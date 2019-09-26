«Хлеб - всему голова»

В Калужской области прошел первый масштабный международный форум.

С 19 по 22 сентября на территории парка-музея «Этномир» проходил международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир», организованный Центросоюзом РФ и администрацией Калужской области при поддержке Правительства Российской Федерации.

Форум стал площадкой не только для демонстрации собственной продукции разных регионов России, но и для коммуникативных встреч коопераций, малого и среднего бизнеса и государственных структур.

КУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА

Форум стартовал 19 сентября. Именно в этот день «Этномир» открыл двери для гостей и участников. Кроме того, свое участие в мероприятии подтвердили представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов России и делегации из 36 стран мира.

Для России опыт проведения такого форума первый. Организаторам необходимо было собрать в одном месте на Калужской земле сразу несколько национальностей с возможностью представить свою культуру, свои кухни и ремесла, а также российских и зарубежных кооператоров для демонстрации системы потребкооперации в России и ее перспектив. А нам есть чем гордиться: уровень мобильной торговли, возрождение народных ремесел, глубокий интерес к культуре других народов и их быту.

- Центросоюз РФ поддерживает тенденции, заявленные на государственном уровне, по организации качественной занятости населения и расширению свободы предпринимательства, - обратился к гостям председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий ЗУБОВ. - Потребкооперация стремится к динамичному развитию кооперативных направлений деятельности. Все наши проекты построены вокруг человека и ради достижений высокого качества жизни разных поколений. На площадке Международного форума потребительской кооперации развернется диалог, наполненный многополярностью мнений. За счет этого мы намерены выработать наилучшие решения, завязанные на использовании современных технологий, цифровых сервисов и самых эффективных производственных практик.

В первый же день с особенностями форума ознакомился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. Губернатор Калужской области посетил павильон Центросоюз, в котором представлены основные направления деятельности потребительской кооперации. Именно здесь в течение всех дней работы форума проводились презентации, круглые столы, защиты проектов.

Кроме того, Анатолий Дмитриевич посетил выставку-ярмарку «Калужская осень - 2019», на которой областные умельцы представили свою лучшую сельскохозяйственную продукцию. Молоко, творог, сыр, сметана - все изделия изготовлены по старинным датским рецептам, ведь именно Калужская область известна большими объемами выпуска молочной продукции. Среди различных районов и городов области представлен и Обнинск со своим хлебом и традиционными изделиями.

А изюминкой выставки «Калужской осени - 2019» стал фестиваль фермерской продукции «Свое» с достижениями предприятий облпотребсоюза региона.

КОММУНИКАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Пока на уличных площадках шли веселые гуляния и умельцы представляли пищевую и текстильную продукцию собственного производства, в Центросоюзе и многих других павильонах проходили конференции, круглые столы и заседания. Представители различных организаций поделились опытом кооперации и современных технологий.

Одним из масштабных вопросов для обсуждения стала тема возможностей цифровизации. Участники круглого стола обсуждали мировые тренды цифровизации торговли, возможности маркетплейса в кооперативном сообществе, цифровую индентификацию Coop ID, Coop Pay и систему быстрых платежей - то, чем мы пользуемся сегодня и что было невозможно десятки лет назад.

- Наше заседание посвящено цифровым сервисам и их движениям, которые наблюдаются в торговой сфере, насколько они применимы и актуальны в современном обществе, и какие перспективы в дальнейшем это принесет нашим организациям и нашим партнерам, - подчеркнул старший Советник Председателя Совета Центросоюза Олег КОРАБЛЕВ.

Примечательно, что и иностранные коллеги становятся нашими партнерами в сфере цифровизации. Представители американской компании рассказали о системе электронных чеков, а компания Китайской Народной Республики предложила сотрудничество.

- Мы хотели бы предложить вам укрепить сотрудничество между кооперативами, - подчеркнул вице-президент Всекитайской федерации сбытовых кооперативов Ичэн ТАН. -Мы можем совместно бороться с экономическими проблемами. Хотя нам удалось достичь больших результатов в цифровизации, есть понимание, что еще много предстоит сделать. Мы должны совместно развивать наши возможности и искать новые, которые дает нам время. Мы можем сотрудничать успешно, и партнерские отношения между китайскими и российскими кооперативами подарят еще большие возможности для работы.

Множество различных заседаний было проведено за все дни форума, но представители организаций и их партнеры всегда сходились в одном: за цифровизацией - будущее.

ТАЙНЫ МОБИЛЬНОГО ХЛЕБОЗАВОДА

В рамках форума в «Этномире» были представлены и мобильные хлебозаводы. С виду эти изобретения представляют собой автомобили КАМАЗ-6350, а на самом деле являются уникальным, первым опытом создания подобной конструкции. Нашему корреспонденту посчастливилось войти внутрь и ознакомиться с устройством хлебозавода.

Его производительность составляет 3,5 тонны в сутки. Одновременно на нем трудятся восемь человек.

Внутри камазов, соединенных между собой, установлены кузова-контейнеры, которые представляют собой модули для изготовки и выпечки хлеба. Установка состоит из четырех основных моделей и двух вспомогательных - САЭС (передвижная система автономного электроснабжения) и модуль отдыха, предназначенный для сотрудников. Он обеспечивает восьми служащим проживание, отдых, прием пищи.

Первый модуль - это склад, на котором есть запчасти, инструменты, одежда и все необходимое для функционирования хлебозавода. При развертывании здесь также хранится мука, которая впоследствии складывается в специальные поддоны.

Следующий модуль - подготовительный, в котором все операции происходят уже с мукой. Ее подготавливают, просеивают, она проходит магнитные ванны на проверку каких-либо металлических примесей. После этого мука попадает в бункер и с помощью системы транспортировки сыпучих грузов вращается, поступая в следующий модуль -тестоприготовительный, где мука смешивается с водой и превращается в тесто.

После замеса полученная масса автоматически перекатывается в тестоделительную машину, где дозируется, разделяется на части и переходит непосредственно в хлебопекарный модуль.

- Именно здесь происходит выпечка хлеба, - отмечает начальник бюро Федор САВИЧЕВ.

Перед выпечкой тесто перекладывается в специальные формы, после чего все формы складываются в тележку и выставляются в так называемый «Восточный шкаф», в котором устанавливается определенная температура, и тесто поднимается. Сама печка состоит из четырех секций, в каждую входит 20 встроенных форм.

- После того как тесто поднялось, открывается печка, и мы получаем сам продукт, - добавляет Федор Савичев. - Готовая продукция передается в следующий модуль - с другой стороны первого мукопросеивающего модуля. Именно здесь готовый хлеб и остается.

Особенность такого хлебозавода - в его уникальности. Он располагается на базе универсальных контейнеров, так что этот хлебозавод можно перенести в любую точку мира. Развертывание конструкции происходит за 15-30 минут, и с момента развертывания до момента выпечки хлеба проходит примерно 5 часов.

Кстати, приготовленная с помощью мобильного хлебозавода продукция уже была представлена на форуме и оценена по достоинству.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Последний день форума был самым важным. 22 сентября состоялось награждение победителей XX в России Кубка по хлебопечению. В Доме Хлеба гостям представили лучших пекарей и кондитеров по итогам соревнования, в котором приняли участие 24 команды из 20 регионов страны. На церемонии присутствовал заместитель губернатора Калужской области, руководитель администрации губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который в самом начале обратился с приветственной речью ко всем присутствующим:

- Вся Калужская область, практически вся Москва приехали посмотреть замечательные соревнования самой мирной профессии, ведь без хлеба мы долго не проживем. Всем огромное спасибо, все большие молодцы! Спасибо организаторам, что выбрали нашу площадку для этого мероприятия. Доброго здоровья, друзья!

В течение всех дней международного форума множество команд боролись за призовые места. В соревновании принимали участие и коллективы из Калужской области, и среди профессионалов третье место заняла компания «Пироговъ» из города Калуги, представителем которой выступил Сос ХАЧАТРЯН.

Особенного внимания заслуживала и творческая номинация «Декоративное изделие «Космос», посвященная известному ученому Константину ЦИОЛКОВСКОМУ. Награду победителям вручила лично директор государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Наталья АБАКУМОВА.

- Прежде всего, Калужская земля ассоциируется не только со своим историческим наследием, но и с космосом, - отметила директор музея. - Мы всегда говорим, что космос объединяет, но при этом мы все знаем, что и хлеб объединяет. Верно говорят, что хлеб - всему голова. Мы посмотрели на номинацию, посвященную калужской тематике в этих замечательных хлебобулочных изделиях, и, конечно же, у нас разбежались глаза.

- Организация, в принципе, получилась на высшем уровне, - подвел итоги церемонии Геннадий Новосельцев. - Основным организатором выступал Центросоюз, в рамках его основного мероприятия проводится и сегодняшнее награждение. Хлебопеки соревновались также под эгидой Центросоюза. Я считаю, на должном уровне прошла и выставка «Калужская осень» - много народу побывало, много жителей Московской области, соседних областей. Было больше 30 команд из регионов, и каждый мог познакомиться с нашей продукцией, с нашим фермерским хозяйством. Четыре дня - это тяжелый марафон, который достойно сегодня завершился. Мы же, Калужская область, только начинаем в такой номинации, как хлебопечение, выступать, но уже неплохо. Руководитель нашей областной гильдии пекарей-кондитеров Сос Хачатрян занял третьи места в номинациях. Для начала, я считаю, неплохо.

Масштабное мероприятие надолго останется в сердцах всех присутствовавших на форуме гостей и калужан, ведь «Хлеб, ты - мир» для региона - не только повод поделиться своими культурными обычаями с другими городами России, но и наладить связи и найти новых партнеров.

Виктория ФЕРТ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»