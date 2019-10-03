«Хотите мира - готовьтесь к войне»

Обнинск стал главной площадкой проведения Всероссийских учений по гражданской обороне.

На этой неделе в Обнинске прошел этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, главной целью которой является проверка готовности муниципальных органов власти к возникновению чрезвычайных ситуаций.

К этому событию первый наукоград готовился на протяжении двух месяцев, за это время местные жители трижды становились очевидцами зрелищных тренировок, которые проходили на поле в «Заовражье».

Заключительный же этап состоялся второго октября. В комплексных учениях приняли участие представители администрации Президента, Совета Безопасности, Правительства, а также федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

В частности, главными очевидцами спасательных учений стали заместитель министра Российской Федерации по ГО и ЧС Павел БАРЫШЕВ, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и мэр Обнинск Владислав ШАПША.

«ЭТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА И РЕГИОНА»

Штабная тренировка началась с видеоконференции, которая проходила в Доме Ученых. В ней по видеосвязи приняли участие представители профильных ведомств со всей страны. После чего в рамках небольшой пресс-конференции Павел Барышев рассказал о том, что такое всероссийские учения, и какова их основная цель. - Цель и задачи вполне понятны - обучить население гражданской обороне - поднять этот вопрос еще раз на уровне Российской Федерации, - прокомментировал замминистра. Важность проведения подобного рода мероприятий отметил и глава региона Анатолий Артамонов. - Всероссийские учений по гражданской обороне, стартовавшие в Обнинске, - это возможность проверить степень своей готовности в плане организации защиты населения, заявил губернатор. - Для того чтобы заодно и подготовиться основательно, конечно, лучшего способа невозможно придумать, чем всероссийские учения. По его словам, важность учений для региона еще в и том, что там расположено достаточно большое количество объектов повышенной опасности, в том числе ядерных объектов. - И мы всегда держим на особом контроле вопросы безопасного проживания жителей нашей области, - говорит Артамонов. Важность этого события для нашего города подчеркнул в личной беседе с журналистами и мэр Обнинска Владислав Шапша. - Такое масштабное мероприятие в Российской Федерации проводится впервые за долгие годы. Это действительно очень значимое мероприятие для нашего города, готовились к которому мы долго. Обнинск в качестве площадки был выбран неспроста. Во-первых, наверное, потому, что у нашего города очень богатая история. Во-вторых, он насыщен различными потенциально опасными предприятиями, требующими к себе очень внимательного отношения, - говорит Владислав Валерьевич.

«ОТРАБОТАЛИ ДОСТОЙНО И ПО-БОЕВОМУ!»

Для демонстрации практических мероприятий в Обнинске определили три учебные точки. Одной из главных площадок стала территория Дворца спорта «Олимп», где был разбит специальный лагерь, полностью ориентированный на размещение людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Здесь разместили палаточные комплексы для приема пищи, зону для сна и отдыха, столовую и даже детскую игровую комнату. Также «Олимп» стал отправной точкой выполнения мероприятий по проведению эвакуации населения - отсюда, согласно сценарию, группу людей, ставших заложниками чрезвычайной ситуации (взрыва на одном из промышленных предприятий) специальным транспортом вывезли на вокзал, откуда поездом депортировали в безопасную зону.

А вот свою готовность к ликвидации последствий взрыва силовые структуры наукограда продемонстрировали на поле микрорайона «Заовражье». После прогремевшего взрыва емкости с аммиаком на имитируемом складе сюда начали съезжаться представители самых разных структур - МВД, Росгвардия, спасатели, пожарные и другие. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В результате, сложилась тяжелая пожарная, химическая и инженерная обстановка.

На протяжении длительного времени силовики боролись с пламенем, оказывали помощь пострадавшим и блокировали распространение аммиачных выбросов. Больше всего наблюдавших за происходящим впечатлило появление авиационной техники Росгвардии. Получив сигнал о возгорании, экипаж самолета Ил-76 незамедлительно приступил к подготовке судна к вылету - его оснастили выливным авиационным прибором ВАП-2 и наполнили специальный резервуар водой. По готовности самолет поднялся в воздух - у многих присутствовавших от этой картины захватило дух. Достигнув зоны возгорания, командир экипажа полковник Игорь ЮРЧЕНКО дал сигнал на сброс 42 тонн воды с высоты 100 метров.

Также для тушения условного пожара привлекли вертолет Ми-8, который прибыл в зону бедствия оснащенный водосливным устройством ВСУ-5 вместимостью три тонны. Набор воды осуществлялся вблизи деревни Вашутино. Спустя десять минут по команде майора Дениса ОСЯНИНА в районе эпицентра пожара был осуществлен сброс.

- Я, как офицер, которые прошел все горячие точки, скажу следующее: ваш мэр, руководство города и все ответственные городские структуры отработали очень достойно и по-боевому. Задействованы были все органы, в том числе и авиация. Я даже увидел, что участие принимали и молодые бойцы, которые являются волонтерами. И, надо сказать, я был поражен их самоотверженностью и пониманием правильности выполнения поставленной задачи, - высказался присутствовавший на подведении итогов заместитель губернатор Калужской области Василий БЫКАДОРОВ.

Дарья ГУМЕРОВА

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