нуля, не имея четкого видения и понимания бизнес-перспектив, неопытному человеку одному практически не по силам. Ведь в голове потенциального предпринимателя рождается невероятное множество вопросов. Ответы на них, а также реальную поддержку и помощь сегодня готовы предложить в «Агентстве городского развития», более известном как бизнес-инкубатор.

Сюда молодые люди приходят порой без всего: без серьезного капитала, без собственного бизнес-плана, без инвесторов и партнеров и всего того, что так необходимо человеку, который решил создавать что-то, а потом реализовывать это - продавать современному обществу. У таких людей, как правило, есть идеи и планы на серьезное будущее, осуществить которые уже помогают именно здесь - в бизнес-инкубаторе.

Кстати, в России о создании инкубаторов задумались только в 2005 году, когда была принята федеральная программа по их развитию. Однако Обнинск к тому моменту имел уже весьма серьезный опыт в этом плане. Так, благодаря усилиям администрации, городской бизнес-инкубатор начал функционировать еще в 2001 году.

Стоит отметить, что существует несколько видов инкубаторов. Есть, например, смешанные, куда приходят начинающие предприниматели совершенно разной направленности. А есть такие, которые функционируют исключительно в определенной сфере. Именно по такому принципу свою работу выстраивает и обнинский бизнес- инкубатор, помогая реализовывать проекты инноваторам в научно-технической сфере предпринимательства.

Задача обнинского бизнес-инкубатора - дать толчок предпринимателю, чтобы потом он смог выйти на большой рынок и работать самостоятельно.

ООО «Радиант» тоже получает поддержку. Как рассказал Сергей Горбенко, здесь им помогают принимать участие в различных федеральных программах, в мероприятиях бизнес-направленности, а также при поддержке обнинского «Агентства инновационного развития» оказывают помощь в составлении заявок на получение тех или иных грантов.

К слову, у руководителя ООО «Радиант» Сергея Горбенко большие планы по развитию как действующего предприятия, так и по реализации новых проектов. Однако раскрывать все свои бизнес-идеи он не стал, оставив еще один повод продолжить наш деловой диалог.

Кристина ЗВОН

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