Чтобы вода стала чище

Обнинское муниципальное предприятие МП «Водоканал» завершает подготовку к зиме. И в настоящее время в рамках этой деятельности заканчивается ремонт стального кольцевого водовода диаметром 500 миллиметров на улице Северной. Подробнее об этих работах рассказал начальник цеха водоснабжения данного предприятия Владимир Иванович ВЫСОЦКИЙ.

ПРОГРАММА ПОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ремонт водовода проводится на средства, выделенные по программе «Чистая вода». Сумма составляет около восьми миллионов рублей. Заказчиком работ является МКУ «Городское строительство», подрядчиком - предприятие «Калуга Газстрой».

Как известно, программа «Чистая вода» была принята в нашем регионе еще в 2011 году - по инициативе депутатов представительных органов муниципальных образований и при поддержке губернатора Анатолия АРТАМОНОВА. И свою эффективность она доказала на примере многих муниципальных образований. Основная ее цель на первом этапе - обеспечение жителей питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности.

Как пояснил Владимир Иванович, ремонт водовода на улице Северной позволит обеспечить его безаварийную работу и повысит качество воды. Следует отметить, что построен он был еще в конце 1960 - начале 1970 годах, поэтому часто выходил из строя.

Ремонт был начат 31 июля, а завершить его должны 30 сентября.

АВТОМОБИЛИСТАМ ПРОБЛЕМ НЕ СОЗДАЛИ

Владимир Иванович рассказал, что для того, чтобы не нарушить движение по северному мосту и улице Курчатова, в ходе ремонта были применены горизонтальное бурение и другие новые технологии. Асфальтовое покрытие было затронуто лишь на небольшом участке, в целом же основные работы велись под землей.

Уже заменено 320 погонных метров трубопровода диаметром 560 миллиметров и толщиной стенки 33 миллиметра. Сама труба полиэтиленовая. Там также меняли и запорную арматуру.

В настоящее время идет завершающая стадия ремонта: проводится опрессовка трубопровода, хлорирование воды. Эпидемиологи проводят бактериологический анализ воды.

- Данная водопроводная линия связана с муниципальной промышленной зоной и обслуживает часть города. Так что теперь станет комфортнее не только жителям, но и сотрудникам ряда предприятий наукограда, - отметил начальник цеха водоснабжения.

К счастью, погодные условия позволили провести ремонт без всякого рода осложнений. Да и к подрядной организации у МП «Водоканала» претензий нет.

Инна ЕМЕЛИНА

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