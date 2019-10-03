Новую академию единоборств в Обнинске возглавил главный тренер сборной России Геннадий Капшай

На днях в Обнинске состоялась торжественная церемония открытия Академии единоборств. Событие действительно значимое для нашего города, свидетелями которого стали люди, имеющие непосредственное отношение к реализации этой идеи. Новую спортивную школу открывали: президент Федерации ММА в Калужской области Виктор ДРОЗДОВ, президент обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав НАРУКОВ, президент Союза ММА России, четырехкратный чемпион мира по ММА Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, главный тренер Сборной РФ по смешанным единоборствам Геннадий КАПШАЙ, а также первые лица города во главе с главой местного самоуправления Владимиром ВИКУЛИНЫМ.

Здание, расположенное по адресу Горького, 6а, пустовало уже много лет. Некогда здесь находился ночной клуб, который сгорел около десяти лет назад. С тех пор эти площади не видели «ничего хорошего» - помещение попросту пустовало, пока на него не обратили внимания местные спортсмены.

Инициатива открытия в Обнинске комплекса по смешанным единоборствам принадлежит известному меценату и предпринимателю Виктору Дроздову и вице-президенту региональной федерации ММА, президенту обнинской торгово-промышленной Вячеславу Нарукову.

- Мы присутствуем при историческом моменте - открытии школы, в которой будут воспитываться будущие защитники нашей страны, семьи, города, которые будут совершенствовать свое дело и доброту духа. Всему тренерскому составу я желаю успехов в воспитании будущего поколения, а родителям желаю спокойствия и уверенности в том, что эта школа заменит их детям улицу, ненужные встречи и ненужные привычки - сказал Виктор Дроздов.

В церемонии открытия, как мы уже говорили, принял участие и президент Союза ММА России, четырехкратный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко.

- Федерация ММА Калужской области одна из самых сильных в стране. С Обнинском, и с Виктором Федоровичем, в частности, у нас давно сложились теплые отношения. Тем более что первый сбор по ММА в рамках подготовки к Чемпионату мира проходил в вашем городе. Спортсмены у вас очень опытные - многие входят в состав Сборной страны. Но ваши основные победы, я думаю, еще впереди, - говорит легендарный боец.

Примечательно, что работать будущая академия ММА будет по нескольким направлениям. Сегодня там появилось сразу несколько секций - борьба, кикбоксинг, смешанные единоборства и другие направления, в том числе и для девочек. Тренировать воспитанников академии будут опытные мастера боевых искусств - специалисты высшей категории. В эту команду входят: Геннадий ЗУЕВ, Павел ПОПОВ, Артем АЛЕКСЕНКО (исполнительный директор академии ММА) и Олег КУРОХТИН. Пополнит тренерский состав известный российский спортсмен, мастер спорта по самбо, боевому самбо, вольной борьбе, рукопашному бою, профессиональный боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории, победитель турниров M-1 Challenge, Shooto, BodogFight, Legend, UFC Александр ЯКОВЛЕВ, который переехал на ПМЖ в Обнинск.

Помимо проведения тренировок и различного рода соревнований, на базе комплекса также будет организована стажировка тренеров и судей. Кроме этого академия станет центром повышения квалификации для медиков, которые в перспективе будут работать непосредственно во время проведения соревнований по ММА. А руководить академией будет главный тренер сборной России по смешанным боевым единоборствам Геннадий Капшай, который заявил, что двери этой спортивной школы открыты для всех, и здесь занятие по душе себе сможет найти каждый.

Дарья ГУМЕРОВА